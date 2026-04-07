Накратко: Доналд Тръмп с ултиматум към Техеран – енергийната мрежа на Иран под прицел

Д оналд Тръмп заплаши Иран: електроцентрали и мостове ще бъдат унищожени, ако Ормузкия проток не бъде отворен. Но къде са тези ключови цели?
Повечето електроцентрали на Иран са разположени близо до големите градове и индустриални центрове, които захранват милиони хора.
На Персийския залив се намират големи топлоелектрически централи и единствената ядрената електроцентрала – АЕЦ Бушехр.
Най-големите електроцентрали включват:
- Дамаванд – 2868 MW, близо до Техеран
- Шахид Салими – 2215 MW, край Каспийско море
- Шахид Раджаеи – 2043 MW, близо до Казвин
- Язовир Карун-3 – 2000 MW, водноелектрическа енергия
- АЕЦ Бушехр – 1000 MW, ядрената централа
Тези централи захранват цялата страна – удари по тях биха оставили милиони без електричество.
