Явор Гечев: Новият бюджет е доста социален и значително по-добър от последните

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П редставянето на бюджета беше насочено към обществото, като целта беше да се очертаят посоките на разбираем език, а не просто да се представят сухи цифри. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Явор Гечев в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Гечев отговори на критиките на депутата от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев, който определи среща в УНСС като политическо, а не академично събитие. Гечев контрира, че не са провеждали мероприятие за убеждаване на студенти и добави: „УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там“.

Според депутата новият бюджет е „доста социален“, тъй като предвижда увеличение на пенсиите, а разходите за социални дейности са с 240 млн. лв. повече. Той подчерта, че огромната част от предвидените увеличения надминават очакванията за инфлацията.

„Бюджетът е по-добър значително от последните 4-5 такива. Той намалява тенденцията по отношение на увеличаване на държавния дълг“, заяви Гечев. Той допълни, че разходите са насочени към бизнеса и иновациите, като е заложен и „рекорден бюджет по проектиране на пътища и съоръжения“.

Гечев увери, че покачването на разходите за социални придобивки не е за сметка на бизнеса. „Никой бюджет не е достатъчен. Едновременно не вдигаме данъците, но имаме повече социални разходи. Така съпоставен с бюджетите от последните 5 години е много по-добър“, обясни той, като коментира, че е нормално опозицията да не харесва бюджета, защото „ако някой от опозицията харесва бюджета, това значи, че те не са такава“.

По темата за административната реформа, Гечев коментира, че незаетите бройки в администрацията са „много по-малко от 12 000“. Според него част от тези бройки се държат изкуствено, за да се калкулират заплати. „По този начин намаляваш директните разходи“, смята депутатът.