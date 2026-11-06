България

Правителството представи Бюджет 2027 в УНСС

Предвиждат се по-високи доходи, но и мерки за ограничаване на разходите, включително вноска върху свръхпечалбите на бизнеса

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 5 часа / 6 ноември 2026, 06:49
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Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

П равителството официално представи дългоочаквания проект на държавния бюджет за 2027 г. Финансовата рамка ще очертае приоритетите на държавата за следващата година на фона на засиления контрол от страна на европейските институции и необходимостта от ограничаване на бюджетния дефицит.

  • Радев сравни Бюджет 2027 с камион без спирачки, който лети към пропастта

Министър-председателят Румен Радев представи основните параметри на проектобюджета за 2027 г. по време на специално организираното събитие в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Държавната план-сметка е изготвена при дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Очаква се през следващата година държавата да поеме нов дълг в размер на 8,6 млрд. евро.

Като основна цел на кабинета Радев посочи оздравяването на публичните финанси, така че през 2028 и 2029 г. дефицитът да бъде сведен до изискваните 3% от БВП, а нивото на държавния дълг да бъде намалено.

Премиерът използва образно сравнение, за да опише състоянието на публичните финанси и задачата пред правителството.

„Какво е Бюджет 2027? Ще ви отговоря много просто. Това е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона. Ето това е задачата пред нас. Да пречупим посоката, да пречупим тази траектория, която ни води към пропастта“, заяви Радев.

Премиерът Румен Радев представя държавния бюджет за 2027 г. в УНСС
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Румен Радев
бюджет 2027 представяне
Румен Радев
Румен Радев бюджет 2027

- Реформа в администрацията и промени в заплащането

Премиерът обяви, че реформата в държавната администрация ще продължи. През 2027 г. няма да има увеличение на заплатите в силовите министерства – на отбраната и на вътрешните работи. Възнагражденията в директорските бордове ще бъдат намалени с 40%.

Радев съобщи и за предвидено освобождаване на служители в МВР, които едновременно получават пенсия и заплата. По думите му оптимизацията ще доведе до премахването на над 5000 щатни бройки.

„Процес на освобождаване в МВР на хора с едновременно и пенсия, и заплата. Резултатът е виждате колко оптимизирани щатни бройки ще изчезнат – над 5000“, заяви министър-председателят.

Той коментира и проблема с фалшивите решения на ТЕЛК. По думите му правителството работи по механизми за проверка и установяване на злоупотреби.

„Тук ние вече сме подели един процес, в който да се освобождават оперативните структури от хора с ТЕЛК. Това е другият голям проблем на страната. Ако продължаваме с тези темпове, някой беше сметнал от моя екип, че след 10 години всеки българин ще бъде с ТЕЛК. Ние ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания. Ние ще правим всичко възможно за тяхната помощ, но ще бъдем безкомпромисни към фалшиви ТЕЛК-ове. Вече сме разработили механизми за скрининг, за установяване, за пресичане, за недопускане в бъдеще“, каза Радев.

- Как ще се увеличат пенсиите и заплатите

Премиерът потвърди и вече обявените параметри за увеличението на пенсиите и възнагражденията в бюджетния сектор.

От 1 юли 2027 г. пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило с около 8%. Заплатите в бюджетния сектор се очаква да нараснат с 5%, а при учителите увеличението ще бъде 7,5%.

Гълъб Донев: Бюджетът за 2027 г. поема тежестта на решения от предходни години, които са създали проблеми в публичните финанси

Дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) залага правителството в проекта на държавния бюджет за 2027 г. За отбрана са предвидени 2,23% от БВП, а увеличение на основните данъци и данъчни ставки няма да има. Това заяви и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

По думите му бюджетът за 2027 г. поема тежестта на решения от предходни години, които са създали проблеми в публичните финанси. Той посочи, че част от тях са описани в три одитни доклада на Сметната палата, засягащи управлението на публичните финанси, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и социалните плащания.

„Публичните финанси страдат от трайно нарастване на текущите разходи, съответно и на дефицитите, което е съпроводено с по-бавно нарастване на приходите в бюджета“, заяви финансовият министър, преди да представи конкретните параметри на проектобюджета.

- Одитът на АПИ: ангажименти за милиарди над разходната база

По думите на Донев проверката на АПИ е установила поемане на ангажименти над наличния финансов ресурс, забавено признаване на задължения и неизплатени разходи по вече поети ангажименти.

„Общият извод от тези две проверки и общият проблем от докладите на Сметната палата е, че следващите бюджети поемат тежестта на безотговорни решения от минали години“, заяви той.

