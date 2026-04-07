Свят

Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директна заплаха за пълно унищожение на ключови ирански електроцентрали и инфраструктура, ако Ормузкият проток не бъде отворен незабавно

7 април 2026, 16:41
Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Тръмп: Ще стана президент на Венецуела, само трябва да науча испански

Дизелът в Германия удари 2,40 евро: Българин разказва за живота при новите цени

Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

Заради риск от ирански удари: Затвориха стратегически мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Д оналд Тръмп заплаши Иран: електроцентрали и мостове ще бъдат унищожени, ако Ормузкия проток не бъде отворен. Но къде са тези ключови цели?

Повечето електроцентрали на Иран са разположени близо до големите градове и индустриални центрове, които захранват милиони хора.

На Персийския залив се намират големи топлоелектрически централи и единствената ядрената електроцентрала – АЕЦ Бушехр.

Най-големите електроцентрали включват:

  • Дамаванд – 2868 MW, близо до Техеран
  • Шахид Салими – 2215 MW, край Каспийско море
  • Шахид Раджаеи – 2043 MW, близо до Казвин
  • Язовир Карун-3 – 2000 MW, водноелектрическа енергия
  • АЕЦ Бушехр – 1000 MW, ядрената централа

Тези централи захранват цялата страна – удари по тях биха оставили милиони без електричество.

Тръмп заплашва стратегическите електроцентрали на Иран. Светът наблюдава какво ще се случи.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.

Автор: Василена Василева
Доналд Тръмп Иран Заплахи Електроцентрали Ормузки проток АЕЦ Бушехр Стратегически цели Енергийна инфраструктура Военен конфликт Персийски залив
Последвайте ни
Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Иран постави условия за преговори

Затъмнения на комуникацията, счупени рекорди и послание от миналото: Пет ключови момента от полета на

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 3 часа
Ексклузивно

Преди 3 часа
Ексклузивно

Преди 6 часа
Ексклузивно

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КС се произнесе за мандата на главния прокурор

България Преди 12 минути

Съдът отхвърли искането на състав на Апелативния съд – Варна

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

България Преди 1 час

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

България Преди 1 час

За случая е уведомена прокуратурата, а обстоятелствата около инцидента се изясняват

България Преди 2 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа

Свят Преди 2 часа

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

Свят Преди 2 часа

Вашингтон потвърди прецизни удари срещу остров Харг, след като иранската агенция Mehr съобщи за мощни взривове. Атаката е директен отговор на заплахите на Тръмп, докато Техеран предупреждава за пълна петролна изолация на Запада при нова ескалация

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Любопитно Преди 2 часа

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Любопитно Преди 3 часа

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

България Преди 3 часа

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

Свят Преди 3 часа

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

България Преди 3 часа

Тя си отиде от този свят след продължително боледуване

Любопитно Преди 3 часа

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

Свят Преди 3 часа

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

България Преди 3 часа

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

Всичко от днес

От мрежата

