България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

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Н ИМХ обяви опасно време заради порои от дъжд и силен вятър цялата страна за вторник, 3 ноември. Предупрежденията обхващат и трите степени, с които Институтът обозначава опасното време.

Червен код (най-висока степен): В сила е за 5 области, където се очакват силен вятър и обилни валежи с количества над 65 mm за денонощието. Областите са - Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян.

Жълт код (първа степен): Издаден е за 4 области - Видин, София-град, Перник и Кюстендил.

Оранжев код (втора степен): В сила е за всички останали области в страната - Бургас, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, София-област, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен.

Какво означават кодовете на НИМХ

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При червен код за дъжд: Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Предупрежденията за опасно време важат в цялата страна, показва картата на НИМХ Източник: НИМХ

Прогнозата за вторник, 3 ноември

Ще остане облачно. През нощта на места с прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, в Източна България - от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 13°-15°, за София - около 6°.

Във втоник ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините – от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

В планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Ще духа умерен, а след обяд и привечер и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозни температури на НИМС за вторник, 3 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 3 мин. и залязва в 17 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 14 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 34 мин. и залязва в 14 ч. и 29 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

Прогноза за сряда и четвъртък

В сряда валежите от югозапад още от сутринта ще спират, а вятърът в западната половина от страната ще отслабне. В Източна България ще продължи да вали през целия ден; валежите ще са временно интензивни и значителни по количество; ще остане и ветровито.

До сутринта в четвъртък и в източните райони валежите ще спрат; през деня ще преобладава облачно време, но само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад; в Източна България ще отслабне и ще е северен. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 7° и 12°.