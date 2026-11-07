Слънчево, но студено днес: Вижте кога идва рязко затопляне до 18°

Д нес ни очаква предимно слънчево време, но с характерния за сезона есенен студ. В източната половина на страната ще духа умерен, а на места и силен северен вятър, докато в останалите райони той ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.
Максималните температури в страната днес ще се движат в диапазона между 7° и 12°, а за София термометрите ще показват около 10°.
Сутринта започна с мразовити стойности - минималните температури бяха между -2° и 3° (за София около -2°). Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца.
Черноморието и планините: Бурен вятър и студ
- По морето: Слънчево, но доста ветровито. По северното крайбрежие ще духа силен северен вятър. Максималните температури на въздуха ще са скромните 8°-9°, а температурата на морската вода остава 14°–16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
- В планините: Идеално за разходка, но с топла екипировка - ще преобладава слънчево време, придружено от умерен до силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра - около -1°.
Какво ни очаква в неделя и новата седмица?
- Неделя: Слънчевото време продължава в по-голямата част от страната. Сутринта в низините и котловините са възможни мъгли или ниска облачност. Вятърът ще утихне, но температурите ще останат сравнително ниски за периода.
- Понеделник: Времето се променя - облачността ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд.
- Втората половина от седмицата: Започва чувствително затопляне. Вятърът ще обърне от юг, минималните температури навсякъде ще скочат над нулата, а дневните градуси на места ще достигнат приятните 16°-18°.