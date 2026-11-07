Напрежение в МВР: Замразяват заплатите за 2027 г., синдикатите заплашват с протести

В ъзнагражденията на служителите в Министерството на вътрешните работи (МВР) вероятно няма да бъдат увеличени през 2027 г., което предизвика остра реакция от страна на синдикатите и заплаха за протестни действия. Това стана ясно на фона на подготвяния държавен бюджет, който поставя на изпитание баланса между фискалната дисциплина и социалния мир в сектор "Сигурност".

Новината дойде от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. В отговор на въпрос от Калин Стоянов, депутат от ДПС и бивш вътрешен министър, Демерджиев потвърди, че се водят дебати в тази посока. „За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, основната причина е, че няма финанси”, заяви министърът, цитиран от NOVA. Възможно е поетапното им повишаване да започне от 2028 г.

Според Демерджиев, основният аргумент за замразяването е, че възнагражденията в силовите структури са били повишени последно с цел да се компенсира голямото изоставане в годините назад. Решението е свързано и с общото финансово състояние на държавата, съобщава БГНЕС. Тази мярка следва подобно съобщение от министъра на отбраната Димитър Стоянов, който обяви, че и заплатите на военните няма да бъдат вдигани през 2027 г.

Въпреки замразяването на доходите, вътрешният министър увери, че не се планира намаляване на служителите с полицейски функции. „В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това”, категоричен бе той. Все пак, предстоят структурни реформи в министерството. Ще бъдат съкратени „някои излишни дежурни части“, както и ще се понижат ръководни позиции, определени като „изкуствено създадени през годините за конкретни хора“.

Целта на промените е да се изчистят структурите от дублиращи се функции и от дейности, които представляват смесване между административна и полицейска работа. „Всеки, който е служител по Закона за МВР, ще има строго, специфично полицейски функции“, поясни Демерджиев. По думите му, в момента част от хората, които формално имат полицейски правомощия, работят в звена, нямащи нищо общо с типичната полицейска дейност.

Новината за замразяването на заплатите предизвика „огромно възмущение и категорично несъгласие“ от страна на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР). В своя позиция, разпространена до медиите, от федерацията настояват в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите, съизмеримо с това за останалите държавни сектори. Според тях, липсата на увеличение е „ясен сигнал за пренебрегване на труда на българския служител в МВР“ на фона на инфлацията и нарастващото натоварване.

„Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях“, се казва в позицията. От СФСМВР припомнят, че последното увеличение е постигнато след близо двегодишни усилия за наваксване на изоставането, когато заплащането е било опасно близо до минималната работна заплата за страната.

Синдикатите подчертават приноса на служителите за справянето с пандемията, мигрантската вълна и приемането на България в Шенген, което според тях е донесло на държавата и бизнеса приход от близо милиард евро. „Да бъдем сочени като причина за бюджетния дефицит на държавата при сив сектор от над 30% е груба подмяна на истината“, заявяват от федерацията. От СФСМВР не изключват преминаване към синдикални действия „с цел защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове“.