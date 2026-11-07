България

Как се променя градският транспорт в София за Архангелова задушница

Столичната община организира допълнителен градски транспорт, за да улесни придвижването на гражданите за Архангелова задушница на 7 ноември (събота)

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 ноември 2026, 07:57
Как се променя градският транспорт в София за Архангелова задушница
Източник: БТА

С толичната община организира допълнителен градски транспорт, за да улесни придвижването на гражданите за Архангелова задушница на 7 ноември (събота). Мерките включват разкриването на пет временни автобусни линии и промени в разписанията на част от редовния транспорт, обслужващ районите на гробищните паркове.

Според съобщения от Столичната община и Центъра за градска мобилност са осигурени и резервни трамваи, тролейбуси и автобуси, които при необходимост ще бъдат включени по най-натоварените маршрути.

За обслужване на различните направления към гробищните паркове в столицата се разкриват пет временни автобусни линии.

  • Линия № 18А ще се движи от автостанция „Орландовци“ до гробищен парк „Малашевски гробища“, следвайки маршрута на автобус № 18 в двете посоки.
  • Автобусна линия № 44А ще свързва автостанция „Банкя“ с новия гробищен парк в Банкя. По нея ще се движат електрически автобуси, които ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, преминаващ по улиците „Стефан Стамболов“, „Св. св. Кирил и Методий“, бул. „Варна“ и ул. „Патриот“. При гробищния парк ще бъдат обособени две временни спирки – крайна пред входа и начална срещу нея.
  • Линия № 79А ще тръгва от надлез „Надежда“ и ще преминава по ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и ул. „Река Велека“.
  • Автобус № 86А ще се движи от АТ „Малашевци“ по ул. „Резбарска“ до площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“ и ул. „Опълченска“, където ще прави обратен завой.
  • Последната временна линия, № 115А, ще свързва автостанция „Изток“ с АП „Малашевци“ и гробищен парк „Малашевски гробища“, като ще минава през метростанция „Хаджи Димитър“.

Освен временните линии, ще има промени и в разписанията на редовния градски транспорт. По специални разписания с по-кратки интервали ще се движат трамваите по линия № 18, тролейбусите по линия № 9 и автобусите по линии № 64, 83, 86 и 309. По линия № 108 ще се движат съчленени автобуси, за да поемат по-големия пътникопоток.

Общината е предвидила и специални места за паркиране. В района на Централния гробищен парк ще може да се паркира по ул. „История Славянобългарска“ и ул. „Заводска“. При гробищата „Бакърена фабрика“ паркирането ще е възможно по платната под подлеза на ул. „Адам Мицкевич“, а при Малашевските гробища – по ул. „Резбарска“ и пред централния вход на ул. „Жак Дюкло“.

За реда в районите на гробищните паркове ще следи Столичната дирекция на вътрешните работи. Дежурни служители ще насочват автомобилите към определените места за паркиране, за да се избегнат задръствания.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Агенция "Фокус", БТА/Николета Василева    
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