България

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

6 ноември 2026, 16:50
Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата
Източник: БГНЕС

С лед официалното представяне на Бюджет 2027 от премиера Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов коментира параметрите на финансовата рамка в личния си профил във Facebook. Той изтъкна, че проектът постига плавна фискална консолидация, като същевременно запазва социалната и доходната политика с акцент върху семействата с деца, учителите и младите лекари, осигурявайки условия за икономически растеж чрез инвестиции в инфраструктура и индустриално развитие.

По думите му мерките за социална подкрепа на семействата са засилени, за да отговорят на сериозния ценови натиск от изминалата година.

„Детските помощи за отглеждане на деца нарастват с 18,5%. Еднократната помощ при раждане на дете скача с 56% - от 191 евро на 300 евро. При връщане на работа през втората година майчинството се вдига с 25 процентни пункта - както искаха много партии доскоро. Прилагаме ново данъчно облекчение за детско развитие, което спестява на семействата до 200 евро на година. Месечните помощи за деца с увреждания се повишават с до 704 евро. Данъчните облекчения за деца се вдигат с по 63% и вече ще бъдат 5000, 10 000 и 15 000 евро от данъчната основа, а тези за деца с увреждания се удвояват“, обяснява вицепремиерът.

В публикацията си Пеканов посочва, че е предвидено увеличение на пенсиите със 7,8% и на учителските заплати със 7,5%. В допълнение, стипендиите на учениците се повишават с 20%, а тези на докторантите – с 12,6%.

Въпреки очертаното повишение на редица социални плащания, вицепремиерът набляга на факта, че се предвижда и реално ограничаване на публичните разходи. „От 41% и 44% от БВП през 2025 и 2026 г. те стабилно ще паднат обратно до 38% в следващите три години“, категоричен е той.

Правителството представя Бюджет 2027 в УНСС

За свиването на разходите правителството залага на реформа в държавния апарат и преразглеждане на възнагражденията в публичния сектор.

„Оптимизация в държавната администрация - за първи път от години имаме реални съкращения: 5042 щатни бройки, включително в сектор „Сигурност“ и в МВР. Замразяват се заплатите в сектор „Отбрана“ и в МВР, които скачаха ударно през последните години и натоварваха бюджета със стотици милиони. Намаляваме заплатите и броя на членовете на бордовете там, където в държавните дружества е имало огромни възнаграждения“, пише още Пеканов.

В рамките на административната оптимизация се предвижда консолидация на припокриващи се териториални структури, редукция на нереалистичните капиталови разходи, стриктен контрол върху договорите и ограничаване на надписаните цени в обществените поръчки чрез системата СИГМА.

„Ще бъде проведена оптимизация и ще бъдат спрени фалшивите ТЕЛК решения. Отвързва се автоматичният механизъм за индексация на минималната работна заплата, срещу който бизнесът се оплаква, като в същото време запазваме балансирано увеличение на МРЗ от близо 7%“, допълва вицепремиерът.

https://www.vesti.bg/pari/biudzhet-2027-kakvo-se-promenia-za-vsichki-nas-ot-dogodina-6275528

Заедно с фискалната дисциплина правителството залага и на насърчаване на стопанската активност чрез данъчни облекчения и привличане на инвестиции.

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„На фона на всичко това продължават и мерките за стимулиране на икономическия растеж. Увеличава се прагът за регистрация по ДДС - до 60 хиляди евро догодина и по-нагоре в следващите години. Въвеждаме нови данъчни облекчения - амортизация за инвестиции в наука и развойна дейност. Заделени са средства за насърчаване на инвестициите и развитие на индустриални зони и паркове. Чрез законови промени и международни партньорства отключваме частен капитал за важните и големи инфраструктурни проекти, за да не тежат те на държавния бюджет“, обясни още Пеканов.

В заключение той посочва, че проектът е резултат от компромиси в търсене на устойчивост за държавното управление.

„Държавният бюджет е внимателно балансиране между различни виждания - леви и десни, за централизация и за децентрализация, за повече пазар и за повече държава. Вярвам, че с този бюджет сме успели, в условията на фискални предизвикателства, да оптимизираме редица разходи, да гарантираме социалната и доходната политика, както и да защитим условията за икономически растеж“, обяснява той.

Източник: NOVA    
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