България

Скок в цените на зеленчуците, но маслото и киселото мляко поевтиняват

Данните очертават сложна картина за потребителите – докато подготовката на зимнината със зеле може да излезе по-евтина, то традиционната салата от домати и краставици става все по-голям лукс

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 ноември 2026, 09:39
Скок в цените на зеленчуците, но маслото и киселото мляко поевтиняват
Източник: Thinkstock/Guliver

Ц ените на основни зеленчуци като домати и чушки отбелязаха драстичен скок на едро през първата седмица на ноември. В същото време, някои млечни продукти като масло и кисело мляко поевтиняват, което очертава разнопосочни тенденции на пазара за крайния потребител.

Нова вълна на поскъпване на плодовете и зеленчуците на стоковите тържища беляза седмицата от 2 до 6 ноември 2026 г. Данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БГНЕС показват, че докато сезонните зеленчуци продължават възходящата си ценова тенденция, при някои основни храни се наблюдава обратното движение.

Най-сериозно е поскъпването при оранжерийните домати, чиято цена на едро достига 2,35 евро за килограм на 6 ноември, при 2,01 евро седмица по-рано. Това представлява увеличение от 16,92%, според анализа на ДКСБТ.

Зелените чушки също отбелязват значителен ръст от 17,65%, поскъпвайки от 1,02 до 1,20 евро за килограм, докато червените достигат 1,50 евро. Тиквичките следват тенденцията с ръст от 12,50%, като цената им се покачва до 1,26 евро.

Краставиците продължават да поскъпват, достигайки 1,80 евро за килограм, а увеличение се отчита и при зелената салата (0,75 евро) и морковите (0,66 евро). Цената на картофите също се покачва леко до 0,65 евро за килограм.

На обратния полюс е зелето, което поевтинява до 0,55 евро за килограм, при цена от 0,62 евро в края на октомври. Лимоните също стават по-достъпни, като цената им пада от 1,43 на 1,33 евро, докато бананите запазват стабилна цена от 1,46 евро за килограм.

При млечните продукти се наблюдава интересна динамика, като част от тях поевтиняват. Маслото (пакет от 125 грама) се търгува за 1,39 евро, а кофичка кисело мляко (400 грама) вече струва 0,74 евро, което е спад спрямо предходната седмица.

В същото време прясното мляко поскъпва до 1,23 евро за литър. Цените на кашкавал „Витоша“ (9,15 евро/кг) остават без промяна, а кравето сирене бележи незначително увеличение до 5,88 евро за килограм.

Данните очертават сложна картина за потребителите – докато подготовката на зимнината със зеле може да излезе по-евтина, то традиционната салата от домати и краставици става все по-голям лукс. Тези движения на цените на едро са ранен индикатор за това какво можем да очакваме на рафтовете в магазините през следващите седмици.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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