21 кандидати за 6 места: Съдиите избират нови членове на ВСС

Д нес е ключов ден за българската съдебна система, в който се решава част от бъдещия състав на нейния най-висш административен орган. Над 2200 съдии от цялата страна гласуват за избора на шестима нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота.

Право на глас, съгласно избирателния списък, имат точно 2275 съдии, които ще трябва да направят своя избор от общо 21 кандидати. Кандидатурите бяха представени и изслушани по време на Общото събрание на съдиите, което се проведе на 31 октомври. Пълна информация за кандидатите е достъпна и на официалния сайт на ВСС.

Изборният ден започна в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч., като гласуването се провежда с хартиени бюлетини. В страната са разкрити 30 избирателни секции, чието местоположение съвпада с това на окръжните съдилища. За София секциите са четири, разположени в Съдебната палата, Върховния административен съд и Софийския районен съд.

Всеки избирател е включен само в един списък и една секция, като за да упражни правото си на глас, трябва да се легитимира с лична карта или друг документ за самоличност. Правилата за произвеждане на избори предвиждат изключение за закъснелите – ако след 18:00 ч. пред някоя секция все още има негласували съдии, те предават документите си за самоличност и се допускат до гласуване.

В опит за гарантиране на максимална публичност, целият процес след края на изборния ден ще бъде предаван на живо. Отварянето на избирателните кутии, преброяването на бюлетините и съставянето на протоколите ще се извършва под видеозаснемане и видеонаблюдение, като картината и звукът ще се излъчват в реално време на сайта на ВСС. Според разпоредбитe това трябва да позволи ясно възприемане на действията на комисията и отбелязания вот.

Предвидени са и процедури при технически проблеми. Ако излъчването на живо прекъсне, но локалното видеозаснемане работи, броенето продължава. В случай че и локалният запис спре, процесът се преустановява до отстраняване на проблема, но за не повече от 30 минути.

Очаква се сканирани копия на протоколите от секциите да бъдат изпратени до избирателната комисия не по-късно от 21:00 ч. Председателят на комисията трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви официалните резултати, както и имената на избраните членове на ВСС, до 23:00 часа тази вечер.

Днешният вот е само един от етапите по обновяването на състава на Висшия съдебен съвет. Парламентът също трябва да избере своите 11 представители – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската. Общото събрание на прокурорите вече избра своите четирима членове след гласуване в два тура, а на следователите тепърва предстои да изслушат кандидатите си и да изберат своя единствен представител в новия състав на ВСС.