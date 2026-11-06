България

Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

Правителството официално представя дългоочаквания проект на държавната макрорамка за следващата година, който ще очертае финансовия път на държавата в условията на засилен мониторинг от страна на Брюксел

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 5 часа / 6 ноември 2026, 13:12
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П енсиите ще се увеличат със 7,8%, а минималната работна заплата с 6,4% през следващата година. В централната администрация ще бъдат съкратени 5042 щатни бройки. Това предвижда проектобюджетът за 2027 г., който премиерът Румен Радев представи днес в в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Правителството си поставя за цел да овладее бюджетния дефицит, да ограничи публичните разходи и едновременно с това да увеличи подкрепата за семействата, доходите и инвестициите в стратегически сектори.

Правителството представя Бюджет 2027 в УНСС

„Ние искахме не само да представим открито и прозрачно този бюджет пред цялото общество, но за нас е важен диалогът с гражданите“, категоричен бе премиерът Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg

Премиерът Румен Радев представя държавния бюджет за 2027 г. в УНСС
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Румен Радев
бюджет 2027 представяне
Румен Радев
Румен Радев бюджет 2027

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, задава цели, приоритети и политики. „Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно. За да постигнем тази цел, ние в Бюджет 2027 имаме огромно предизвикателство. Ние трябва да решаваме сложни уравнение и да постигаме трудни баланси - между това да намаляване прекомерния дефицит и да свиваме разходи, а в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа, да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, да можем да инвестираме там, откъдето да очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата“, коментира министър-председателят.

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Радев подчерта, че освен цифрите за нас е изключително важна посоката. „Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики. Така че това са предизвикателствата, пред които ние сме изправени. Резултатът е такъв, какъвто го виждате - растящ дефицит, растящ държавен дълг, всяка година разходите растат застрашително“, съобщи Румен Радев.

„Казват режете тази омразна администрация, ако може да я няма. Виждате, че от 2016 г. централната администрация само расте, а вие защо не рязахте“, запита премиерът.

Той обобщи, че бюджетът не е само политика, а е и морал за всеки един, който иска и се занимава с политика. „За съжаление ножицата между внос и износ само расте в полза на вноса и това не говори добре за нас. Промишленото производство вече четвърта година се е засилило надолу по склона. Как да искаме доходи и инвестиции като нямаме ръст или поне застой на промишленото производство“, подчерта Радев и категорично заяви, че няма да критикува парламентарната опозиция.

„Какво е бюджет 2027?! Ще ви отговоря много просто, това е тежък камион, с отказани спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем, и да върнем обратно надолу по склона. Това е задачата пред нас“, заяви Румен Радев.

Министър-председателят открои, че най-важното е да се пречупи посоката, която ни води към пропастта. „Мисля, че с тази основна цел да прекъснем негативните тенденции и да създадем условия за икономически растеж - само така можем да започнем да постигаме тази цел. Нашите приоритети са ясни – на първо място трябва да заздравим публичните финанси, да засилим подкрепата за семействата, да повишаваме и доходите, защото инфлацията е реална. Инфраструктурата също е ключова“, коментира още той.

Правителството си поставя за цел да ограничи растящите разходи и държавния дълг, без да допусне загуба на доходи и социална подкрепа за гражданите. Сред най-съществените промени са оптимизирането на над 5000 щатни бройки в администрацията, увеличаването на средствата за младите лекари и нови инвестиции в инфраструктурата и отбраната.

Ето най-важното от представения проектобюджет:

Бюджетен дефицит: Целта е той да бъде намален под 3% през 2028–2029 г., а публичните разходи да паднат под 40% от БВП.

Държавна администрация: Предвижда се оптимизиране на над 5000 щатни бройки и намаляване на административните структури от 260 на 220, без масови съкращения.

Заплати и пенсии: Заложени са увеличение на минималната работна заплата и осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило.

Здравеопазване: 30 млн. евро за по-високи възнаграждения на младите лекари и допълнителни 50 млн. евро за Националната детска болница.

Социална подкрепа: Още 245 млн. евро спрямо 2026 г. и разширяване на данъчните облекчения за деца.

Отбрана: Допълнителни 418 млн. евро за капиталови разходи и инвестиции в нови технологии и оборудване.

Инфраструктура: 165 млн. евро за проектиране на инфраструктурни обекти и разширяване на публично-частните партньорства.

Бизнес и инвестиции: 51 млн. евро допълнително за индустриални зони и мерки за подкрепа на малките и средните предприятия.

Наука и технологии: Увеличаване на средствата за научна дейност до 62 млн. евро и инвестиции в изкуствен интелект, роботика и космически технологии.

