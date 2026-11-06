Свят

Тръмп тайно се срещнал с пратеник на Путин, заговори за голяма сделка за цяла Европа

Американският президент смята, че споразумението за прекратяване на войната в Украйна е близо. Вашингтон подготвя нови преговори между Москва и Киев, в които ще бъде обсъждана и европейската сигурност

Василена Василева Василена Василева

6 ноември 2026, 06:58
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал с Кирил Дмитриев, специалния пратеник на руския президент Владимир Путин, в Белия дом. След разговора американският държавен глава заяви, че очаква голямо споразумение за прекратяване на войната в Украйна, което може да обхване не само двете воюващи страни, но и цяла Европа.

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„Това ще бъде споразумение. Ще бъде голямо споразумение и ще включва повече от Украйна. Бих могъл дори да кажа, че може да включва цяла Европа. Ще бъде голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, цитиран от Reuters.

Американският президент потвърди, че е разговарял с Дмитриев, но уточни, че не е провеждал среща с украинските представители, които също бяха във Вашингтон. Те участваха в отделно събитие с първата дама Мелания Тръмп, посветено на постигнатото временно примирие в окупирания украински град Олешки, съобщи "Асошиейтед прес" (AP).

Според Тръмп уреждането на конфликта между Русия и Украйна е близо. Той обаче не разкри подробности за разговора си с руския пратеник или за конкретните параметри на евентуалното споразумение.

Тръмп се срещна със Зеленски в Ню Йорк

  • Нови преговори между Москва и Киев на 10 и 11 ноември

На фона на изявленията на Тръмп Вашингтон подготвя нов кръг от преговори между Русия и Украйна. Срещите трябва да се проведат в Абу Даби на 10 и 11 ноември, като американска делегация ще посредничи между двете страни, съобщава Reuters.

Паралелно с това специалният пратеник на Тръмп Джаред Къшнър съобщи за проведени разговори в Брюксел с представители на Украйна, НАТО и европейски партньори.

По думите му дискусиите са били посветени на гаранциите за сигурност на Украйна и изграждането на по-широка рамка за европейската сигурност.

Сред обсъжданите теми са постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация.

Къшнър подчерта, че всякакви договорености трябва да зачитат суверенитета и териториалната цялост на всяка държава, както и правото ѝ самостоятелно да взема решения за собствената си сигурност и съюзите, в които участва. Той посочи още, че НАТО ще остане основен елемент от колективната отбрана на Европа. 
Reuters

  • Каква е ролята на Мелания Тръмп в преговорите

Срещата на Доналд Тръмп с Дмитриев се състоя след отделно събитие в Белия дом, организирано от първата дама Мелания Тръмп. На него представители на Русия и Украйна се събраха, за да отчетат резултатите от временното примирие в окупирания украински град Олешки в Херсонска област.

Примирието беше договорено с посредничеството на Мелания Тръмп и имаше за цел да позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни. То влезе в сила на 27 октомври и продължи до 1 ноември.

Според информацията на украинското издание Kyiv Independent в рамките на операцията цивилни, пожелали да напуснат града, са получили възможност да бъдат евакуирани. Преди войната Олешки е имал около 24 000 жители, но след руската окупация през 2022 г. населението му значително намалява. През последните месеци градът е изправен пред сериозен недостиг на храна, питейна вода, електричество и медицински материали.

На събитието в Белия дом присъстваха руският пратеник Кирил Дмитриев и украинските представители Давид Арахамия, ръководител на парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски, и украинският омбудсман Дмитро Лубинец.

Мелания Тръмп заяви, че е участвала във всеки етап от подготовката на примирието, включително в обсъждането на плановете за разминиране, евакуационните маршрути, достъпа до болници и осигуряването на медицински ресурси.

Тя призова постигнатото временно прекратяване на огъня да се превърне в основа за по-трайно сътрудничество между двете държави.

Украинската делегация връчи на първата дама държавното отличие „Орден на княгиня Олга“ първа степен за хуманитарната ѝ роля и усилията за евакуацията на цивилни и връщането на украински деца.

От своя страна Дмитриев ѝ подари рисунка от момиче от Олешки. Мелания Тръмп предаде на представителите на двете страни писма, адресирани до Владимир Путин и Володимир Зеленски, с молба да бъдат връчени лично на президентите.

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  • Политическият натиск върху Тръмп

Срещата с Дмитриев е и първият личен контакт между американски и руски представители след междинните избори в САЩ, на които демократите спечелиха мнозинство в Конгреса, отбелязва Reuters.

Промяната в баланса на силите във Вашингтон може да увеличи натиска върху администрацията на Тръмп по отношение на политиката към Украйна и Русия. Очаква се демократите да настояват за по-голяма подкрепа за Киев и да поставят под въпрос някои решения на президента, свързани с Москва.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, The Kyiv Independent, AP    
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