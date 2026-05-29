Заради инцидента с дрон: Президентът на Румъния свика Върховния съвет за национална отбрана

П резидентът на Румъния Никушор Дан свика Върховния съвет за национална отбрана за обсъждане на последствията от сериозния инцидент тази нощ, при който дрон удари жилищна сграда в град Галац и рани двама души, съобщи "Аджерпрес".

В съобщението ситуацията е определена като „най-сериозния инцидент, засягащ румънска територия от началото на агресивната война, започната от Русия срещу Украйна“.

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

„Ние ще предприемем пропорционални мерки по отношение на Руската федерация (…) Безпрецедентният характер на това събитие изисква твърд, координиран и пропорционален отговор – на национално, съюзническо и международно равнище“, подчерта Дан на страницата си във Facebook.

Той съобщи, че е информирал съюзниците в НАТО и партньорите от ЕС за инцидента, като комуникацията със съюзническите военни структури е в реално време.

Румънският президент съобщи още, че страната му е поискала официално от съюзниците си да разположат допълнителни средства за борба с дронове на румънска територия за найна защита и за защита на Източния фланг на НАТО.

Също така Никушон Дан обяви, че Румъния ще информира Съвета за сигурност на ООН за „това грубо и многократно нарушение на международното право от Руската федерация“.

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Министърът на външните работи на Румъния Оана Цою заяви по-рано днес, че е извикала посланика на Русия в Букурещ, за да го информира за мерките, които ще предприеме Румъния на дипломатическо равнище.

„Инцидентът е от безпрецедентна сериозност“.

Временният премиер Илие Боложан също осъди тази сутрин инцидента в Галац и заяви, че е в контакт с министъра на отбраната и че са предприети всички мерки за защита на населението. „Тази ситуация е неприемлива и представлява поредно нарушение на (румънското) въздушно пространство, предизвикано от безотговорното и неоправдано продължаване на войната в Украйна. Тази война продължава да засяга сигурността на Румъния и на държавите от Източния фланг (на НАТО). Аз осъждам категорично тези сериозни действия и призовавам твърдо Русия за им сложи незабавен край“.

Боложан каза още, че „засилването на националната сигурност за гарантиране на защитата на гражданите трябва да остане абсолютен приоритет за румънските власти и политически сили“. Той съобщи също така, че в рамките на часове Румъния ще подпише договор в рамките на програмата на ЕС SAFE за доставка на цялостно оборудване за борба с дронове за румънската армия.

Представители на румънското Министерство на националната отбрана увериха днес, че "ситуацията е под контрол", като подчертаха, че Румъния не е подложена на нападение, а по-скоро е изправена пред ефектите на конфликт в непосредствена близост до границите ѝ.