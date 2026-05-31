Ралф Шумахер вдигна бляскава сватба в Сен Тропе, снимат я за документален сериал

31 май 2026, 16:33
Източник: Getty Images

Б ившата звезда от Формула 1 и неговият партньор Етиен Буске-Касан си казаха „Да“ в сини костюми, поставяйки началото на тридневни тържества на Френската ривиера, събщава Daily Mail.

Бившата звезда от Формула 1 Ралф Шумахер сключи брак с партньора си Етиен Буске-Касан на бляскава церемония в Сен Тропе в събота. Специалното събитие беше заснето от телевизионни камери, за да се превърне във финал на новата им документална поредица.

Облечени в тъмносини костюми със светлосини вратовръзки, двамата се венчаха в красивия френски крайбрежен град, поставяйки началото на пищно тридневно празненство. Младоженците изглеждаха сияещи от щастие, заобиколени от своите най-близки хора.

50-годишният Шумахер и Етиен, който е с 14 години по-млад от него, притежават къща в района. Камерите на каналите Sky и Wow присъстваха на церемонията, за да уловят моментите за документалния сериал от четири части „Ралф и Етиен: Ние казваме „Да“ (Ralf & Etienne: Wir sagen Ja). Поредицата вече се излъчва в ефир, а сватбеният епизод, който е и финал на сезона, ще бъде показан по-късно тази седмица.

Очаква се в епизодите да бъде включена и темата около решението на 36-годишния Буске-Касан да си направи фейслифт (лифтинг на лицето) преди сватбата – процедура, на която той твърдо е настоявал, въпреки резервите на своя партньор.

През февруари, когато за първи път изтече новината за предстоящата сватба, бившата съпруга на пилота – Кора Шумахер, изпрати трогателно послание към него. Сватбата на Ралф идва 19 месеца след като той официално разкри, че е гей.

Ралф и Кора сключиха брак през 2001 г. и бяха заедно в продължение на 13 години, като имат и общ син – Дейвид. След раздялата им обаче и след като Шумахер разкри публично, че има еднополов партньор, отношенията им ескалираха в горчива вражда. В момент на ярост Кора дори изгори сватбената си рокля и направи публично обръщение към Ралф да я остави на мира, за да може да „се излекува на спокойствие“, твърдейки, че е „пропиляла най-добрите си години“ с него.

Въпреки миналите скандали, при новината за сватбата Кора демонстрира по-топло отношение и заяви, че тя и новият ѝ партньор Стивън Бо Бекендам се радват за двойката: „Стивън и аз пожелаваме на Ралф и Етиен всичко най-добро и много щастие.“

По-големият брат на Ралф – седемкратният световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер, остава прикован към инвалидна количка след ужасяващия ски инцидент в Алпите през 2013 г.

Източник: Daily Mail    
