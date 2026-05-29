„Това, което видях, ме шокира“: Пилотът от спасителната операция на Шумахер проговори след 12 години

Яник Дайнезе, който превози Михаел Шумахер до болницата след падането в Алпите, разказа за извънредните мерки за сигурност, натиска да спасяваш „бог“ и шокиращата реалност дни след инцидента. Какво е състоянието на легендата днес?

29 май 2026, 11:18
И нцидентът с Михаел Шумахер по време на коледните празници през 2013 г. преобърна живота му из основи. Само за миг той премина от статута на една от най-разпознаваемите личности на планетата към живот в пълна изолация. Седемкратният шампион във Формула 1 е напълно откъснат от външния свят, обграден единствено от най-тесния си семеен кръг – съпругата му и двете им деца.

Тежките последствия от падането му във Френските Алпи днес диктуват ритъма на ежедневието му, а около реалното му здравословно състояние все още витаят безброй въпроси. Нови негови снимки липсват, семейството споделя оскъдна информация, а контактът с медиите и света на моторните спортове, където той винаги ще бъде икона, е напълно прекъснат. На фона на тази строга секретност обаче се появи ключово свидетелство: за първи път проговори спасителят, помогнал за евакуацията на Пилето от планината.

  • Какво завари екипът на местопроизшествието?

По това време Яник Дайнезе работи като пилот в SAF Hélicoptères – компания, специализирана в спешна медицинска помощ и планинско спасяване. На 29 декември той е на смяна, когато постъпва сигнал за инцидент в ски курорта Мерибел. Това обаче не е поредното рутинно повикване.

Докато екипът се подготвя за излитане, ръководителят им съобщава, че пострадалият е самият Михаел Шумахер, и им нарежда незабавно да свалят микрофоните и камерите GoPro от екипировката си. Близките, придружаващи легендата във Формула 1, веднага отцепват района, за да гарантират, че в медиите няма да изтече нито един кадър от инцидента.

Пред френския вестник L'Équipe Дайнезе споделя, че в тези минути никой не е задавал въпроси и никой не е разговарял, защото в подобни ситуации „всеки се затваря в собствения си балон“. Въпреки че е свикнал с подобни случаи – в района стават около 50 000 инцидента годишно – пилотът първоначално се опитва да подходи към ситуацията просто като към „поредния тежко ранен пациент“. В същото време признава, че е усещал огромно допълнително напрежение, съзнавайки, че на борда си има една от най-великите спортни легенди.

„Подсъзнателно напрежението го имаше. Макар да не бях фен на Формула 1, знаех, че хората го боготворят“, признава Яник.

Той транспортира Шумахер до Университетската болница в Гренобъл с 25-минутен полет, където медицинският екип вече е в пълна готовност.

Въпреки опитите на всички замесени да превърнат ситуацията в „информационен бункер“, новината за трагедията бързо изтича и за секунди обикаля световните медии. Фенове от цялата планета се обединяват в молитва за възстановяването на своя идол.

  • Мащабите на трагедията: „Болницата приличаше на писта от Формула 1“

Дайнезе осъзнава истинския мащаб на случилото се едва няколко дни по-късно:

„Върнах се в болницата, за да транспортирам друг ранен пациент. Това, което видях, ме шокира: имаше толкова много автобуси, червени знамена и тълпи от хора навсякъде, че дворът на болницата се беше превърнал в писта от Формула 1. Беше невероятно“.

През последните 12 години и половина Яник Дайнезе не е обелил и дума пред обществеността. Той пази в пълна тайна участието си в спасителната акция.

„Не исках да говоря пред медиите, за да си нямам проблеми. Все пак нямам същите адвокати като семейство Шумахер!“, шегува се Дайнезе, който днес работи като пилот към френската Гражданска защита във военновъздушната база в Гренобъл.

Сега той решава да наруши мълчанието си като част от по-мащабен разказ, включващ лекари и други специалисти. Целта е да се хвърли светлина върху детайли от инцидента, останали скрити за широката публика в деня на трагедията – събитие, което остава обвито в мистерия и до днес.

Че сигурността около Шумахер е въпрос на живот и смърт, доказва и миналогодишният случай в Германия, при който трима души бяха осъдени за опит за изнудване на семейството. Те заплашваха да публикуват лични снимки и видеоклипове, направени след инцидента.

  • Какво всъщност се знае за здравето на Шумахер днес?

След като прекара близо шест месеца в болница (част от които в изкуствена кома), Шумахер беше изписан, а домът му бе трансформиран в строго охранявана частна клиника.

Бившият пилот разделя времето си между именията си в Швейцария и Майорка, където е под денонощна медицинска грижа и под постоянното наблюдение на съпругата си Корина Шумахер. Децата им – Мик и Джина-Мария – също са плътно до него. Наскоро Джина-Мария дори направи Шумахер дядо, раждайки бебе, което кръсти Мили.

Източници, близки до 57-годишната германска спортна легенда, споделиха пред Daily Mail, че в момента той се придвижва с инвалидна количка. По думите им „усещането е, че той разбира някои от нещата, които се случват около него, но вероятно не всичко“.

