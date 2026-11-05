Черен суичър и вдигната качулка: Как Боб Дилън се срещна с папата

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П апа Лъв XIV прие Боб Дилън в официалната си резиденция, Апостолическия дворец, в сряда по време на престоя на певеца и автор на песни в Рим в рамките на италианското му турне.

85-годишният Дилън бе облечен в почти изцяло черен тоалет, включващ вдигната качулка, ръкавици и чадър, които рязко контрастираха с изцяло белите одежди на родения в Чикаго папа.

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Срещата между двамата, които са родом от американския Среден запад, бе кратка, съобщава Vatican News.

Лъв подари на нобеловия лауреат броеница, а Дилън му подари копие от своята автобиография „Хроники: Част първа“.

Посещението се състоя преди планирания за четвъртък концерт на Дилън в Palazzo dello Sport („Дворец на спорта“) - една от няколкото му спирки в Италия от турнето Rough and Rowdy Ways („Груби и бурни пътища“).

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Лъв и преди е цитирал Дилън в свои трудове, позовавайки се на неиздаваната му антиядрена песен Go Away You Bomb („Махай се, бомбо“) в предговора към книгата, озаглавена Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift („Разоръжени и разоръжаващи: Мирът е подарък“).

„Мразя те, защото си създадена от човека, притежавана от човека и управлявана от човека“ беше цитираният ред в предупреждението към света срещу повторното превъоръжаване.

Песента е написана през 1963 г. в разгара на Студената война, но никога не е била записвана. Написаните на машина текстове остават непубликувани до 2013 г., когато са намерени и обявени на търг, според New York Times.

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Това бе вторият път, в който Дилън се среща с папа. През 1997 г. Дилън бе поканен да пее пред папа Йоан Павел II и около 300 000 млади хора по случай 23-тия Национален евхаристиен конгрес в Болоня.

Дилън изпълни четири песни, включително Knockin' on Heaven's Door („Почуквайки на райските врати“), и според информациите се качи на сцената по средата на участието си, за да поздрави Йоан Павел с ръкостискане и да размени няколко думи с него.

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Тогавашният папа цитира хита на Дилън Blowin' in the Wind („Носен от вятъра“) в проповедта си пред тълпата.