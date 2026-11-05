Свят

The Independent: Обиден и унижен Тръмп сега е по-опасен за света от всякога

Тръмп ще се изправи пред импийчмънт у дома, затова ще копира Владимир Путин и ще отпуши насилие и хаос в чужбина. Редакторът по световните въпроси на The Independent Сам Каили обяснява опасността, пред която сме изправени

5 ноември 2026, 06:36
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З ащо Тръмп може да обвинява само себе си за бруталната нощ на изборите, пише в свой анализ The Independent.

Доналд Тръмп ще се изправи пред импийчмънт заедно с членове на своята администрация. Неговото семейство и приятели ще попаднат под строг контрол по време на евентуални разследвания за предполагаема корупция.

Но сега, когато Републиканската партия загуби контрола над Конгреса, американският президент ще бъде по-опасен в чужбина, за да отвлече вниманието от вътрешните си проблеми.

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Конституционната теория би трябвало да подсказва, че е вярно обратното. Демократическият контрол върху Камарата на представителите и Сената би трябвало да означава, че най-лошите ексцесии на режима на Тръмп ще бъдат обуздани.

Конгресът контролира федералния бюджет; той може на теория да наложи разходи на изпълнителната власт. Номинациите за длъжности в изпълнителната власт се нуждаят от одобрението на Конгреса.

Но Тръмп и хората му знаят всичко това. Те са планирали как да продължат да преследват своя дневен ред пред лицето на подобна опозиция, а създаването на хаос отвън е блестящо отвличане на вниманието от вътрешния натиск. Извънредни ситуации ще бъдат изкуствено създавани, за да се даде повече власт на Тръмп.

Междувременно, дори когато разполагаше с отстъпчив Конгрес с републиканско мнозинство и в двете камари, той пренебрегваше техните правомощия. Неговият преврат е почти напълно завършен.

Той пренебрегна задължението Конгресът да одобрява широк спектър от дипломатически назначения. Военната и разузнавателната общност бяха съкратени и прочистени от повечето висши офицери с независимо мислене.

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Според скорошен доклад на Washington Post, има около 359 федерални длъжности, изискващи одобрение от Сената, които остават незаети.

Той започна война с Иран без разрешение от Конгреса и се престори, че тя е приключила, когато това не беше така, за да спази 60-дневния срок за искане на разрешение. Той може да продължи да прави това неограничено.

Той ще въвлече САЩ в конфликти на други места, защото усилията на Конгреса да го импийчнат или да го спрат биха били подкопани, когато американски мъже и жени са изложени на опасност. За да оцелее, той ще ги изпрати там, пише The Independent.

И освен това, той е действал в интерес на Русия, а не на Съединените щати, по всеки въпрос от значение за външната и военната политика.

Следващите две години ще бъдат сред най-опасните за традиционните съюзници на Америка от десетилетия насам.

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Тръмп ще се превърне от заплаха за съюзниците на Америка в пълен враг - от Куба до Тайван и от Иран до Демократична република Конго той ще дава приоритет единствено на интересите на Владимир Путин и на обогатяването на собствената си страна (и семейство).

Знаем това, защото именно така се държи той, откакто се върна в Белия дом миналата година.

Така че Украйна я чакат наистина ужасни времена. Тайван трябва да се подготви за момента, в който изглежда, че Китай ще нахлуе с кимване от Тръмп, който ще изостави острова в полза на Си Дзинпин.

Кубинците трябва да се подготвят за американски щурм във венецуелски стил, отстраняване на техния президент и бърза колонизация на настоящата и бъдещата им икономика. Това се случи в Каракас и е много вероятно да се случи и в Хавана.

Съседите на Иран от другата страна на Арабския (или Персийския) залив вече са предупредени, че Тръмп планира да започне голяма атака срещу страната. Той обеща да не прави това преди междинните избори.

Сега раздразнителен, той ще предположи, че именно оцеляването на Иран е причинило скока в цените на изкопаемите горива и много скоро ще започне операции срещу Техеран, за да се опита да заличи режима. Той ще използва изпълнителните си правомощия и ограничения капацитет на Конгреса да спира президенти, незачитащи конституционните традиции, за да накаже Иран за резултатите от междинните избори.

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Волята на Тръмп беше осуетена и неговата администрация беше унижена от непокорната устойчивост на Иран. Режим, който е спонсорирал терористични организации по целия свят, предизвикал е широка нестабилност, изглежда иска да се сдобие с ядрено оръжие и се управлява от мъже, които вярват, че ислямският Махди скоро ще се разкрие в Края на времената, смири Америка и сега дори е гледан със симпатия като смел аутсайдер. Тръмп ще иска да застреля това животно.

