Карлос Насар на родна земя: Българското ми сърце не се поддава на болка и страх

И зпитвам огромна радост и усещам любовта на хората, която имат към мен. Усещам как спорта сплотява, а сега усещам моята роля и се чувствам много горд. Надявам се да представлявам България достойно. Това бяха първите думи на Карлос Насар, след като се завърна в България от шампионата в Китай, където завоюва четвърта световна титла във вдигането на тежести.

„Тази титла е различна, защото много нови конкуренти имах в категорията и трябваше да сe защитя пред тях. Старите ми конкуренти бяха спрели да се борят с мен. Тези момчета са с нова енергия - хора, които не ме познават толкова добре и искащи да ме свалят от първото място. Посвещавам победата си на цяла България, както и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас, но не искам да се забравя неговото име”, каза той. Шампионът заяви, че познава конкурентите си само с един поглед, пише NOVA.

Преди това състезание той е имал проблеми, но успява да ги преодолее, благодарение на волята си. „Моето сърце е едно българско сърце, което не се поддава на болка и страх и е готово да върви напред за България”, каза Карлос. На него му предстоят две състезания в Бундеслигата, както и световна титла в Катар през декември.

„Вярата ми помага да вдигам тежести. Тя е на първо място, за да се справям така безупречно трябва да нямам капка съмнение в себе си. Надявам се някой ден да бъда единственият щангист с четири златни медала от Олимпиада”, каза той.

Българинът демонстрира впечатляваща форма и след успешни опити на 175 кг и 180 кг - покори и рекордната тежест със 185 кг. С това изключително постижение Насар поведе в класирането след първото движение и осигури първия медал за България от шампионата.

Насар грабна и златото в изтласкването с успешните си опити от 213, 220 и с рекорда си от 230 килограма, с което още веднъж пренаписа постиженията в двубоя. С това събра общ резултат от 415 килограма и отново е номер 1 на планетата.