Финансовият министър представи данни от одита на АПИ, според които са установени 1017 неодобрени сертификата на стойност близо 1,2 млрд. лева. Отчетени са и 312,5 млн. лева за индексации на дългосрочни плащания, лихви и неустойки за забава.

По данни от одита АПИ е поела ангажименти за 18 млрд. 236 млн. и 800 хил. лева при утвърдена разходна база от 11 млрд. 396 млн. и 100 хил. лева.

Корекцията в годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2025 г. е в размер на 1 млрд. 504 млн. и 700 хил. лева, или 769,3 млн. евро. Става въпрос за неосчетоводени и неразплатени разходи от предходни периоди, включително от 2020 и 2021 г.

- Задълженията по общинските проекти

Донев посочи и натрупаните задължения по инвестиционната програма за общински проекти. През 2025 г. са изплатени около 400 млн. евро, а през 2026 г. плащанията са близо 800 млн. евро.

За разплащане остават още 1,8 млрд. евро, които ще бъдат пренесени към бюджета за 2028 г.

„Това е все наследството, което заварихме и което продължаваме да се опитваме да променим – траекторията на нетните разходи“, посочи финансовият министър.

- Процедурата за прекомерен дефицит

Донев припомни, че на 10 юли 2026 г. срещу България е задействана процедура за прекомерен дефицит. Това налага страната да се съобразява с препоръките на Европейската комисия, в противен случай могат да бъдат предприети последващи процедури.

„Тези наказателни процедури, които евентуално биха могли да се активизират срещу България, ще бъдат заради това, че всичкото това наследство няма как за една година, макар и за две, да бъде обрано. Защото виждате, че през всичките тези години са правени разходи, поемани са ангажименти, без да бъдат финансово осигурени“, заяви той.

- Ръст на разходите за пенсии и социални плащания

Финансовият министър коментира и резултатите от одита на социалните плащания в Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Според него проверките показват, че дисбалансът в системата е нормативно заложен.

Разходите за пенсии са нараснали повече от два пъти – от 11 млрд. 138 млн. лева през 2020 г. до 24 млрд. 126 млн. лева през 2025 г. Подобен ръст се отчита и при социалните плащания.

- Предстои обсъждане със социалните партньори

В началото на представянето Донев подчерта, че публичното обсъждане в УНСС поставя началото на обществените консултации, но не замества установената процедура за съгласуване на бюджета.

През следващата седмица предстоят заседания на т.нар. малки тристранки, след което в сряда Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проекта на държавния бюджет за 2027 г.

„Ние просто представяме публично проекта на бюджет за 2027 година. Започваме тези открити обществени консултации по неговите параметри“, заяви финансовият министър.

Той определи бюджетната рамка като такава, която работи с реалните цифри, реалните политики и реалните тенденции.

  • Ректорът проф. д-р Димитър Димитров: Всички обичат УНСС

"Представянето на проекта за държавен бюджет за 2027 г. в УНСС предизвика оживление в социалните мрежи и реакции от различни политически партии". Това коментира ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров, който приветства избора на академичната институция за домакин на събитието.

„Вчера след излизането на новината за представянето на бюджета тук, в тази зала, в Аула „Максима“, настъпи оживление в социалните мрежи и сред различни политически партии. Но това е разбираемо – всички обичат УНСС“, заяви ректорът.

Той подчерта символиката на решението държавният бюджет да бъде представен именно в университета, който има дългогодишна роля в развитието на икономическата мисъл в България.

„Вече повече от век нашият университет е място, където се създават знания, срещат се идеи и се подготвят хората, които носят отговорност за икономиката и публичните финанси на страната. Тук знаем, че зад всяко число в бюджета стои решение, а зад всяко решение – човешка съдба, обществено очакване и отговорност за бъдещето“, посочи Димитров.

По думите му инициативата за представяне на икономическата политика на правителството в УНСС е започнала преди няколко месеца. Университетът, съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател Максим Бехар, е отправил покана към кабинета да представи политиката си пред преподаватели и студенти.

„Искам да ви кажа, че още преди няколко месеца съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател г-н Максим Бехар ние отправихме покана да бъде представена икономическата политика на правителството тук, в УНСС, пред нашите преподаватели и студенти. Но това надмина нашите очаквания – целият Министерски съвет да дойде тук, за да представи проектобюджета“, заяви ректорът.

В заключение той изрази надежда, че срещата ще даде възможност за открит разговор и обсъждане на различните позиции.

„Убеден съм, че днешната среща ще даде възможност за съдържателна и открита дискусия с уважение към различните позиции и с общо разбиране за отговорността към обществото. Приемаме този избор като признание за авторитета на нашия университет и за приноса на академичната общност към развитието на България“, каза ректорът.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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