България

Денят на героите и душите: Важните традиции и повели за Архангелова задушница

На днешния ден почитаме душите на починалите си близки и даваме почит на падналите за България воини. Патриарх Даниил и въоръжените сили ще оглавят възпоменателните ритуали у нас и зад граница

7 ноември 2026, 06:56
Денят на героите и душите: Важните традиции и повели за Архангелова задушница
Източник: iStock/Getty Images

Н а 7 ноември, събота, православният свят отбелязва Архангелова задушница - една от най-големите и важни задушници в християнския календар. Известна още като „Велика задушница“ или „Мъжка задушница“, тя се пада винаги в съботата преди Архангеловден и е денят, в който отправяме молитви за душите на нашите покойници, както и за всички воини, дали живота си за родината.

Според традицията на Задушница се отива на гробищата рано сутринта. Гробовете на близките се почистват, прекадяват се с тамян и се преливат с червено вино - символ на пролятата кръв на Исус Христос. Запалва се свещ, която символизира вярата и безсмъртието на душата, а огънят и димът от тамяна напомнят за издигането на молитвите ни към небето.

На този ден се подава така нареченото „подаване“ или „раздавка“ за душата на мъртвите. Негов неизменен атрибут са вареното жито (пшеница), което символизира възкресението, хлябът или питата (тялото на Христа) и виното. Към раздавките често се добавят сладкиши, плодове и любими храни на покойника. Раздава се на близки, съседи и случайни хора, като при получаване се изрича традиционният израз „Бог да го прости“. На Архангелова задушница повелята гласи да се дава милостиня на сираци и хора в нужда.

Заедно с традиционната почит към покойните роднини, Архангелова задушница има и дълбок народен и държавен смисъл като ден за възпоменание на българското войнство. По традиция на този ден Българската армия и Министерството на отбраната провеждат специални ритуали в памет на падналите за свободата и независимостите на България.

Заупокойна панихида за Архангелова задушница ще бъде отслужена от 11.00 ч. в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. С военен ритуал от Националната гвардейска част ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

На събитието в столицата ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотичните съюзи.

Военни ритуали ще се проведат и в цялата страна с участието на представителни военни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“. На паметните места ще бъдат поднесени венци и цветя с воински почести.

По инициатива на Министерството на отбраната и българските дипломатически мисии, Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища зад граница. В Република Северна Македония българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова - Иванова, ще почете загиналите с официална церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля. В Румъния заупокойна панихида и военен ритуал ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода, окръг Констанца, където също ще бъдат поднесени венци от името на военното ни ръководство.

Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков

Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков

Адвокатът на осъдения за убийството на Тупак Шакур беше открит мъртъв в дома си

Адвокатът на осъдения за убийството на Тупак Шакур беше открит мъртъв в дома си

Теменужка Петкова за Бюджет 2027: Ако Радев вижда камион без спирачки, аз виждам самолет без пилот

Теменужка Петкова за Бюджет 2027: Ако Радев вижда камион без спирачки, аз виждам самолет без пилот

Проучване от 1960 г.: Защо учени обявиха 13 ноември 2026 г. за Деня на Страшния съд

Проучване от 1960 г.: Защо учени обявиха 13 ноември 2026 г. за Деня на Страшния съд

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 4 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 4 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 4 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция започна разследване на фалшивите сигнали за бомби в самолети

Франция започна разследване на фалшивите сигнали за бомби в самолети

Свят Преди 1 час

Мащабната хибридна кампания засегна десетки полети в цяла Европа, а разузнаването се съмнява за руска или иранска намеса

<p>YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс</p>

YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

Технологии Преди 2 часа

Сравнението с Rolls-Royce тук не е обидно, а атестат за това, което подбрандът на BYD е постигнал, съчетавайки китайска култура с ултралукс, добавяйки четири електромотора и иновативно окачване

Зеленски: Предложенията на САЩ за нов ред в сигурността могат да бъдат опасни за Украйна

Зеленски: Предложенията на САЩ за нов ред в сигурността могат да бъдат опасни за Украйна

Свят Преди 3 часа

Според украинския президент е преждевременно да се говори за нова архитектура за сигурност, преди войната да е приключила и да са дадени надеждни гаранции за Киев

