България

Даниел Митов за Бюджет 2027: Правителството „като че ли харесва инфлацията“

„Представянето на бюджета е неуважение към народното представителство и към хората, които не са гласували за „Прогресивна България”, заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 ноември 2026, 10:51
Даниел Митов за Бюджет 2027: Правителството „като че ли харесва инфлацията“
Източник: БТА

О позицията в лицето на ГЕРБ-СДС обяви представения проект за Бюджет 2027 за икономически несъстоятелен и заплаши, че ще призове президента да наложи вето, ако бъде приет. Критиките идват на фона на обвинения към управляващите в неуважение към парламента и липса на мерки срещу инфлацията.

„Представянето на бюджета е неуважение към народното представителство и към хората, които не са гласували за „Прогресивна България”, заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Даниел Митов в предаването "Събуди се" по NOVA. Той разкритикува факта, че основните параметри са били обявени от премиера и финансовия министър в УНСС, а не в Народното събрание.

Според Митов този подход прилича на „априлски пленум през ноември”, където „ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява” без реална дискусия. Той подчерта, че управляващите разчитат на мнозинството си, но критиките към бюджета и въпросите към съставителите му трябва да бъдат чути и от гражданите, които не са гласували за тях.

В икономически план от ГЕРБ-СДС виждат надценени приходи и подценени разходи, както и липса на буфери и реални реформи. Митов посочи, че според него и Европейската комисия има забележки към проекта, особено по отношение на бавния темп за овладяване на дефицита. „Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%”, попита той.

Депутатът обвини правителството, че „като че ли харесва инфлацията“, тъй като тя осигурява повече приходи в хазната, но за сметка на обедняването на гражданите. По негови думи, в самия бюджет не се забелязват абсолютно никакви мерки за справяне с инфлацията.

Като алтернатива, Митов припомни, че от неговата партия са предложили конкретни мерки за облекчаване на бизнеса, като например компенсации за цената на електричеството. Идеята е всичко над 92 евро на мегаватчас да се компенсира от бюджета веднага при изплащането на фактурите, за да не се оскъпява крайният продукт.

„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, категоричен беше Даниел Митов. Той коментира и други политически теми, като разкритикува президента Румен Радев, че се оплаква от „наследство“, в чието натрупване са участвали и неговите служебни кабинети.

В края на разговора Митов засегна и резултата от президентските избори, като заяви, че липсата на избран проевропейски десен президент се дължи на „себелюбието“ на някои колеги от ПП и ДБ, които са отказали разговори за обща кандидатура вдясно.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
Бюджет 2027 ГЕРБ СДС Инфлация Опозиция Президентско вето Критика Даниел Митов Икономическа политика Правителство Дефицит
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