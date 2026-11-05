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„Стрес тест“ за Европа: Какво се случва, когато авиокомпаниите получат сигнали за бомбени заплахи

Експерти разкриват протоколите за сигурност, финансовите щети и хибридните цели зад вълната от над дузина отклонени полети в Европа

5 ноември 2026, 21:33
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Б омбени заплахи срещу повече от дузина полети в Европа принудиха някои самолети да променят маршрута си, а други да бъдат ескортирани от военни изтребители, обобщава Асошиейтед прес.

Стотици пътници на авиокомпании бяха засегнати от всичко това. Все още не е известно кой стои зад заплахите, появили се в момент на нарастващо напрежение с Русия и предупреждения, че Москва може да засилва така наречените хибридни атаки в Европа.

Ето какво се случва, когато авиокомпаниите получат сигнали за бомбени заплахи.

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Специалисти оценяват дали дадена заплаха е достоверна, частично достоверна или недостоверна. Това обяснява Джоджи Уейтс, директор по безопасността на полетите, политиките и регулациите в Британската асоциация на пилотите на авиокомпании.

Ако заплахата бъде определена като достоверна, екипажът на самолета се уведомява незабавно, а капитанът взема всички решения, следвайки списък от действия за безопасност, посочва Уейтс. Ако самолетът се намира на земята, това означава евакуация на пътниците. Ако вече е във въздуха, основният приоритет е да кацне възможно най-скоро и при максимално безопасни условия.

„Пилотите са висококвалифицирани и добре обучени професионалисти. Техният опит е безценен за гарантирането на безопасността на пътниците и за запазването на авиацията като една от най-безопасните форми на транспорт“, заявява Уейтс.

Авиационен експерт пред Vesti.bg: Блъф или реална опасност е вълната от бомбени заплахи над Европа и България?

Авиокомпаниите, операторите на летища и правоохранителните органи обикновено следват насоките, разработени от Европейската агенция за авиационна безопасност и Международната организация за гражданска авиация. Последната извършва проверки, за да гарантира спазването на установените стандарти. Обучението на летателните екипажи включва практически симулации на различни кризисни ситуации и заплахи, включително как да се извършва проверка за взривни вещества, които може да са били внесени тайно на борда.

Когато заплахите бъдат съобщени по телефона, служителите на авиокомпаниите са инструктирани да задържат обаждащия се на линията и да съберат възможно най-много информация. Това посочва експертът по авиационна сигурност Филип Баум. Много от заплахите, получени тази седмица, са били изпратени по електронна поща, като са съдържали достатъчно информация, за да могат властите да преценят, че самолетите трябва да бъдат проверени.

Баум, който е и професор по авиационна сигурност в университета Ковънтри в Англия, посочва, че отклоняването на полет заради агресивен пътник или бомбена заплаха може да струва до 250 000 долара. Според него разходите в настоящия случай може да бъдат по-ниски, тъй като повечето засегнати полети са били на къси разстояния, при които вероятността от закъснения, налагащи нощувка на пътниците, е по-малка.

Бомбени заплахи засегнаха полети в Европа, включително два самолета до София (ОБЗОР)

„Изглежда, че целта на тези заплахи е да се предизвика хаос и несигурност относно надеждността на въздушния трафик в цяла Европа“, коментира Якоб Функ Киркегор, старши научен сътрудник в брюкселския аналитичен център „Брюгел“.

Заплахите може също така да представляват опит за проверка на относителната скорост на реакция и степента на координация между властите в различните държави, с цел да бъдат установени слабости, които биха могли да бъдат използвани при бъдещи атаки.

„Дали властите в Полша реагират със същата бързина и същата степен на спешност, както например властите в Италия?“, пита Киркегор. Той сравнява подобни заплахи със „стрес тест“ на системата, чрез който се проверява нейната устойчивост и способността ѝ да реагира при криза.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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