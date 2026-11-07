Денят на героите и душите: Важните традиции и повели за Архангелова задушница

Н а 7 ноември, събота, православният свят отбелязва Архангелова задушница - една от най-големите и важни задушници в християнския календар. Известна още като „Велика задушница“ или „Мъжка задушница“, тя се пада винаги в съботата преди Архангеловден и е денят, в който отправяме молитви за душите на нашите покойници, както и за всички воини, дали живота си за родината.

Според традицията на Задушница се отива на гробищата рано сутринта. Гробовете на близките се почистват, прекадяват се с тамян и се преливат с червено вино - символ на пролятата кръв на Исус Христос. Запалва се свещ, която символизира вярата и безсмъртието на душата, а огънят и димът от тамяна напомнят за издигането на молитвите ни към небето.

На този ден се подава така нареченото „подаване“ или „раздавка“ за душата на мъртвите. Негов неизменен атрибут са вареното жито (пшеница), което символизира възкресението, хлябът или питата (тялото на Христа) и виното. Към раздавките често се добавят сладкиши, плодове и любими храни на покойника. Раздава се на близки, съседи и случайни хора, като при получаване се изрича традиционният израз „Бог да го прости“. На Архангелова задушница повелята гласи да се дава милостиня на сираци и хора в нужда.

Заедно с традиционната почит към покойните роднини, Архангелова задушница има и дълбок народен и държавен смисъл като ден за възпоменание на българското войнство. По традиция на този ден Българската армия и Министерството на отбраната провеждат специални ритуали в памет на падналите за свободата и независимостите на България.

Заупокойна панихида за Архангелова задушница ще бъде отслужена от 11.00 ч. в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. С военен ритуал от Националната гвардейска част ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

На събитието в столицата ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили и членове на военнопатриотичните съюзи.

Военни ритуали ще се проведат и в цялата страна с участието на представителни военни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“. На паметните места ще бъдат поднесени венци и цветя с воински почести.

По инициатива на Министерството на отбраната и българските дипломатически мисии, Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища зад граница. В Република Северна Македония българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова - Иванова, ще почете загиналите с официална церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля. В Румъния заупокойна панихида и военен ритуал ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода, окръг Констанца, където също ще бъдат поднесени венци от името на военното ни ръководство.