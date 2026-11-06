България

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

6 ноември 2026, 16:16
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Ректорът на УНСС при представянето на бюджета от кабинета: „Всички обичат УНСС“

Ректорът на УНСС при представянето на бюджета от кабинета: „Всички обичат УНСС“

П равителството представи план-сметката за 2027 г. на едно необичайно място – в УНСС. След представянето ѝ не закъсняха критиките – както към параметрите на бюджета, така и към избраната локация.

Депутати от ГЕРБ разкритикуваха правителството за начина, по който представи проекта за държавен бюджет за 2027 г. в УНСС. От партията заявиха още, че не са видели самия проект и очакват той да бъде внесен в Народното събрание, за да се запознаят с параметрите му, пише NOVA.

„Всички уважаваме университета, но първо се ходи в УНСС, а не след като го направиш“, коментира депутатът от ГЕРБ Красимир Вълчев. По думите му управляващите трябва да покажат уважение към всички останали институции и към широката общественост.

Той посочи, че при проверка на сайта на Министерството на финансите не е открил публикуван проектобюджета. „Така обществото трябва да се довери единствено на думите на управляващите, без да има възможност да направи собствен прочит на документа“, каза бившият образователен министър.

Вълчев определи събитието като мероприятие, което повече е приличало на партийно събрание, тъй като в залата е била парламентарната група на управляващите, която е аплодирала. Той заяви и че според него е нарушен Законът за висшето образование, тъй като критиките към опозицията са превърнали срещата в политическо, а не в академично събитие.

„Не виждаме нищо в бюджета, а една инерция. Инфлацията и дефицитите продължават. Не е нито антиинфлационен, нито ляв, нито десен. Не знаем как да го наречем, освен бюджет на инерцията“, заяви Вълчев. Той обвини управляващите, че продължават да се оправдават с тежкото финансово наследство, и изрази мнение, че правителството има интерес от инфлацията, тъй като чрез нея събира повече средства от гражданите.

Бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова също заяви, че правителството е трябвало да посети УНСС преди изготвянето на финансовата рамка. Тя критикува и опитите на управляващите да прехвърлят отговорността за неуспехите си върху опозицията и медиите.

„Щом не представяш бюджета в сградата на парламента, това означава, че не държиш на тази институция и я превръщаш в гумен печат на управляващите“, коментира Петкова. По думите ѝ одитите на Сметната палата се използват като обяснение за решенията на правителството, а страната е изправена пред риск от висока инфлация.

От ГЕРБ заявиха, че предлагат мерки за намаляване на цените на горивата и електроенергията. Според Петкова, ако управляващите се вслушат в предложенията им и ограничат инфлацията, ще останат повече средства за заплати и пенсии.

Депутатът Жечо Станков също изрази критики към правителството, като посочи, че през последните години парламентаризмът отсъства от ежедневието на българите, а бизнесът ще продължи да страда от високите цени на електроенергията и хранителните продукти. Той предупреди, че още през следващата седмица се очаква увеличение на разходите и заяви, че предложенията на ГЕРБ по тези въпроси не са били разгледани.

Теменужка Петкова уточни, че партията все още не е видяла проекта за бюджет. От ГЕРБ очакват той да бъде внесен от УНСС в Народното събрание, след което ще се запознаят подробно с параметрите му и ще обявят дали ще го подкрепят.

Представеният от правителството проектобюджет за 2027 г. предизвика остри реакции и от „Демократична България“. Те определиха финансовата рамка като „бюджет на страшното свличане“ и предупредиха за ново увеличение на държавния дълг, по-висока инфлация и тежка зима за бизнеса и домакинствата.

„Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане. По същия начин, по който излъгаха за еврозоната и пенсиите, днес излъгаха и за параметрите“, заяви Ивайло Мирчев. Според него обявеният бюджетен дефицит от 3,5% не отразява реалната ситуация, като той твърди, че действителният размер е 4%.

Мирчев определи проекта като бюджет, който предвижда нов дълг от 9 млрд. евро. Той направи сравнение с периода на управлението на Жан Виденов и предупреди, че страната може отново да попадне в спирала на задлъжняване. Депутатът заяви още, че вместо обещаното индустриално развитие се очертава спад на брутния вътрешен продукт.

Мартин Димитров също отправи критики към финансовата рамка, като предупреди за тежка зима и ново поскъпване на стоките и услугите. Той призова правителството да оттегли и преработи документа.

Божидар Божанов заяви, че управляващите са припознали някои добри идеи, но планират да ги изпълнят по неправилен начин, и ги призова да се запознаят с предложенията на опозицията. Божанов постави под въпрос и реалното изпълнение на обявените мерки.

По темата за втория пенсионен стълб Ивайло Мирчев посочи, че тя не му е предоставена от политически лидери, а от хора в Брюксел, които са загрижени за случващото се. Той определи като неуместни и критиките на премиера Румен Радев, че опозицията е направила опит да скрие одитните доклади на Сметната палата, като допълни, че формацията многократно е поставяла въпроси за нередности.

От ДПС определиха проектобюджета за 2027 г. като „бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност“. Според зам.-председателя на парламентарната група Айтен Сабри в него липсват антиинфлационни мерки и мерки за бизнеса, а минималните увеличения за уязвимите групи няма да помогнат на хората да изкарат предстоящата тежка зима.

Станислав Анастасов заяви, че единственото, с което ДПС може да се съгласи от представянето, е сравнението на премиера – проектобюджетът наистина е „тежък камион без спирачки, който лети към пропастта“.

Атидже Алиева заяви, че повече държавни разходи не означават по-добър живот за хората. Тя посочи, че в бюджета няма мерки срещу растящите цени на храните и нито дума за земеделие и родно производство.

Както при предишните либерални правителства, така и при това, при претенции от страна на Брюксел и заплаха от протести бюджетът ще се промени. Това каза депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев, след като премиерът Румен Радев представи държавната план-сметка за следващата година.

Той заяви, че между първо и второ четене много елементи в него могат да претърпят промяна под давлението на Брюксел и на засегнатите страни.

Ганев каза, че бюджетът е продължение на предишния на Радев. „Сега обаче оправданията няма да имат тежест, тъй като бюджетът предлага по много от същото – трайно обедняване на българите и никаква борба с инфлацията”, допълни той.

Ганев каза, че доходите на гражданите ще бъдат засегнати от новия бюджет.

Депутатът каза, че с този бюджет ще има рязко вдигане на външния ни дълг и отбеляза, че предстои теглене на заем от 6,5 млрд.евро. Прогнозите на кабинета са, че в края на 2027 година общият дълг на държавата да стане около 47,1 млрд.евро, допълни още той. По думите му "България е фалирала държава" и подчерта, че харчим много повече, отколкото можем да си позволим.

Ганев одобри, че ще се спазва закона за актуализация на пенсиите по швейцарското правило.

Депутатът отбеляза, че тревожна мярка в бюджета е свързана с данъчните оценки на имотите. Той обясни, че така ще се вдигнат данъците с 30% през тази година, а през следващите две с още 35%. "Така мандатът на Радев ще финишира със 100% ръст на данъка за всеки един, който има имот", подчерта още Ганев.

На базата на оценката депутатът каза, че от "Възраждане" няма да подкрепят бюджета.

Премиерът Румен Радев представя държавния бюджет за 2027 г. в УНСС
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