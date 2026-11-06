Парите ни

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

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6 ноември 2026, 17:30
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Министерството на финансите публикува на официалната си страница законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г., която служи като мотиви към него. Документите се появиха на сайта в петък следобед – часове след като параметрите на финансовата рамка бяха представени от министър-председателя Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев не в Министерския съвет или в министерството, а в УНСС.

Липсата на публикуван текст беше сред първите упреци на опозицията. Депутатът от ГЕРБ Красимир Вълчев заяви, че е проверил сайта на Министерството на финансите и не е открил там проектобюджета, а Теменужка Петкова посочи, че партията все още не е видяла проекта. Освен публикуването опозиционните партии критикуваха и самото място на представянето – според тях изборът на университетска зала вместо парламента е неуважение към Народното събрание.

Правителството представя Бюджет 2027 в УНСС

След публикуването на пакета документите вече са достъпни и за депутатите, и за бизнеса, и за гражданите. Ето какво съдържат.

Растеж, инфлация, дефицит и дълг

Есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство предвижда икономиката да расте с 2,5% през 2027 г. и с по 2,4% през 2028 и 2029 г. Средногодишната инфлация се очаква да бъде 4% догодина, след което да се забави до 2,6% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Дефицитът по консолидираната фискална програма трябва да бъде свит от очакваните 5,5% от БВП през 2026 г. до 3,5% през 2027 г., 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г. Приходите, помощите и даренията се движат в диапазона 35,6–36,1% от БВП за тригодишния период, а разходите постепенно намаляват – от 39,6% до 38% от БВП.

По европейската методология дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да спадне с 0,8 процентни пункта до 4,2% от БВП през 2027 г., а след това до 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г. Нетните разходи, финансирани на национално ниво, ще растат с 0,7% през 2027 г., 3,4% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Държавният дълг се прогнозира да достигне 44,3 млрд. евро (31,4% от БВП) през 2027 г., 50,7 млрд. евро (33,6% от БВП) през 2028 г. и 56,7 млрд. евро (35,5% от БВП) през 2029 г. Минималният фискален резерв към 31 декември 2027 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Данъчните промени: свръхпечалба, луксозни коли и имоти

Сред най-коментираните мерки е еднократният данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 г. Предвижда се и по-висок алтернативен данък за игралните автомати, игралните маси и другото игрално оборудване в наземните зали и казината.

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Въвежда се акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с двигател с вътрешно горене с мощност от 250 киловата нагоре. Изцяло електрическите превозни средства остават извън режима.

Базисните данъчни стойности, по които се определя данъчната оценка на недвижимите имоти, ще бъдат актуализирани поетапно – с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г.

Акцизният календар за тютюневите изделия продължава, като нови ставки влизат в сила от 1 март 2027 г. и от 1 януари 2028 г.

За бизнеса се предлага данъчните загуби да могат да се пренасят последователно до изчерпването им в рамките на следващите 10 години, като за една година ще може да се приспадат загуби до 70% от положителния данъчен финансов резултат. Въвежда се ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура за периода 2027–2029 г.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се вдига на 60 000 евро от 1 януари 2027 г., на 70 000 евро от 2028 г. и на 75 000 евро от 2029 г. Предвижда се и задължително електронно фактуриране за местни доставки.

Ваучери за храна и облекчения за деца

Максималният размер на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро, като необлагаеми остават ваучерите до 102,26 евро. Общата годишна квота се вдига до 1,5 млрд. евро.

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Данъчните облекчения за деца растат до 5000 евро при едно дете, 10 000 евро при две и 15 000 евро при три и повече деца, а за дете с увреждане – до 12 000 евро. Въвежда се и ново облекчение за детско развитие – за разходи за здравни, образователни и спортни дейности – до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две и до 6000 евро при три и повече деца.

Осигуровки

Размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване остават на нивата от 2026 г. От 1 януари 2027 г. обаче се променя разпределението на вноските между осигурителя и осигурените за държавните служители и за заетите по Закона за съдебната власт, като за 2027 г. е предвидено компенсиране на възнагражденията им.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 660 евро от 1 януари 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Максималният осигурителен доход за всички осигурени се увеличава на 2400 евро през 2027 г., 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

Заплати: съкращения в администрацията, увеличения за учители

Пакетът за оптимизиране на разходите включва целогодишно прилагане на намалението с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, въведено от 1 септември 2026 г. Изключения има за делегираните от държавата дейности, Министерството на отбраната, сектор „Сигурност“ и лечебните заведения, като достигнатите индивидуални основни заплати се запазват.

От 1 януари 2027 г. разходите за заплати в системата на МВР и силовите ведомства ще бъдат намалени с до 10%. Държавната субсидия за политическите партии остава 3 евро на получен действителен глас. Няма да има увеличение на разходите за персонал по механизми за индексация, обвързани с ръста на средната брутна или минималната работна заплата.

В същото време от 1 януари 2027 г. е предвидено увеличение с 5% на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и сектор „Отбрана и сигурност“. За повишаване на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5% от началото на годината са заложени 170,5 млн. евро.

Прогнозната минимална работна заплата е 660 евро за 2027 г., 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г.

Пенсии и социални плащания

Пенсиите за трудова дейност ще се осъвременяват от 1 юли по т.нар. швейцарско правило, като за 2027 г. са предвидени 552,6 млн. евро.

За увеличение на девет от общо 12 вида семейни помощи за деца са заложени 72,5 млн. евро, а доходният критерий за достъп до тях се вдига с 35 евро. Още 114,3 млн. евро отиват за по-високи социални плащания заради новата линия на бедност от 443 евро за 2027 г.

Обезщетението за отглеждане на дете до две години се увеличава за първи път от 2023 г. – от 398,81 евро на 450 евро. Минималното дневно обезщетение за безработица расте от 9,21 евро на 13 евро.

Пакетът включва и по-строг контрол върху разходите за лична помощ и обезщетенията за безработица, консолидация на публичните разходи за здравеопазване и оптимизиране на капиталовите разходи по Националната програма за енергийна ефективност.

Премиерът Румен Радев представя държавния бюджет за 2027 г. в УНСС
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Румен Радев
бюджет 2027 представяне
Румен Радев
Румен Радев бюджет 2027

Здравеопазване, ток и отбрана

Допълнителни 493 млн. евро са предвидени за здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК. За компенсации по програмите за временно облекчение на цените на електроенергията чрез фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са заложени 634,9 млн. евро.

Разходите за отбрана възлизат на 2,23% от БВП през 2027 г. и стигат до 2,55% през 2029 г.

Инвестиции

Капиталовите разходи в проектобюджета за 2027 г. са 6 018,6 млн. евро. От тях 3 628,4 млн. евро са с национално финансиране, а 2 390,2 млн. евро – с европейско, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Приоритетните стратегически проекти са включени в Програма за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2027–2029 г., като средствата за тях са в рамките на капиталовите разходи на съответните министерства и ведомства. Продължава и разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти, стартирала през 2024 г., за която през 2027 г. е разчетен ресурс от 600 млн. евро.

Автор: Маргарита Костадинова
Държавен бюджет Бюджет 2027 Данъчни промени Министерство на финансите Икономическа прогноза Инфлация Държавен дълг Заплати Пенсии Социални плащания
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