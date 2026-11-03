Ключови междинни избори в САЩ. Тръмп: Това е най-важният вот в живота ни

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М илиони американци се отправят към урните за междинните избори за Конгреса на САЩ, които се разглеждат като ключов тест за управлението на президента Доналд Тръмп. Избирателите трябва да подновят състава на цялата Камара на представителите и около една трета от местата в Сената. Резултатите ще определят коя партия ще контролира двете камари до края на мандата на Тръмп в Белия дом.

Ключово изпитание за Тръмп: Американците гласуват на избори, които могат да блокират Белия дом

Според проучвания на "Асошиейтед прес" и "Ройтерс" икономиката е водещата тема за американските избиратели, а нагласите дават предимство на Демократическата партия. Очакванията са демократите да си върнат контрола над Камарата на представителите от републиканците, докато битката за мнозинство в Сената остава оспорвана.

Ако демократите спечелят контрола над двете камари, те ще могат сериозно да ограничат възможностите на Тръмп да прокарва законодателната си програма през следващите две години. Загубата на Конгреса би затруднила приемането на ключови инициативи на администрацията и може да доведе до политическа блокада във Вашингтон.

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

В последната си предизборна реч преди вота Доналд Тръмп определи междинните избори като най-важните „в нашия живот“, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Американският президент обаче предупреди, че действащият държавен глава обикновено не печели междинните избори. С това той направи опит да смекчи очакванията за резултата, въпреки че подчерта: „Ние се постарахме много сериозно“.

Тръмп отново отправи нападки срещу опонентите си от Демократическата партия, като ги нарече екстремисти. Той заяви, че партията е „номинирала най-екстремния и опасен списък с кандидати в историята на САЩ“.

Значителна част от речта си президентът посвети на строителни проекти във Вашингтон. Сред тях беше и проблематичното реновиране на Огледалния басейн към Мемориала на Линкълн. Тръмп многократно е обвинявал вандали за състоянието му, въпреки че това твърдение не се подкрепя от информацията на собствената му администрация.

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Президентът се пошегува, че сериозно се обмисля паметникът да бъде преименуван на негово име.

Той представи и плановете си за изграждане на триумфална арка във Вашингтон, която според него ще бъде „по-красива“ от Триумфалната арка в Париж. Проектът вече предизвика правни спорове.

Икономиката и цените са водещи теми за избирателите

Междинните избори се провеждат на фона на недоволство сред американците от високите разходи за живот и поскъпването на енергията. Очаква се кандидатите да се възползват от тези настроения в опит да привлекат подкрепа.

Допълнително напрежение върху икономическите нагласи оказва войната с Иран, започната от САЩ и Израел по-рано през годината, която допринесе за повишаването на цените на енергията.

Вотът, който може да промени Вашингтон

Вотът се определя като своеобразен референдум за управлението на Тръмп и за резултатите от политиката му след завръщането му в Белия дом.

Много американци вече са упражнили правото си на глас предварително. Изборите са определяни като най-скъпите междинни избори в историята на САЩ.

Какви са последиците при загуба на Конгреса

Контролът над Камарата на представителите и Сената е от ключово значение за възможността на президента да изпълнява политическата си програма.

Ако демократите си върнат Камарата на представителите, те ще могат да блокират или забавят законодателни инициативи на републиканската администрация, както и да засилят контрола върху действията на Белия дом чрез разследвания и изслушвания.

Победа на демократите и в двете камари би ограничила още повече възможностите на Тръмп да прокарва реформите си. Това може да доведе до продължителни политически сблъсъци между Белия дом и Конгреса.

Тръмп предупреди за „френски сценарий“ в САЩ, ако републиканците загубят междинните избори

Загубата на мнозинството обаче не означава автоматично отстраняване на президента от власт. Дори Камарата на представителите да гласува импийчмънт, осъждането и отстраняването му изискват подкрепата на две трети от присъстващите сенатори – мнозинство, което демократите не се очаква да имат.

Така резултатът от междинните избори ще определи доколко Тръмп ще разполага със законодателна подкрепа през оставащите две години от мандата си.