Мистерията е разкрита: Учени отключиха катинар от потънал кораб на 4 века

Е ксперти разшифроваха четирибуквен код, за да отворят древен катинар от кораб, претърпял корабокрушение край уелския бряг, с помощта на съвременна сканираща технология.

400-годишният месингов катинар е открит от иманяра с металдетектор Питър Хюз в пясъка край Маргам в Порт Толбът през 1999 г. Той е част от по-голямо съкровище от кораба „Ан Франсис“, попаднал в буря на 28 декември 1583 г. на връщане от Испания. Товарите му са били скрити под пясъка в продължение на векове.

Музейни експерти са използвали компютърна томография (КТ), за да изследват вътрешния механизъм на катинара, да идентифицират правилната комбинация от букви и да разрешат загадката, пише Би Би Си (BBC).

Питър Хюз от Маестег заяви, че катинарът е бил един от стотиците артефакти, които е открил след десетилетия търсене на плажа Морфа.

Открит в близост до колекция от испански сребърни монети и близо до две мерки за монети, се смята, че катинарът може да е защитавал тези предмети или да е заключвал сандък, съдържащ ценни вещи, които не са оцелели, като документи или текстил.

„Стана случайно, в почивен ден. Разхождах се по плажа с металдетектора си през почивния си ден и попаднах на монета. Това беше началото на едно пътуване, което продължи 21 години“, казва 69-годишният мъж.

Той сподели, че е „възхитен“, че екипът от експерти в Amgueddfa Cymru (Националния музей на Уелс) и Кардифския университет е разшифровал кода на катинара, след като той самият е прекарал години в опити да разреши загадката.

„Опитвах се да го отключа в продължение на около 20 години, опитвах се да движа дисковете, да намеря правилните комбинации и не успях. „Но с помощта на съвременните технологии успяхме да разбием това, което наистина прилича на Кода на Да Винчи. За мен това е като отварянето на Кивота на завета и съм искрено развълнуван“, каза той.

Д-р Дейвид Уилямс, научен сътрудник в Инженерния факултет на Кардифския университет, заяви, че е бил „скептично настроен“, когато от него е поискано да използва сканиращо устройство, за да се опита да разреши загадката.

„Предизвикателство е, че устройството, с което разполагаме, не е предназначено за тази конкретна цел. Това е микро компютърна томография, нещо, което бихте видели в болницата, но за по-малки предмети“, каза той.

Уилямс заяви, че винаги е „отворен за предизвикателства“ и за опити да „разреши пъзел“. „Направихме първо сканиране, за да видим дали можем да забележим нещо, и бяхме доста изненадани, че успяхме да видим букви“, каза той.

„Второто сканиране мина ужасно, но при третото опитахме различен подход и открихме кода. Бях изумен, че наистина го разбихме“, разказва още Уилямс.

Хюз предава колекцията от артефакти на Amgueddfa Cymru през 2017 г., а експозицията, с катинара в центъра, е изложена в Музея на крайбрежието в Суонзи през юли 2026 г.

Главният куратор Аластър Уилис заяви, че откриването на кода, който гласи ANCE, е „невероятно“. „Изключително сложно е, защото има толкова много комбинации“, каза той.

„Има четири различни пръстена и тъй като на всеки от тях има по шест различни букви, съществуват 1296 различни комбинации, като трябва да се уверите, че те са подравнени с халката отгоре. Освен това, за объркване, има други букви на краищата, които не се движат и са несвързани – сякаш са били поставени, за да заблудят евентуален крадец“, добави Уилис.

Неговата колежка от Amgueddfa Cymru, старши кураторът Сиан Джайлс, каза, че катинарът е в „отлично състояние“ и пресъздава картина от онова време.„Това е прекрасен пример за предмет, който все още функционира така, както би функционирал преди стотици години“, каза тя.

„Тъй като беше открит толкова близо до останките от „Ан Франсис“ и с целия материал, който е част от тази колекция, той предоставя наистина добър контекст и ни позволява да го датираме много точно. Виждала съм други и те обикновено са корозирали и на части, но този беше в прекрасно състояние.

Това е малък предмет, така че най-вероятно е бил катинар за сандък или малка кутия. Не знаем съдържанието и това е част от историята – има неща, които никога няма да разберем, но това е нещо, което е имало значение за човека, който е знаел този код“, споделя тя.