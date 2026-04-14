Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

А вторката на „Прислужницата“… криеше истинската си самоличност цели 23 години.
Фрида Макфадън – едно от най-големите имена в трилърите днес – изненада всички, като разкри, че всъщност е д-р Сара Коен.
Оказва се, че зад милионите продадени книги стои не просто писател, а лекар, който всеки ден работи с пациенти с мозъчни разстройства.
Тя умишлено е пазила тази тайна толкова дълго, защото не е искала успехът ѝ като автор да повлияе на работата ѝ в болницата или на начина, по който я възприемат колегите и пациентите ѝ.
Затова години наред се появява публично с перука и очила, създавайки образ, който никой не може да разпознае.
С времето обаче мистерията около нея започва да се превръща в нещо по-голямо.
В интернет се появяват теории, че тя изобщо не съществува, че е измислен образ или дори група от хора, които пишат под едно име.
В един момент тя просто решава, че е време да сложи край на това.
Както сама казва – уморена е да се крие и иска най-накрая да бъде истински свързана с читателите си.
Интересното е, че въпреки разкритата си самоличност, тя няма намерение да се отказва от името Фрида Макфадън.
Защото, както обяснява, през цялото време е била искрена в историите си – просто не и с името си.
И понякога се оказва, че най-голямата мистерия… не е в книгите, а в самия автор.
Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.