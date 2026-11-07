Военни колони на път: Турски сили се насочват към „Ново село“ за учение на НАТО

Л ичен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна мрежа днес, 7 ноември, в рамките на планирано учение на НАТО. Това е част от дейностите на многонационалната бойна група на Алианса в България.

Според съобщение на Министерството на отбраната придвижването е насочено към учебен полигон „Ново село“. Турските части ще участват в учението „Тракия – 26“, което е ключов елемент от съвместната подготовка на съюзническите сили на територията на страната.

Дейностите по предислокация няма да се ограничат само с днешния ден. Във връзка със същото учение, на 11 и 12 ноември е планирано придвижване и на военнослужещи и техника от състава на българските Сухопътни войски. Тяхната дестинация ще бъде учебен полигон „Корен“, съобщават още от отбранителното ведомство.

За обезпечаване на сигурността и безпроблемното преминаване по националната пътна инфраструктура, всички автоколони ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“. Тази мярка е стандартна процедура при подобни логистични операции.

Присъствието на съюзнически войски е част от по-широкия контекст на засилената отбранителна позиция на НАТО по източния фланг. Mногонационалната бойна група с водеща страна Италия и с домакин България беше официално формирана на 1 март 2022 г.