Кой е Абдул Ел-Сайед - лекарят, който влезе в историята като първия мюсюлманин, избран в Сената на САЩ

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Н а 42 години, с медицинско образование, академична кариера и опит в управлението на общественото здраве, Абдул Ел-Сайед направи нещо, което доскоро изглеждаше почти немислимо в американската политика. Той спечели изборите за Сената на САЩ от щата Мичиган и се превърна в първия мюсюлманин, избран в горната камара на американския Конгрес.

Победата му над републиканеца Майк Роджърс не е просто поредната промяна в политическото представителство на един от американските щати. Тя има историческо значение за мюсюлманската общност в САЩ, за прогресивното крило на Демократическата партия и за дебата за идентичността, религията и мястото на имигрантските общности в американския обществен живот.

Но историята на Ел-Сайед е интересна не само заради религията му. Той е лекар, учен, бивш ръководител на здравните служби в един от най-големите американски окръзи, автор и политик, който изгради кампанията си около достъпното здравеопазване, икономическото неравенство и ограничаването на влиянието на големите корпорации върху политиката.

Именно тази комбинация, лична история, професионална биография, политически възгледи и исторически момент, превърна кандидатурата му в едно от най-обсъжданите събития на междинните избори в САЩ през 2026 г.

Ел-Сайед печели вота в Мичиган на 3 ноември, като резултатът е обявен от големите американски медии на 4 ноември. Така той ще наследи оттеглящия се сенатор демократ Гари Питърс и ще стане първият американски мюсюлманин, който ще служи в Сената. Важно уточнение: към 5 ноември става дума за спечелени избори, а не за вече положена клетва. Новоизбраните сенатори встъпват в длъжност през януари 2027 г.

It is my honor and privilege to be headed to the US Senate to serve the great state of Michigan. Michigan, we did what they said couldn’t be done. We won. Together. Now the real work begins. https://t.co/ITgNRyUkNc — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 4, 2026

Кой всъщност е Абдул Ел-Сайед?

Абдул Ел-Сайед е роден и израснал в Мичиган, щат, който ще се окаже не просто негов дом, а политическата територия, върху която ще изгради цялата си кариера.

Той е от египетски произход. Родителите му са имигранти от Египет, а баща му се казва Мохамед. Израства в района на Детройт, в семейство, което съчетава близкоизточни корени с американския начин на живот. Образованието му преминава през някои от най-престижните академични институции в САЩ и Великобритания.

Завършва Университета на Мичиган с отличие през 2007 г. След това получава стипендия „Роудс“, една от най-престижните академични стипендии в света, която му позволява да продължи образованието си в Оксфордския университет.

Там придобива докторска степен по обществено здраве. По-късно завършва медицина в Колумбийския университет в Ню Йорк през 2014 г. Академичният му път го отвежда и до преподавателска работа в Колумбийския университет, където се специализира в епидемиологията, здравните неравенства и връзката между обществените политики и здравето на населението.

Според биографичните данни на Института за политически науки към Чикагския университет и фондация „Пол и Дейзи Сорос“ Ел-Сайед има над 100 научни публикации. Той се утвърждава като специалист, който разглежда здравето не само като медицински, но и като социален и политически въпрос. Това сочи информация, публикувана на официалната интернет страница на Институтът по политика към Чикагския университет .

Ел-Сайед действително има медицинска диплома от Колумбийския университет, но не завършва специализация и няма лекарски лиценз, който да му позволява самостоятелно да лекува пациенти или да изписва рецепти. След медицинското си образование той избира кариера в общественото здраве и здравната политика.

Този факт беше използван от опонента му Майк Роджърс, който постави под въпрос правото му да се представя като лекар. Проверка на PolitiFact потвърждава, че Ел-Сайед има диплома MD, но не е лицензиран практикуващ лекар. Той е медицински образован специалист и експерт по обществено здраве, но не е лекар с право на самостоятелна клинична практика.

‘Tonight we can turn that inshallah into alhamdulillah’. Democrat Abdul El-Sayed gave an impassioned victory speech as he beat Republican Mike Rogers in the Michigan senate race. https://t.co/1wqRjuXfMC — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 4, 2026

От здравеопазването в Детройт до голямата политика

Преди да стане национално разпознаваемо име, Ел-Сайед изгражда репутацията си в местната администрация.