Тайван произвежда около 90 процента от световните полупроводникови чипове, които задвижват всички високи технологии. Тръмп поддържа „стратегическа двусмисленост“, която и други президенти са приемали по въпроса дали би наредил на САЩ да защитят Тайван срещу (все по-агресивния) Китай, който предявява претенции към островната държава.

Той насърчи американските производители да се опитат да наваксат в производството на чипове и заяви, че Тайван трябва да допринася повече за разходите си за отбрана.

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Той каза пред „Bloomberg“: „Мисля, че Тайван трябва да ни плаща за отбрана. Знаете ли, ние не сме по-различни от застрахователна компания“. Тайван чака Тръмп да одобри пакет за продажба на оръжия на стойност 14 милиарда долара, който сам ще плати.

Тръмп завижда на властта, на която се радва автократ като Си. Той иска да я копира, а не да я ограничава.

Но именно в Украйна и Европа, сред съюзниците на Америка в НАТО, програмата на Тръмп ще бъде усетена най-силно сега, когато той е „куца патица“ (Зад този странен птичи епитет се крие една от най-важните и динамични фази в американския държавен живот – периодът, в който един лидер притежава цялата власт на хартия, но на практика губи лостовете да я упражнява - бел.ред.), конституционно възпрепятстван от друг мандат.

Във всеки аспект на външната си политика - и в много аспекти на вътрешния си подход  Тръмп е действал така, сякаш работи директно за Кремъл. Сигурно е, че той ще продължи по този път. Дори когато това е срещу интересите на собствената му страна. Той пренебрегна разузнавателната и техническата оръжейна подкрепа на Русия за Иран, която доведе до американски жертви в Залива. Това е знак къде лежат неговите интереси.

Украйна оцеля след съкращенията във финансирането на нейната отбрана от страна на Америка. Джо Байдън похарчи около 130 милиарда долара за оръжия за Киев. Тръмп спря това, той позволи на Европа да купува оръжия от САЩ за Украйна - но заплаши да спре и това. Неговият близък съратник Илон Мъск публично призна, че се е намесвал в украинските оръжейни системи, които разчитат на неговите терминали „Starlink“.

Това означаваше, че украинци са били убити, защото терминалите се използват за контрол на отбранителни ракети. Това също означава, че настъпателните операции с голям обсег и на предната линия са били парализирани. Затова Мъск и Тръмп са саботирали отбраната на Украйна.

Тръмп поиска Украйна да прекрати атаките срещу петролната инфраструктура на Русия. Той направи това, защото Киев ефективно подкопаваше военните усилия на Путин и налагаше недостиг на гориво на руснаците у дома - реална цена от войната за тях.

Тръмп вдигна някои санкции срещу Русия, за да позволи на Путин да изнася дизел.

По-рано този месец той се отказа от пакет санкции, който налагаше 100-процентови мита за купувачите на руски петрол и газ, 500-процентови мита върху руски стоки, и се съобщава, че неговите преговорни екипи водят дискусии, за да позволят на американските компании да игнорират глобалните санкции срещу Москва и да се върнат към бизнеса в Русия.

Той ще наложи вето на усилията да се помогне повече на Украйна. Ако квалифицирано мнозинство от две трети в двете камари преодолее ветото му - тъй като той управлява изпълнителната власт, той просто няма да изпълни волята им. Няма нищо, което да го накара да направи това, което демократично избраните камари са постановили, че трябва да направи.

Великобритания, ЕС, Германия, Франция, Италия, Испания, балтийските държави, Полша и всички скандинавски държави, плюс Канада заявиха, че Русия вече води хибридна война срещу Запада. Има сериозни опасения, че това ще ескалира допълнително и ще се доближи до открита война.

Тръмп не вярва и не приема това. Той обаче подкопа НАТО, като заплаши да нахлуе в Канада и Дания (в Гренландия). Той няма нужда да извежда страната си от НАТО, за да я подкопае. Той просто трябва да изтегли американските войски от Европа или от командните структури на НАТО, за да парализира организацията - за огромно удовлетворение на Путин.

Какво по-добро отвличане на вниманието може да има от това да помогне за създаването на повече хаос в редиците на бившите съюзници на Америка, които винаги са били врагове на Путин? Това в края на краищата е руската стратегическа доктрина накратко. Тръмп често е изглеждал неконтролируем. След тази седмица той вече ще бъде абсолютно неограничаван от никого.

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