Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Ключови междинни избори в САЩ. Тръмп: Това е най-важният вот в живота ни

Идентифицираха жертвите от самолетната катастрофата във Флорида, сред тях са IT предприемач и малките му деца

Рекорд за 12 милиарда долара: Защо това са най-скъпите избори в историята на САЩ

Р уските системи за противовъздушна отбрана са свалили близо 500 украински дрона, насочени към Москва през изминалата нощ. Това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от "Франс прес" (АФП).

Украйна извърши една от най-мащабните си атаки срещу Русия от началото на войната

Масираната атака с украински безпилотни летателни апарати и последвалите руски удари по украинска територия сложиха край на краткотрайните надежди за напредък към мир. Ескалацията настъпи след изтичането в неделя на рядко срещано местно примирие в южната украинска Херсонска област, продължило няколко дни.

То беше най-продължителното споразумение за прекратяване на огъня от началото на руската пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. и позволи провеждането на хуманитарна мисия в окупирания от Русия град Олешки.

Само часове след края на примирието руски удар по село в Запорожка област, в Югоизточна Украйна, отне живота на най-малко 26 души, съобщи временно изпълняващият длъжността областен управител.

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Руска атака порази медицинско заведение в Харков

В нощта срещу вторник Украйна беше подложена на поредица от руски удари в различни части на страната. В Харков руска атака рани 25 души в медицинско заведение и нанесе щети по сгради, прозорци и автомобили.

„Регистриран е вражески удар по проход между сградите на медицинско заведение в Немишлянски район. По предварителни данни 200 пациенти ще бъдат евакуирани в други лечебни заведения“, съобщи в Telegram Олег Синегубов, ръководител на Харковската областна държавна администрация.

Кметът на Харков Игор Терехов предупреди за комбинирана атака с балистични ракети и управляеми авиобомби.

Украинската армия е засякла балистични ракети, насочени към Харков, Киев, Днипро и Суми.

Областният управител на Днипропетровска област Олександър Ганжа съобщи, че руски удар е поразил обекти от критичната инфраструктура в Днипро, както и в Кривой Рог – родния град на украинския президент Володимир Зеленски.

Небето над Москва пламна: стотици дронове удариха руския регион

Полша активира противовъздушната си отбрана

Руските атаки задействаха и системите за противовъздушна отбрана в съседна Полша. Варшава съобщи, че е активирала средствата си за защита на въздушното пространство в районите, граничещи с Украйна.

Това е стандартна предпазна мярка на полските въоръжени сили при засилена руска въздушна активност в близост до границите на страната.

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

Ескалацията поставя под въпрос новия кръг от преговори

Размяната на масирани удари може да усложни и подготовката за следващия кръг от мирни преговори. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че разговорите между Русия и Украйна с посредничеството на Вашингтон ще бъдат възобновени следващата седмица в Абу Даби.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за постигане на решение на продължаващия конфликт, но досега не е постигнат съществен пробив в преговорния процес.

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

На този фон украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руска територия продължават да бъдат важна част от военната стратегия на Киев. Съобщенията за близо 500 дрона, насочени към Москва, показват мащаба на атаката, макар информацията за броя на свалените апарати да е на руските власти.

От своя страна Русия продължава да използва комбинирани ракетни и въздушни удари срещу украински градове и обекти от критичната инфраструктура. Продължаването на атаките увеличава рисковете за цивилното население и за енергийната инфраструктура на Украйна в навечерието на зимата.