От вицепрезидент до държавен глава: Кой е новият лидер на Парагвай Педро Алиана

От вицепрезидент до държавен глава: Кой е новият лидер на Парагвай Педро Алиана

Свят Преди 3 часа

Политическият ветеран от управляващата партия „Колорадо“ поема властта до 2028 г. след светкавичния импийчмънт на Сантяго Пеня заради краха на „Уено“

Протестиращи на жп гарата в Павликени легнаха на релсите заради новото разписание на БДЖ

Протестиращи на жп гарата в Павликени легнаха на релсите заради новото разписание на БДЖ

България Преди 3 часа

Гражданите се заканиха, че следващите им действия няма да са мирни, докато от железниците преговарят с общината за промяна в графика

Гълъб Донев

Гълъб Донев: Правителството не е предлагало пренасочване на вноски от втория пенсионен стълб

България Преди 3 часа

Вицепремиерът и министър на финансите категорично отхвърли обвиненията за посягане на частните пенсионни фондове и пренасочване на вноски към НОИ

Семен Новиков

От Украйна до върха на световната борба: Семен Новиков разкри защо е избрал България

България Преди 4 часа

Роденият в Украйна спортист разказа за трудния път към златото, любовта към поезията, тежките контузии и новия си живот у нас

Разбиха банкомат с 10 000 евро в Пловдив

Разбиха банкомат с 10 000 евро в Пловдив

България Преди 4 часа

Посегателството е извършено на метри от сградата на Трето районно управление, задействаната аларма е подплашила извършителите

Асен Василев: Бюджет 2027 е като „небостъргач върху основите на едноетажна къща“

Асен Василев: Бюджет 2027 е като „небостъргач върху основите на едноетажна къща“

България Преди 4 часа

Според лидера на ПП макрорамката подценява инфлацията, съкращава инвестициите с милиарди, залага трайно обедняване и вкарва нови 1,9 милиарда евро данъчна тежест, тласкайки страната към рецесия

Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини

Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини

България Преди 4 часа

С новите количества общият обем ваксини за свободна продажба в аптеките за сезон 2026/2027 г. ще достигне 100 000 дози

Антонио Таяни

Антонио Таяни стана жертва на киберпрестъпници заради подкрепата на Италия за Украйна

Свят Преди 4 часа

Според първия дипломат на Рим личните му данни са разпространени в „тъмната мрежа“ заради категорчната подкрепа на Италия за Украйна

Мегацунами в САЩ заради вулкан в Испания: Възможно ли е

Мегацунами в САЩ заради вулкан в Испания: Възможно ли е

Любопитно Преди 5 часа

Ключов аспект на анализа, който експертите изрично подчертават, е, че атлантическа катастрофа не е непосредствено предстояща. Самият процес на срутване може да не се случи в продължение на векове или дори хилядолетия

София на студено: Нови части от столицата са без парно, включително болница

София на студено: Нови части от столицата са без парно, включително болница

България Преди 6 часа

Към дългия списък с проблемни участъци от днес се добавят и нови адреси

Прилив на пари: Кои зодии ще напълнят портфейлите си през ноември

Прилив на пари: Кои зодии ще напълнят портфейлите си през ноември

Любопитно Преди 7 часа

Астрологът Ария Гмитер разкрива кои зодиакални знаци биха могли да видят нови възможности в кариерата и финансите си през ноември 2026 г.

Пристанище Варна

Трагедия във Варна: Откриха телата на шестима моряци на борда на "Wine Trader"

България Преди 7 часа

Корабът "Wine Trader" беше докаран във Варна за ремонт, след като на 15 октомври беше ударен от дрон, докато се е намирал в румънски териториални води

Криста Пайк

„Тя опита да убие друг затворник“: Тенеси отказва да премести Криста Пайк в друго отделение на затвора

Свят Преди 7 часа

На 30 октомври правният екип на Пайк подава спешно искане тя да бъде преместена от затворническия лазарет обратно в специализирано отделение с ниска степен на сигурност, където да има контакт с други затворници

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
1

Слънцето "ще хапе" през почивните дни

sinoptik.bg
1

Красотата на декоративните треви

sinoptik.bg

Дейвид Гета на 59: Момчето от Париж, което превърна света в един огромен дансинг

Edna.bg

Станислава Айви пред „Една пита“: Любов, кино и мечти без граници

Edna.bg

Милен Трифонов: Бюджетът за 2027 г. е оптималният възможен вариант

Nova.bg

Пет жертви и най-малко 10 ранени при стрелба в центъра на Краков

Nova.bg