През 2015 г. е назначен за директор на Департамента по обществено здраве на Детройт. Градът по това време все още се възстановява от тежката финансова криза и обявения през 2013 г. фалит. Здравната система е изправена пред сериозни структурни проблеми, а обществените услуги се нуждаят от реорганизация.

Ел-Сайед получава задача, която далеч надхвърля административното управление на една институция: да възстанови капацитета на градската здравна служба и да я направи отново ефективна.

Той е сред най-младите ръководители на здравни служби в голям американски град. Под негово ръководство институцията развива програми, насочени към общественото здраве, екологичната справедливост и достъпа до медицински услуги.

Работата му е свързана с проблеми, които имат пряко отражение върху живота на обикновените хора, замърсяването на околната среда, качеството на питейната вода, здравето на децата, достъпът до профилактика и социалните условия, в които живеят най-бедните жители на града.

През 2017 г. напуска поста, за да се насочи към голямата политика.

По-късно поема ръководството на здравната администрация на окръг Уейн, който включва и Детройт. От 2022 до 2025 г. отговаря за структура, обслужваща около 1,8 милиона души.

Именно този опит оформя политическата му идентичност. За Ел-Сайед здравеопазването не е просто въпрос на болници, лекари и лекарства. То е свързано с доходите, образованието, жилищните условия, чистата околна среда и възможността човек да живее достойно.

Това разбиране по-късно се превръща в основа на неговата политическа програма.

Michigan's Democratic candidate for Senate Abdul El-Sayed confronted @jamesmatthewsky, telling him he wouldn't answer his questions as he wants "zero" votes in the UK. Watch the heated exchange between the two. Watch our live coverage of the US midterms➡️ https://t.co/hrELyhg17W — Sky News (@SkyNews) November 3, 2026

Първият опит за голям политически пробив - изборите през 2018 г.

Пътят на Ел-Сайед към Сената не започва през 2026 г. Още осем години по-рано той прави сериозен опит да промени политическата карта на Мичиган.

През 2018 г. се кандидатира за губернатор на щата от Демократическата партия. Тогава е едва на 33 години и се представя като представител на новото прогресивно поколение в американската политика.

Програмата му включва идеи, които по това време все още се смятат за твърде радикални от част от партийното ръководство: универсално здравеопазване, безплатно висше образование, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, защита на чистата питейна вода и ограничаване на корпоративното влияние върху държавните институции.

Кампанията му получава подкрепата на сенатора Бърни Сандърс и на Александриа Окасио-Кортес, две от най-разпознаваемите лица на прогресивното крило на Демократическата партия.

Ел-Сайед успява да привлече над 340 000 гласа, но губи първичните избори от Гретхен Уитмър, която впоследствие става губернатор на Мичиган.

Загубата не слага край на политическите му амбиции. Напротив, тя му дава възможност да изгради национален профил, да развие собствена политическа платформа и да се превърне в разпознаваем глас по темите за здравеопазването и социалното неравенство.

През 2020 г. участва в работната група на Джо Байдън за здравната политика, създадена в рамките на усилията за обединяване на демократите след президентските първични избори. Това е още едно доказателство, че макар да се позиционира вляво от партийния център, той успява да намери място в по-широкия политически разговор.

Паралелно с политическата си дейност Ел-Сайед пише книги и развива подкаста America Dissected, в който разглежда връзката между общественото здраве, политиката и ежедневието на американците.

"MICHIGAN, WE DID IT!" Abdul El-Sayed celebrates his projected U.S. Senate victory in Michigan, telling supporters he is “so proud and honored” to stand before them as senator-elect. El-Sayed, who repeatedly used the phrase “inshallah,” meaning “God willing,” throughout the campaign, reflects on his victory. Tune in to Fox News Channel now for live midterm election coverage. https://t.co/T1AlfixOkv — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Каква е политическата му програма?

Една от причините Ел-Сайед да привлече толкова голямо внимание е, че не се опитва да се позиционира като умерен кандидат, който избягва трудните теми. Той открито застава зад програма, която го поставя в прогресивното крило на Демократическата партия.

Основното му послание е, че американската икономика и политическа система трябва да работят за обикновените граждани, а не за най-богатите и влиятелните.

