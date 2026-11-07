България

Министърът на туризма: Дроновете в Черно море не са навредили, гоним по-богати туристи

Според Илин Димитров интересът от страна на световните туроператори дори се увеличава

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 ноември 2026, 09:09
Министърът на туризма: Дроновете в Черно море не са навредили, гоним по-богати туристи
Източник: ЕПА/БГНЕС

Н ападенията с дронове в Черно море не са нанесли репутационни щети на българския туризъм, а интересът от страна на световните туроператори дори се увеличава. Това е ключовата теза на министъра на туризма Илин Димитров, който очерта стабилна картина за сектора и обяви предстоящи реформи, целящи привличането на по-платежоспособни туристи.

В свое изявление за предаването „Събуди се“ по NOVA, Димитров подчерта, че ситуацията би могла да се превърне в проблем „само ако сами си го направим“. По време на туристическо изложение в Лондон той е провел срещи с най-големите туроператори, които са потвърдили, че смятат България за сигурна дестинация.

„Ние предлагаме много добро съотношение между цена и качество, докато държавите около нас увеличават драстично цените си. В Испания и Италия има свръхтуризъм, но при нас това го няма“, коментира министърът. Той добави, че страната предлага както бюджетни опции, така и продукти с високо качество, което дава избор на потребителите.

Според Димитров, въпреки предизвикателствата, сезонът е бил успешен. Той припомни за проблем, наследен от предишното управление, когато спор между голям немски туроператор и авиопревозвач е довел до загубата на 220 000 самолетни седалки. „Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление – то е с 19% по-високо“, обясни министърът, като допълни, че ситуацията в съседните държави е много по-сериозна.

Министерството планира сериозни промени с цел модернизиране на сектора. Една от ключовите стъпки е увеличаването на парите за маркетинг и реклама два пъти в следващия бюджет. „Поехме ангажимент да гоним възвръщаемост от 20 евро на всяко похарчено евро. Фокусът ни е да търсим среден и висок клас туристи“, заяви Димитров.

Втората голяма реформа е въвеждането на система за измерване на качеството на туристическите услуги. След Нова година във всяко заведение, ресторант, бар и музей ще бъде поставен QR код, чрез който потребителите ще могат да дават своята оценка. „Мненията няма да бъдат индивидуални и всеки един кмет, министър и потребител ще вижда какво е положението“, обясни Димитров, подчертавайки стремежа към прозрачност.

Промените засягат и общините. Според министъра, кметовете ще трябва да харчат 50% от събрания туристически данък за реклама и подобряване на авиосвързаността. Идеята е местните дестинации сами да решават как да се развиват и да запазят своята автентичност. По отношение на цените, Димитров коментира, че те се регулират от пазара, като има както ресторанти с добри цени, така и такива, където според него е имало повишение.

В заключение Илин Димитров коментира и темата за „Евровизия“, като заяви, че няма постъпили запитвания относно сигурността за провеждането на събитието. „Това е много важно събитие за страната ни и ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България“, допълни той.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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