Франция поиска "спешно заседание" на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан

Това обяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро

31 май 2026, 16:43
Ф ранция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък "Бофор" в Ливан, където вече се вее израелското знаме, обяви днес френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

"Поисках спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, защото макар да признаваме правото на Израел, както и на всички държави, на легитимна самоотбрана, да се защитава срещу атаките на "Хизбула", нищо не може да оправдае продължаването на израелските военни операции в Ливан и все по-дълбокото му навлизане в ливанска територия", заяви Баро пред телевизия Бе Еф Ем.

"Това е сериозна грешка от страна на Израел, защото това настъпление на ливанска територия не само противоречи на ангажиментите на Израел, тъй като от 17 април в Ливан има примирие, но и е в нарушение на международното право", добави министърът. 

