След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

Амфетамин, кокаин и канабисови растения са открити и иззети при специализирана акция на полицията в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

На територията на цялата област е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и на съхранението и разпространението на наркотични вещества.

Извършени са проверки в питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност с цел да се предотвратят и ограничат противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни лица, както и да се обезпечи тяхната безопасност, посочиха от полицията.

Към момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 моторни превозни средства и 319 лица. Открити и иззети са около 183 грама амфетамин и около седем грама кокаин, за което са задържани трима мъже. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на петричкото село Яворница.

От ОДМВР – Благоевград посочват, че действията на полицейските служители продължават.

Припомняме, че преди седмица 16-годишно момиче загина, а младеж пострада с опасност за живота, след събиране на четирима младежи в апартамент в благоевградския квартал „Струмско“. От събраните доказателства стана известно, че четиримата са употребили наркотични вещества – LSD.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в града. Общественият посредник на Благоевград организира среща във връзка с превенция на наркоразпространението и употеребата на наркотични вещества. В срещата участваха директори на училищата в града, директорът на ОД на МВР ст. комисар Илия Тупаров, административният ръководител на Районен съд – Благоевград Елица Калпачка, областният управител Васил Трендафилов, заместник-кметът на Благоевград Боряна Шалявска, преподаватели по психология в Югозападния университет „Неофит Рилски“, училищни психолози и журналисти.

Във връзка със случая Окръжна прокуратура – Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж, участник в събирането. Внесеното в съда искане за задържане под страна на обвиняемия не беше уважено от Окръжен съд – Благоевград. От прокуратурата съобщиха в петък, 29 май, че изготвен протест срещу определението на съда. В петък вечерта жители на града се събраха на бдение пред Съдебната палата в памет на загиналото момиче.