„Когато решавахме къде и как да представим Бюджет 2027, ние нямахме колебание. Ние решихме именно това да стане тук, в УНСС – една институция с богата история“, това каза Радев в началото на своята реч и благодари за поканата на ректора на университета.

  • Доходи

Заплатите на учителите ще се повишат със 7,5%, а тези в администрацията с 5%. Увеличението в администрацията няма да важи за Министерството на отбраната, МВР, специалните служби, магистратите, депутатите, министрите и заместник-министрите, началниците на кабинети и ръководствата на комисиите и регулаторните органи.

Ваучерите за храна се увеличават с 98 евро, като няма да се облагат до 102 евро. Правителството предвижда и намаляване на екотаксите.

  • Социални плащания

За социално подпомагане са предвидени 2,357 млрд. евро, с 245,3 млн. евро повече от тази година.

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното от 54,78 на 60,76 евро. Обезщетението за отглеждане на дете до две години се увеличава от 398 на 450 евро. Майките, които се върнат на работа преди детето да навърши две години, ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Линията на бедност се вдига от 390 на 443 евро. Парите за помощи за отопление са повече от двойно: от 55 млн. на 132,6 млн. евро.

  • За младите

Стипендиите за учениците се увеличават с 20%, а за докторантите с 12,6%. Подкрепата за социално-битовите разходи на студентите расте с 12%. За заплатите на младите лекари специализанти се отделят допълнително 30 млн. евро.

За физкултурни салони и спортни площадки са предвидени 22,8 млн. евро, а за строителство и ремонт на студентски общежития, детски градини, ясли и училища – 45 млн. евро.

  • Съкращения в администрацията

Най-много щатни бройки ще бъдат съкратени в МВР – 1928, следвано от Министерството на земеделието (757), регионалното министерство (452) и Министерството на здравеопазването (440). Административните структури намаляват от 260 на 220, а ръководните длъжности от 1868 на 1723.

В държавните предприятия персоналът ще бъде намален с 2458 души. Заплатите в бордовете ще бъдат намалени с до 40%, а членовете им от петима на трима. Одитните комитети, които не са задължителни, ще бъдат премахнати.

  • Отбрана

За отбрана са предвидени 2,987 млрд. евро, с 418,4 млн. евро повече. Това е 2,23% от БВП. Сред проектите за следващата година са втори етап от доставката на изтребители F-16 Block 70, самоходни гаубици 155 мм, дронове и системи за защита от дронове, нов многофункционален патрулен кораб за ВМС и 3D радари.

  • Икономически растеж

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се вдига до 60 хил. евро. За насърчаване на инвестициите се отделят 60 млн. евро, а за развитие на индустриални зони и паркове – допълнително 51 млн. евро. Повече фирми ще могат да получат подкрепа като приоритетни проекти: прагът за инвестицията пада от 25 на 15 млн. евро, а за новите работни места – от 100 на 40.

Допълнителни 10 млн. евро отиват за средното професионално техническо образование и още 10 млн. евро за партньорства с международни институции за публично-частни партньорства.

  • Инфраструктура и сигурност

Бюджетът предвижда пари за магистрали и пътища, за модернизация на ключови жп участъци и за ВиК мрежи и язовири от национално значение. Ще бъде модернизирана ПАВЕЦ „Чаира“ и ще продължи проектът за блокове 7 и 8 на АЕЦ „Козлодуй“. За ускорено проектиране на нови магистрали чрез публично-частно партньорство са предвидени още 65 млн. евро.

Държавата ще купи 6 нови противопожарни самолета, специализиран кораб за спасителни операции и тежки спасителни автомобили за катастрофи. Ще бъде създаден Национален център за контрол и безопасност на пътя, а нивата на язовирите ще се наблюдават дигитално. Предвидени са и оперативни бази за въздушната линейка (ХЕМС). 

  • Трансформация на икономиката

Правителството иска да промени структурата на българската икономика. Целта е тя да се развива като икономика на знанието, с висока производителност и с производства с висока добавена стойност. За тази цел кабинетът ще залага на привличането на стратегически инвестиции.

Сред приоритетите са транспортната инфраструктура и логистиката, отбранителната индустрия и науката, космическите технологии и превръщането на България във високотехнологичен хъб. Кабинетът иска да привлече инвестиции в гигафабрики за изкуствен интелект, като ги свърже със стабилна енергийна мрежа, възобновяеми източници и батерии.

Според прогнозата, показана при представянето, преките чуждестранни инвестиции, които спаднаха рязко през 2024 г., трябва да започнат да растат отново и до 2028 г. да надхвърлят нивата от 2022 и 2023 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg; БГНЕС    
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