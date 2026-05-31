От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

Характерно явление през юни са градушките. Веднъж на десет години през първия летен месец в планините вали и сняг

31 май 2026, 13:46
Източник: iStock/GettyImages

Ю ни ще ни покаже двете си коренно различни лица – започваме с неустойчиво време, следобедни гръмотевични бури и опасност от градушки, но през втората половина на месеца ни очаква рязко стабилизиране и истински летни горещини с температури до 37 градуса.

Най-ниските температури през юни в страната ще бъдат между 8 и 13 градуса, а най-високите – между 32 и 37 градуса. Това съобщи Марияна Попова – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето у нас през юни.

Средни температури и месечните валежи

Тази година през юни се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 20 и 22 градуса, по долината на река Струма – около 23 градуса, за високите полета – между 17 и 19 градуса, а за планините – между 4 и 12 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която в равнините е между 50 и 70 литра на квадратен метър, по Черноморието и долината на река Струма – между 30 и 50 литра на квадратен метър, а в планинските райони – от 70 до 130 литра на квадратен метър.

Двете лица на юни

През първата половина от месеца температурите ще бъдат близки до нормата и по-високи от обичайните, а валежите – около и над нормата.

През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, с различен обхват и интензивност. Слънчеви часове ще има главно в първата половина на деня.

Преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат между 28 и 33 градуса.

През втората половина от юни се очаква стабилизиране на времето, а вероятността за валежи ще намалее, като все пак в отделни дни са възможни локални краткотрайни превалявания. Температурите ще се повишат и в повечето райони ще бъдат над климатичните норми.

Кои са характерните особености на месеца

Юни е най-дъждовният месец в Западна България и планинските райони. Често от северозапад нахлуват влажни океански въздушни маси и падат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Характерно явление през юни са градушките.

Веднъж на десет години през юни в планините вали и сняг. Обикновено през месеца има много слънчеви дни и температурите достигат типично летни стойности.

Астрономическа справка

Според астрономическата справка в началото на юни слънцето изгрява в 5 часа и 51 минути, а залязва в 20 часа и 58 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 7 минути. В края на месеца слънцето изгрява в 5 часа и 52 минути, а залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня вече е 15 часа и 17 минути.

През месеца фазите на Луната са: на 8 юни е последна четвърт, на 15 юни – новолуние, на 22 юни – първа четвърт, а на 30 юни е пълнолуние.

Началото на астрономическото лято е на 21 юни в 11 часа и 24 минути, когато е лятното слънцестоене.

Източник: БТА/Димитрина Ветова    