1. Универсално здравеопазване

Ел-Сайед е сред защитниците на концепцията Medicare for All, система, при която здравното осигуряване се финансира основно от държавата и гарантира достъп до медицински услуги за всички граждани.

Това е една от най-важните теми за него. Като специалист по обществено здраве той твърди, че достъпът до лечение не трябва да зависи от размера на заплатата, работодателя или способността на човек да плаща скъпи застрахователни премии.

Той е автор на книгата Medicare for All: A Citizen’s Guide, в която представя аргументите си за подобна реформа.

2. Борба с икономическото неравенство

Ел-Сайед поставя акцент върху високите разходи за живот, жилищата, лекарствата и финансовата несигурност на работещите семейства.

Според него икономическият растеж няма достатъчно значение, ако обикновените американци не усещат подобрение в ежедневието си.

3. Ограничаване на корпоративното влияние

Той се противопоставя на прекомерното влияние на големите корпорации и богатите донори върху политическите решения. В кампанията си настоява за по-голяма прозрачност във финансирането на изборите и за ограничаване на ролята на външните политически организации.

4. Защита на работещите

Ел-Сайед се радва на подкрепата на синдикалното движение и подчертава значението на трудовите права, сигурната заетост и достойното заплащане.

5. По-различна външна политика

Най-спорната част от политическата му програма е позицията му по отношение на Израел и американската военна помощ за страната. Той се противопоставя на американската подкрепа за военните действия на Израел в Газа и настоява за прекратяване на военната помощ.

Тези позиции му носят подкрепа сред част от младите избиратели и прогресивните активисти, но същевременно предизвикват сериозно недоволство сред други групи избиратели, включително част от еврейската общност.

Така още преди общите избори Ел-Сайед се оказва в центъра на един от най-трудните дебати в Демократическата партия - как да съчетае критиката към израелското правителство, сигурността на Израел и защитата на палестинските права.

"It matters to us in the UK and elsewhere what Abdul El-Sayed does... He might have a say in Britons going to war." Sky's @jamesmatthewsky reacts to his viral clash with Democrat Abdul El-Sayed, whose victory in Michigan saw him elected as America's first Muslim senator. Follow our midterms coverage live ▶️ https://t.co/8FQ8AYHmx6 @SkyYaldaHakim #SkyNews — Sky News (@SkyNews) November 4, 2026

Изборите през 2026 г. - битката, която промени историята

Истинският политически пробив на Ел-Сайед идва през 2026 г., когато се включва в надпреварата за мястото на оттеглящия се сенатор демократ Гари Питърс.

Изборите в Мичиган се превръщат в едно от най-напрегнатите политически събития в страната. Причината е, че щатът е сред ключовите колебаещи се територии в американската политика. Там нито демократите, нито републиканците могат да разчитат на сигурна победа.

Ел-Сайед трябва първо да спечели доверието на собствената си партия. Срещу него за номинацията на демократите застава конгресменката Хейли Стивънс, която се ползва с подкрепата на част от партийното ръководство и на влиятелни политически фигури в щата.

Резултатът от първичните избори през август е показателен за промените в Демократическата партия. Ел-Сайед побеждава Стивънс с малка преднина, въпреки че тя има подкрепата на влиятелни представители на партийния елит.

Това е важен сигнал: част от демократическите избиратели вече не търсят непременно кандидат, който е приемлив за Вашингтон, а човек, който открито поставя под въпрос установения политически модел.

Победата му обаче не решава проблемите. Тя поставя началото на още по-трудна битка, тази срещу републиканеца Майк Роджърс.

Роджърс е бивш конгресмен и бивш агент на ФБР. Той има сериозен политически опит, подкрепата на Доналд Тръмп и на националното ръководство на Републиканската партия.

Така изборите се превръщат в сблъсък не просто между двама кандидати, а между две различни визии за бъдещето на американската политика.

От едната страна е прогресивният Ел-Сайед, който настоява за по-силна социална държава, универсално здравеопазване и ограничаване на корпоративното влияние.

От другата е Роджърс, който се опитва да представи опонента си като прекалено радикален за щат като Мичиган.

