Масирана руска атака остави Киев без ток и вода, Зеленски и Кличко влязоха в нов сблъсък

М асирана руска ракетна атака срещу Киев остави части от украинската столица без ток, вода и отопление на фона на минусови температури, предизвиквайки нова вълна от взаимни обвинения между президента Володимир Зеленски и кмета Виталий Кличко. Този сблъсък разкрива дълбочината на политическото напрежение, което съществува паралелно с отбраната на страната срещу руската агресия.

В ранните часове руските сили нанесоха удари с най-малко 20 балистични ракети по украинската столица, съобщават местни медии. Атаката, извършена на няколко вълни, е била насочена основно към обекти от критичната енергийна инфраструктура. Според украинските военновъздушни сили целите са включвали топлоелектрически централи и електрическа подстанция.

Кметът Виталий Кличко съобщи в своя канал в „Телеграм“, че атаките са предизвикали „изключително тежка“ ситуация с енергоснабдяването и са засегнали работата на системите за отопление и водоподаване. За първи път от началото на войната обект на атаки станаха и мостове над река Днепър, като Северният мост е претърпял повреди. В резултат на нападението падащи отломки са нанесли щети на пететажна жилищна сграда, фасадата на друг блок и сграда на детска градина. Градската военна администрация съобщи за двама ранени, а по-късно Кличко уточни, че пострадалите са петима души, сред които и 14-годишно дете.

Тези удари идват в момент, когато температурите в Киев паднаха до точката на замръзване, а градът с над 3 милиона души население навлиза в поредна зима, белязана от системни руски атаки срещу енергийната мрежа. Прекъсванията на тока и водата са по-чести и продължителни в сравнение с предходни години, което сериозно затруднява ежедневието на жителите, съобщава Ройтерс.

Вместо обединение, кризата предизвика публична размяна на обвинения между държавния глава и кмета на столицата. Президентът Зеленски определи предизвикателствата като „изключително сериозни“ и в публикация в социалната мрежа X намекна, че администрацията на Кличко носи отговорност. „Всъщност това са последиците от неизпълнението на решения на градско ниво относно подготовката за отоплителния сезон, както и от руската операция срещу енергийната инфраструктура на Украйна“, написа той.

Отговорът на Виталий Кличко не закъсня. Във видеообръщение той заяви, че правителството „цинично“ е бавило одобрението на план за устойчивост на града. „При такава интензивност на вражеските атаки, без защита на ключовите обекти чрез системи за противовъздушна отбрана, възстановяването, стабилната работа и самото съществуване на тези съоръжения са поставени под сериозен въпрос“, контрира кметът.

Настоящите остри реплики са пореден епизод от дългогодишен конфликт между Зеленски, бивш актьор, избран за президент през 2019 г., и Кличко, бивш световен шампион по бокс, който е кмет от 2014 г. Тъй като провеждането на избори по време на война е забранено, и двамата продължават да заемат постовете си след изтичането на техните мандати. В миналото Зеленски е критикувал градските власти за състоянието на бомбоубежищата в Киев, след като трима души загинаха, опитвайки се да влязат в заключено убежище.

Кличко от своя страна обвинява президента, че се опитва да трупа политически дивиденти, като го атакува. В интервю за украинската обществена медия „Суспилне“, публикувано наскоро, кметът заяви, че призивите му за среща със Зеленски за обсъждане на проблемите на столицата са останали без отговор. Дни по-рано президентът беше споделил, че е предлагал на няколко бивши високопоставени лица да оглавят военната администрация на Киев – паралелен орган на власт, подчинен пряко на него, но никой не е приел. „Щом започнем да обсъждаме с определени ръководители как да се укрепи Киев, кметът остава с впечатлението, че някой иска да го измести“, коментира Зеленски, цитиран от „Суспилне“.

На фона на вътрешното напрежение, Украйна продължава да изпитва сериозен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана. Самият Зеленски многократно е подчертавал, че те са необходими сега, а не „после“, за да се защити критичната инфраструктура и да се предотврати хуманитарна криза през предстоящата зима.