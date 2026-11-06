Тръмп тайно се срещнал с пратеник на Путин, заговори за голяма сделка за цяла Европа

Нова дипломатическа офанзива за Украйна: САЩ, ЕС и НАТО се събират за преговори

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал с Кирил Дмитриев, специалния пратеник на руския президент Владимир Путин, в Белия дом. След разговора американският държавен глава заяви, че очаква голямо споразумение за прекратяване на войната в Украйна, което може да обхване не само двете воюващи страни, но и цяла Европа.

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„Това ще бъде споразумение. Ще бъде голямо споразумение и ще включва повече от Украйна. Бих могъл дори да кажа, че може да включва цяла Европа. Ще бъде голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом, цитиран от Reuters.

US President Donald Trump said he met privately with Russian President Vladimir ​Putin's envoy after the Russian official appeared with representatives from Ukraine at a White House event organized by US first lady Melania Trump. Trump would ‌not disclose what he discussed with Putin envoy Kirill Dmitriev but predicted a deal could emerge soon aimed at resolving the Russian war in Ukraine https://t.co/jk2fLrcKoT — Reuters (@Reuters) November 6, 2026

Американският президент потвърди, че е разговарял с Дмитриев, но уточни, че не е провеждал среща с украинските представители, които също бяха във Вашингтон. Те участваха в отделно събитие с първата дама Мелания Тръмп, посветено на постигнатото временно примирие в окупирания украински град Олешки, съобщи "Асошиейтед прес" (AP).

Според Тръмп уреждането на конфликта между Русия и Украйна е близо. Той обаче не разкри подробности за разговора си с руския пратеник или за конкретните параметри на евентуалното споразумение.

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Нови преговори между Москва и Киев на 10 и 11 ноември

На фона на изявленията на Тръмп Вашингтон подготвя нов кръг от преговори между Русия и Украйна. Срещите трябва да се проведат в Абу Даби на 10 и 11 ноември, като американска делегация ще посредничи между двете страни, съобщава Reuters.

Паралелно с това специалният пратеник на Тръмп Джаред Къшнър съобщи за проведени разговори в Брюксел с представители на Украйна, НАТО и европейски партньори.

По думите му дискусиите са били посветени на гаранциите за сигурност на Украйна и изграждането на по-широка рамка за европейската сигурност.

Сред обсъжданите теми са постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждни канали за комуникация при кризи, по-голяма прозрачност във военната сфера и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация.

Къшнър подчерта, че всякакви договорености трябва да зачитат суверенитета и териториалната цялост на всяка държава, както и правото ѝ самостоятелно да взема решения за собствената си сигурност и съюзите, в които участва. Той посочи още, че НАТО ще остане основен елемент от колективната отбрана на Европа.

Reuters

Каква е ролята на Мелания Тръмп в преговорите

Срещата на Доналд Тръмп с Дмитриев се състоя след отделно събитие в Белия дом, организирано от първата дама Мелания Тръмп. На него представители на Русия и Украйна се събраха, за да отчетат резултатите от временното примирие в окупирания украински град Олешки в Херсонска област.

Примирието беше договорено с посредничеството на Мелания Тръмп и имаше за цел да позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни. То влезе в сила на 27 октомври и продължи до 1 ноември.

Според информацията на украинското издание Kyiv Independent в рамките на операцията цивилни, пожелали да напуснат града, са получили възможност да бъдат евакуирани. Преди войната Олешки е имал около 24 000 жители, но след руската окупация през 2022 г. населението му значително намалява. През последните месеци градът е изправен пред сериозен недостиг на храна, питейна вода, електричество и медицински материали.

На събитието в Белия дом присъстваха руският пратеник Кирил Дмитриев и украинските представители Давид Арахамия, ръководител на парламентарната група на партията на президента Володимир Зеленски, и украинският омбудсман Дмитро Лубинец.

Мелания Тръмп заяви, че е участвала във всеки етап от подготовката на примирието, включително в обсъждането на плановете за разминиране, евакуационните маршрути, достъпа до болници и осигуряването на медицински ресурси.

Тя призова постигнатото временно прекратяване на огъня да се превърне в основа за по-трайно сътрудничество между двете държави.

Украинската делегация връчи на първата дама държавното отличие „Орден на княгиня Олга“ първа степен за хуманитарната ѝ роля и усилията за евакуацията на цивилни и връщането на украински деца.

От своя страна Дмитриев ѝ подари рисунка от момиче от Олешки. Мелания Тръмп предаде на представителите на двете страни писма, адресирани до Владимир Путин и Володимир Зеленски, с молба да бъдат връчени лично на президентите.

US first lady Melania Trump brought Russian and Ukrainian officials together at the White House and urged both sides to choose 'humanity over war' ahead of talks next week in Abu Dhabi https://t.co/zPqCNxcrYv https://t.co/yM6YCw5bve — Reuters (@Reuters) November 5, 2026

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Политическият натиск върху Тръмп

Срещата с Дмитриев е и първият личен контакт между американски и руски представители след междинните избори в САЩ, на които демократите спечелиха мнозинство в Конгреса, отбелязва Reuters.

Промяната в баланса на силите във Вашингтон може да увеличи натиска върху администрацията на Тръмп по отношение на политиката към Украйна и Русия. Очаква се демократите да настояват за по-голяма подкрепа за Киев и да поставят под въпрос някои решения на президента, свързани с Москва.