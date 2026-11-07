САЩ удариха отново Иран, Техеран обмисля предложение за примирие

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в петък американските военни са извършили нови ограничени удари в Иран, насочени срещу иранска система за противовъздушна отбрана.

Иранските държавни медии съобщиха за звука от две експлозии в района на Суза на остров Кешм, който се намира в Ормузкия проток - ключов морски път за транспортиране на петрол.

В разговор с журналисти Тръмп определи военното действие като „незначително“. „Те бяха изградили малко противовъздушно устройство и ние го унищожихме за около 15 минути, може би пет“, каза Тръмп пред репортери малко след пристигането си в Уест Палм Бийч, Флорида, в петък вечерта, предаде Асошиейтед прес (AP).

Тръмп не предостави повече подробности за целта. Но американски официални лица съобщиха, че повечето от системите за противовъздушна отбрана на Иран са били унищожени или сериозно повредени по време на бомбардировките от Израел през юни 2025 г. и в ранните етапи на настоящия конфликт. Представители на САЩ оценяват, че Иран ще се опита с времето да възстанови тях и останалата си военна инфраструктура.

Военните на САЩ също така съобщиха за извършването на действия, описани от тях като защитни удари в понеделник. Експлозии бяха чути на островите Кешм и Хенгам, както и в близкия континентален район Бандар Абас.

Ударите от петък са първите, откакто Републиканската партия на Тръмп претърпя сериозно поражение на междинните избори в САЩ във вторник. Изборният неуспех, републиканците загубиха и двете камари на Конгреса, беше подхранен частично от недоволството на гласоподавателите от начина, по който Тръмп води конфликта, както и от високите цени на горивата, които са страничен продукт от войната, засегнал почти всеки сектор на световната икономика.

В днитe след разгрома на републиканците на изборите, Тръмп варира между заплахи да „унищожи“ Иран и намеци, че развръзката на войната е близо.

Катар представя нови предложения пред иранските власти

По-рано в петък двама правителствени представители от Близкия изток заявиха, че Иран разглежда предложения, представени от главния медиатор Катар, с цел преодоляване на различията със САЩ относно ядрената програма на Техеран.

Един от представителите обаче подчерта, че иранците, поне към момента, остават нежелаещи да влязат в преговори с администрацията на Тръмп относно атома, докато САЩ не се съгласят с няколко основни условия, които Иран настоява да бъдат част от всяко споразумение за прекратяване на огъня.

Различията с Иран относно ядрената му програма остават най-трудният въпрос и такъв, за който Тръмп настоява, че трябва да бъде решен като част от всяка сделка за край на продължаващата повече от 8 месеца война.

И двамата представители нямаха правомощия да коментират публично деликатните преговори и говориха при условие за анонимност.

Междувременно Централното командване на САЩ (CENTCOM), което ръководи американските военни операции в Близкия изток, обяви в публикация в X късно в петък, че САЩ предлагат „награда до 20 милиона долара и възможност за преселение срещу информация за ядрената програма на Иран, включително нейните съоръжения, оборудване и свързан персонал, като например лица от научната общност, или движението на някое от изброените“.

Публикацията включваше връзка към програмата на Държавния департамент „Награди за правосъдие“ (Rewards for Justice).

Иран настоява за няколко отстъпки преди ядрените преговори

Белият дом отказа коментар относно представените от Катар предложения за ядрената програма на Иран, но Тръмп отбеляза по-рано в петък пред репортери, че дискусиите на медиаторите с Иран продължават. „Разговаряме с Иран. Разговаряхме и досега“, каза Тръмп, който настоява, че американските военни продължават да контролират конфликта с отслабения Иран.

Въпреки това Техеран настоява за няколко отстъпки от страна на САЩ, които Тръмп е отхвърлял в миналото. Сред основните искания, които Иран заявява, че трябва да бъдат изпълнени преди започването на ядрени преговори, са: край на блокадата на САЩ върху иранските пристанища, премахване на санкциите, размразяване на активите му, изплащане на компенсации за щетите от войната и прекратяване на враждебните действия в целия регион, включително израелските операции в Ливан.

Катарците и иранците обсъждат преходно споразумение за стигане до ядрени преговори

Медиаторите и Иран са обсъдили потенциално преходно споразумение, което да помогне за проправянето на пътя към последващи преговори за ядрената програма на Техеран, според регионални представители.

Те заявиха, че предложението, което наскоро е било представено на двете страни от катарските медиатори, призовава за прилагане на мерки за изграждане на доверие в рамките на два дни.

Тези мерки включват премахване на американската блокада и освобождаване на част от замразените ирански средства за милиарди долари, запорирани през годините като част от кампанията на САЩ за изолиране на Иран заради ядрената му програма. В замяна Техеран би допуснал инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до своите обекти, бомбардирани от САЩ и Израел, казаха официалните лица.

На втория ден Иран ще отвори отново Ормузкия проток в съответствие с модифицирано споразумение, което Иран и Оман са постигнали за водния път, но което не е одобрено от САЩ, казаха представителите. Този механизъм би бил временен, докато не бъде постигната постоянна сделка за протока в сътрудничество с други страни от Персийския залив.

След прилагането на мерките САЩ и Иран ще започнат широки преговори, засягащи запасите от високообогатен уран на Иран, както и други аспекти от програмата му, допълват представителите.

Иран отдавна поддържа тезата, че ядрената му програма е за мирни цели. Според Международната агенция за атомна енергия Иран разполага с 440,9 килограма уран, обогатен до 60% чистота, което е на крачка от технологичното ниво от 90%, необходимо за оръжейни цели.

Дипломатическите усилия се засилват след изборите в САЩ

Поредица от дипломатически телефонни разговори през последните дни между лидери от Персийския залив и извън него имаше за цел да намали напрежението в региона. Опасенията се увеличиха поради възможността Тръмп все пак да нареди на американските военни да извършат нови удари срещу Иран.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет разговаря в петък с катарския си колега шейх Сауд бин Абдулрахман Ал Тани относно развитието на ситуацията, съобщи правителството на Катар. Правителството на Катар обяви разговора между представителите на отбраната на двете страни, след като по-рано в петък потвърди, че Тръмп и емирът на Катар са провели отделен разговор за обсъждане на усилията за деескалация на напрежението.

Иранският външен министър Абас Арагчи също проведе телефонни разговори с иракския и тунизийския си колега в петък, за да обсъди напрежението в региона. Арагчи и иракският външен министър Фуад Хусейн обсъдиха визията на Техеран за възобновяване на преговорите със САЩ, според Иракската новинарска агенция.

Египетският външен министър Бадр Абделати, който проведе два разговора с Арагчи тази седмица, заяви в петък в публикация в X, че е от решаващо значение и двете страни да покажат „гъвкавост“, за да постигнат „компромисни решения“, необходими за предотвратяване на плъзгането на региона към нова вълна от ескалация.

Първият дипломат на Египет проведе телефонен разговор и с колегата си от ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян, за да подчертае значението на политическите преговори за предотвратяване на друг военен сблъсък, който би могъл да подхрани насилие и разрушение, се казва в изявление на външното министерство на Египет.