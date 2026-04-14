Накратко: Двойният живот на Фрида Макфадън – лекар по призвание и майстор на трилъра по съдба

Авторката на „Прислужницата“, която години наред се криеше зад перука и очила, най-после разкри истинската си самоличност

14 април 2026, 17:12
Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често
Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа
Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години
Започва Светлата седмица
Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената
Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...
Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)
Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

А вторката на „Прислужницата“… криеше истинската си самоличност цели 23 години.

Фрида Макфадън – едно от най-големите имена в трилърите днес – изненада всички, като разкри, че всъщност е д-р Сара Коен.

Оказва се, че зад милионите продадени книги стои не просто писател, а лекар, който всеки ден работи с пациенти с мозъчни разстройства.

Тя умишлено е пазила тази тайна толкова дълго, защото не е искала успехът ѝ като автор да повлияе на работата ѝ в болницата или на начина, по който я възприемат колегите и пациентите ѝ.

Затова години наред се появява публично с перука и очила, създавайки образ, който никой не може да разпознае.

С времето обаче мистерията около нея започва да се превръща в нещо по-голямо.

В интернет се появяват теории, че тя изобщо не съществува, че е измислен образ или дори група от хора, които пишат под едно име.

В един момент тя просто решава, че е време да сложи край на това.

Както сама казва – уморена е да се крие и иска най-накрая да бъде истински свързана с читателите си.

Интересното е, че въпреки разкритата си самоличност, тя няма намерение да се отказва от името Фрида Макфадън.

Защото, както обяснява, през цялото време е била искрена в историите си – просто не и с името си.

И понякога се оказва, че най-голямата мистерия… не е в книгите, а в самия автор.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.

Фрида Макфадън д-р Сара Коен скрита самоличност разкриване на самоличност писател лекар трилъри автор псевдоним двоен живот Прислужницата
„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Меган Маркъл претърпя стилова трансформация, вдъхновена от покойната модна икона Каролин Бесет-Кенеди. Чрез изчистени силуети и минимализъм херцогинята не само следва тенденциите на 2026 г., но и препраща към трагичното наследство на фамилия Кенеди

През следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи

Десетки милиони американци са под тревога, след като мощни торнада разрушиха сгради в Канзас, а градушки с размерите на топка за софтбол удариха Средния запад. Проливни дъждове и риск от скъсване на язовирни стени налагат спешни евакуации, докато метеоролозите предупреждават, че най-опасната част от бурите тепърва предстои

“Сърф енд търф” предизвикателство определя следващите номинирани в надпреварата

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

Специализиран екип транспортира дрона към Военноморска база – Бургас

Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

Дженифър Лопес направи исторически дебют на фестивала Coachella 2026! 56-годишната звезда се появи изненадващо по време на сета на Дейвид Гета, за да изпълни новия си хит „Save Me Tonight“, доказвайки, че е в топ форма и по-енергична от всякога

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището

Бил ли е римският префект на Юдея безмилостен тиранин или нерешителен съдия, притиснат да осъди Исус? Вижте малко известни факти за живота и мистериозната съдба на човека, който си изми ръцете

Астролозите са съставили класация на най-умните зодиакални знаци, известни със своето аналитично мислене и интуиция

Това съобщи Джорджа Мелони

Британската агенция UKMTO съобщи за нападение срещу товарен кораб на 112 мили от Рас ал Хад. На борда е избухнал пожар, а пакистански военен съд е оказал помощ. Извършителят на атаката в стратегическия район все още не е идентифициран

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Учените от резервата отбелязват, че през последните две десетилетия щъркели в града са могли да се наблюдават само по време на миграция — те не са се задържали за дълго

