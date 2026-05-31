Златна буря във Варна! Феноменалната Стилияна Николова пак е на върха

Българската грация представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание)

31 май 2026, 14:29
Стилияна Николова   
С тилияна Николова спечели европейската титла на бухалки на първенството по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна.

Българската грация представи много силно съчетанието си и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание). Така тя защити европейската си титла на този уред.

За нея това е четвърто отличие от шампионата след златото в отборното и среброто в многобоя и на финала на топка. За Стилияна предстои финал на лента.

Втора на бухалки се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а с бронза се окичи израелката Даниела Муниц с 29.200.

До момента България има седем медала от шампионата - четири златни и три сребърни.