“The good guys won.” NYC Mayor Zohran Mamdani celebrates Abdul El-Sayed’s historic Senate victory, calling it a win over the racism and personal attacks he says El-Sayed faced throughout the campaign. Mamdani says he hasn’t spoken with El-Sayed since the election but calls the result one that “means so much to so many.” He also points to the enormous amount of money spent opposing El-Sayed. — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Доналд Тръмп и атаките срещу мюсюлманската му идентичност

Един от най-необичайните аспекти на кампанията е начинът, по който религиозната принадлежност на Ел-Сайед се превръща в централна политическа тема.

Вместо дебатът да се ограничи до икономическите предложения, здравеопазването и външната политика, кампанията постепенно придобива и силно изразено религиозно и идентичностно измерение.

Президентът Доналд Тръмп и други представители на Републиканската партия отправят остри нападки срещу кандидата, използвайки мюсюлманската му идентичност като политически аргумент.

Тръмп го нарича „джихадист“ и прави внушения, свързващи го с радикалния ислям. Републиканският сенатор Тед Круз също поставя въпроса за предполагаеми връзки на Ел-Сайед с „Мюсюлмански братя“.

Ел-Сайед категорично отхвърля подобни твърдения. В интервю за Fox News заявява, че никога не е бил член на организацията и няма намерение да бъде.

Reuters отбелязва, че обвиненията за подобни връзки не са подкрепени с доказателства. Демократически представители определят атаките като ислямофобски и като опит религията на кандидата да бъде използвана срещу него.

Това поставя Ел-Сайед в особено трудна ситуация. Той трябва да защитава не само политическите си предложения, но и правото си да бъде оценяван като кандидат, без религиозната му принадлежност да се превръща в основание за подозрение.

Самият той многократно се опитва да върне разговора към проблемите, които засягат всички американци, цените на хранителните продукти, разходите за гориво, жилищата и достъпа до здравни услуги.

Според него атаките срещу името и религията му отклоняват вниманието от въпросите, на които политиците трябва да отговарят.

В изборната нощ тази тема намира място и в победната му реч. Ел-Сайед заявява, че Америка е достатъчно голяма за всички и че няма място за политическо разделение, основано на произхода и вярата.

Abdul El-Sayed used victory speech to taunt 'enemies' rather than heal divisions after ugly campaign: body language expert https://t.co/g465iAjFTg https://t.co/t7tjpoD5E8 — New York Post (@nypost) November 4, 2026

Противоречията около Израел и ролята на лобитата

Ако религиозната му идентичност е една от темите, използвани от политическите му противници, позицията му за Израел се оказва едно от най-сериозните предизвикателства пред собствената му коалиция от избиратели.

Ел-Сайед е сред най-острите критици на американската политика по отношение на Израел. Той определя действията на израелската армия в Газа като геноцид и настоява Вашингтон да прекрати военната помощ за страната.

Тази позиция му носи подкрепа сред част от прогресивните демократи, мюсюлманските и арабско-американските общности, както и сред избиратели, които настояват за промяна във външната политика на САЩ.

Но същевременно създава сериозни проблеми в отношенията му с част от традиционните демократически избиратели и организации, подкрепящи Израел.

Особено показателна е ролята на Американско-израелския комитет за обществени въпроси (AIPAC) и неговата свързана със суперполитическите комитети структура United Democracy Project.

Според The Guardian организацията е похарчила около 30 милиона долара в първичната кампания, за да попречи на Ел-Сайед да спечели демократическата номинация. Това е изключително голяма сума за надпревара на щатско ниво.

Въпреки финансовите ресурси, насочени срещу него, той успява да победи Хейли Стивънс.

Противоречията не приключват с първичните избори. В последните дни преди вота Стивънс обявява, че ще подкрепи републиканеца Майк Роджърс. Решението ѝ е свързано с критиките към предизборната реторика на Ел-Сайед и с позициите му за Израел.

Това е необичаен ход, който показва колко дълбоко са разделенията в Демократическата партия.

Въпреки това Ел-Сайед успява да запази подкрепата на достатъчно избиратели и да спечели решаващата битка.

The Guardian посочва, че до средата на октомври разходите за политическа реклама в общата предизборна кампания в Мичиган надхвърлят 220 милиона долара.

Абдул Ел-Сайед Източник: БТА

Какво означава победата му за мюсюлманите в Америка?

