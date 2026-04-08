Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?

С лучвало ли ви се е да говорите с приятел за почивка, обувки или ресторант… и след това рекламите точно за това да започнат да ви заливат?

Повечето хора си мислят едно: „Телефонът ме подслушва.“

Истината е малко по-различна - и в някои отношения по-страшна. Телефонът ви не трябва да ви слуша. Той вече знае достатъчно.

Знае къде сте.

Знае какво търсите.

Знае какво купувате.

Знае с кого прекарвате време.

Знае дори колко време гледате дадена снимка.

Ако стоите до приятел, който търси туристически обувки, алгоритмите свързват профилите ви чрез GPS, Bluetooth или общ Wi-Fi и решават, че и вие може да се интересувате.

И започвате да виждате реклами. Не защото ви е чул. А защото ви е предвидил.

Това се нарича предсказващ алгоритъм. Той не реагира на това, което казвате. Той предвижда какво ще искате.

Така че… се връщаме на въпроса, подслушва ли ви смартфонът? Вероятно не.

Но ви наблюдава, анализира и предвижда. И понякога ви познава по-добре, отколкото вие познавате себе си.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.