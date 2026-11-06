България

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

За отбрана са предвидени 2,23% от БВП. Финансовият министър посочи, че проектобюджетът трябва да се справи и с натрупаните задължения от предходни години

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 4 часа / 6 ноември 2026, 14:14
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"Много професори са тук и ме гледат, не знам каква оценка ще ми пишат" - с тези думи финансовият министър Гълъб Донев продължи след премиера Румен Радев представянето в детайли на проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Вицепремиерът го определи като „бюджет на вразумяването", а представянето бе под мотото „Бюджет 2027 - оздравяване на финансите и основа за социално и икономическо развитие“, съобщи DarikNews.bg

Донев благодари на премиера за решението за публично представяне на проектобюджета, като посочи, че няма спомен досега в българската история министър-председател да е правил това пред толкова голяма публика и не си спомня такъв прецедент. Вицепремиерът отхвърли твърдения, че с представянето приключва дебатът по бюджета и че са изместили центъра от Народното събрание, Министерския съвет в един български университет, пък макар по думите му бил той най-големия в Югоизточна Европа.  

„Ние ще си спазим цикъла, по който вървим относно съгласуването и обсъждането на бюджета“, каза Гълъб Донев. Той посочи, че следващата седмица ще се проведат т.нар. малки тристранки, след това в сряда Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проекта на държавен бюджет за 2027 г. Ние днес представяме публично проекта на бюджет за 2027 г., започваме тези открити обществени консултации по неговите параметри, посочи той.

Проектът на Бюджет 2027 той обобщи с по-високи доходи и подкрепа за семействата, въпреки по думите му консолидацията на дефицита на касова основа от 5.7% до 3.5% от БВП. Новият дълг се предвижда да бъде 8,6 млрд. евро през 2027 година или 31,4 на сто от БВП. Предвижда се да достигне 8,5 млрд. евро през 2028 година и 7,9 млрд. евро през 2029 година.

В началото на своята презентация Гълъб Донев коментира изводите на трите одита на Сметната плата за разходването на публичните финанси в Агенция „Пътна инфраструктура“, НОИ и Министерството на финансите. Той заяви, че тежестта от тези поемани разходи през годните без осигурено финансиране ще се наложи да бъде прехвърлена към бюджета за тази и следващата година.

Проектът за Бюджет 2027 в детайли: 

• Заплати, пенсии, помощи за семействата

► Минималната работна заплата се повишава от 620 евро на 660 евро.

► Заплатите в бюджетната сфера се повишават с 5%, на учителите със 7,5%, за което са предвидени 170,5 млн. евро.

► За осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2027 г. са заложени 552,6 млн. евро. Таванът на максималните пенсии се вдига до 1874 евро.

► Линията на бедност става 443 евро.

► За по-високи социални помощи се отделят 114,3 млн. евро, а за семейните помощи са предвидени 72,5 млн. евро. Ще се увеличат и 9 от 12-те вида помощи, а доходните критерии за тях ще бъдат по-високи, така че повече семейства ще могат да ги получат.

► Обезщетението за отглеждане на дете до две години става 450 евро. Майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши две години, ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

► Данъците за семействата с деца ще бъдат по-ниски. Облекченията са 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. Предвидено е и облекчение за детско развитие. Общо мерките струват 230,5 млн. евро.

► Здравноосигурителните плащания през НЗОК се увеличават с 493 млн. евро. Според министерството парите трябва да се харчат по-ефективно и с повече контрол.

► Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро.

► За помощи за отопление са предвидени 132,6 млн. евро.

• Бъдещето, инвестиция в младите хора и образование

► За безплатни учебници за учениците от 1 до 12 клас правителството предвижда да се отделят допълнително 36,2 млн. евро.

► Стипендиите на учениците в гимназиален етап се увеличават с 20%, за което са предвидени 5 млн. евро. Още 10 млн. евро отиват за подкрепа на средното професионално техническо образование.

►За студентите са залoжени 27,3 млн. евро за стипендии, студентски столове и ремонт на общежития.

► За младите лекари специализанти се предвижда да се отделят допълнително 30 млн. евро, а за Националната детска болница още 50 млн. евро.

• Дълг, инфлация, безработица

Според представената от Гълъб Донев прогноза номиналният брутен вътрешен продукт през 2027 г. ще бъде 141,3 млрд. евро. Проектобюджетът предвижда реален ръст на БВП от 2,5 на сто. 

Очакваната инфлация е 4%, а безработицата – 3,4%. За 2029 г. е залoжено забавяне на инфлацията до 2,4%.

Донев посочи още, че държавният дълг в края на 2027 г. се предвижда да достигне 31,4% от БВП.

Капиталовите разходи са планирани на 6 млрд. евро, а разходите за отбрана – на 2,23% от БВП. За капиталови разходи на Министерството на отбраната са посочени 1,2236 млрд. евро.

Проектобюджетът залага целогодишно 10-процентна оптимизация на разходите за персонал с изключение на делегираните бюджети, общините и други.

Премахват се механизмите за обвързване на разходи с размера на минималната работна заплата за страната и средната работна заплата.

Предвиждат се реформи в ТЕЛК, личната помощ и лекарствата.

• Стабилни ставки, целеви и еднократни приходни мерки

Гълъб Донев заяви, че правителството не предвижда увеличение на основните данъчни ставки. ДДС се запазва 20%. Корпоративният данък и данъкът върху доходите на физическите лица остават 10%, а данъкът върху дивидентите – 5%.

Сред новите приходни мерки е еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите. Според представеното предложение 30% от събраните средства ще бъдат връщани за реинвестиции на предприятията, от които е събран данъкът.

Планира се данъкът върху разходите в натура да бъде увеличен от 3% на 7%. Той засяга определени придобивки, предоставяни от работодателите за лично ползване, включително служебни автомобили и жилища.

Предвижда се и акциз за луксозни автомобили с двигатели с вътрешно горене с мощност над 250 киловата.

Максималният осигурителен доход се предлага да нарасне със 100 евро до 2400 евро.

Друга промяна е държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат личните си осигурителни вноски.

Редактор: Василена Василева
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