Зеленски: Ударите по руски рафинерии ще продължат до пълно спиране на атаките срещу Киев

У крайна продължава да нанася удари по обекти от руския петролен сектор в отговор на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Операцията срещу руския петролопреработвателен сектор продължава – в отговор на руските удари по украинските енергийни обекти“, написа президентът на Украйна в Телеграм.

Зеленски подчерта, че украинските електроцентрали, електропреносни мрежи, отоплителни и водоснабдителни системи са подложени на постоянни атаки с руски дронове и ракети.

#Ukraine prepares new response to Russian strikes on energy infrastructure, Zelenskyy says https://t.co/SoqyRFTlDr — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) November 6, 2026

„Руснаците не са променили характера на агресивните си действия, отказаха мерките за деескалация, за които говореха нашите партньори, и разчитат да нанесат нови удари“, заяви украинският президент.

През последната седмица руските власти съобщиха за удари срещу обекти от петролната промишленост в Самарска област, Ярославъл и Рязан, като Украйна изрично не е поела отговорност за тях.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно призовава Киев да прекрати атаките срещу руските рафинерии с аргумента, че те повишават цените на дизеловото гориво.

Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре ударите, ако Русия прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Ройтерс отбелязва, че изявлението на украинския президент идва четири дни преди планираното подновяване на преговорите между Украйна, САЩ и Русия за уреждане на войната. Това ще бъде първата подобна среща от февруари насам.