Историческото значение на избора на Ел-Сайед е свързано с дългия път на мюсюлманската общност към по-голямо политическо представителство в САЩ.

Мюсюлманите са част от американското общество от поколения. Те участват в икономическия, научния, културния и обществения живот на страната, но присъствието им в най-високите политически институции остава ограничено.

До момента мюсюлмански политици са заемали места в Камарата на представителите, долната камара на Конгреса.

През 2006 г. Кийт Елисън става първият мюсюлманин, избран в Конгреса на САЩ. През 2018 г. Рашида Тлайб и Илхан Омар стават първите две мюсюлманки, избрани в Камарата на представителите.

Те променят представата за това кой може да бъде част от американския политически елит и дават видимост на общности, които дълго време са били недостатъчно представени.

Но Сенатът е различна институция.

Той има 100 членове, по двама от всеки щат, и играе централна роля при приемането на законите, утвърждаването на висши държавни назначения, международните договори и контрола върху изпълнителната власт.

Затова влизането на първия мюсюлманин в тази институция е много повече от символичен акт.

То означава, че американската политическа система прави още една крачка към по-широко представителство на религиозното и етническото многообразие на страната.

Особено важен е фактът, че Ел-Сайед не печели в щат с преобладаващо мюсюлманско население. Той печели в Мичиган, политически конкурентен щат с разнообразно население и сложна електорална структура.

В щата живее една от най-големите арабско-американски общности в САЩ, със значително присъствие в района на Детройт и предградията му. Това обаче не означава, че победата му може да бъде обяснена единствено с етническия или религиозния вот.

Според Associated Press кампанията му успява да привлече и млади избиратели, хора, които рядко гласуват, синдикални членове и граждани, недоволни от високите разходи за живот.

Това е същественото: Ел-Сайед печели не само като представител на мюсюлманската общност, а като кандидат, който успява да превърне социалните и икономическите проблеми в център на своята политическа кампания.

Абдул Ел-Сайед Източник: БТА

Египетският произход - повод за гордост и политически дебат

Победата на Ел-Сайед има отзвук и извън американските граници, особено в Египет.

Reuters обръща специално внимание на реакциите в страната, от която произхожда семейството му.

Ел-Сайед е роден в Мичиган, но никога не е крил египетските си корени. Той говори с уважение за семейната си история и връзката си с Египет, включително с Александрия, откъдето произхожда семейството му.

След изборната победа редица египетски обществени фигури и телевизионни коментатори приветстват успеха му. В социалните мрежи се появяват публикации, които го определят като доказателство, че човек с арабски и мюсюлмански произход може да достигне до най-високите политически позиции в САЩ.

Сред хората, споделили кадри от победната му реч, е и Алаа Мубарак, син на бившия египетски президент Хосни Мубарак.

Интересното е, че официалните египетски медии не отделят същото внимание на събитието.

Причината вероятно се крие в политическите възгледи на Ел-Сайед. Той неведнъж е критикувал управлението на Египет и е определял страната като военна диктатура.

Така изборът му се превръща в повод за гордост за част от египетското общество, но и в неудобна тема за властите в Кайро.

Това е още един интересен детайл от историята му: политик, който е роден в САЩ, израснал е в американската политическа и образователна система, но продължава да носи със себе си семейната история на имигрантско семейство от Близкия изток.

Абдул Ел-Сайед Източник: БТА

Какво следва за новия сенатор?

Победата на Ел-Сайед има значение и за бъдещето на Демократическата партия.

През последните години партията е изправена пред труден въпрос: може ли прогресивен кандидат с позиции, които често се разминават с тези на партийния център, да спечели в конкурентен щат?

Мичиганският резултат дава силен аргумент на прогресивното крило.

Ел-Сайед успява да спечели въпреки съпротивата на част от партийния елит, въпреки огромните разходи за политическа реклама и въпреки атаките срещу неговата идентичност и възгледи.

Това може да окуражи други кандидати, които настояват за по-радикални промени в здравеопазването, данъчната система, трудовите права и финансирането на политическите кампании.

Същевременно обаче пред новоизбрания сенатор стои сериозно предизвикателство.

Да спечелиш избори и да управляваш са две различни неща.

Като сенатор Ел-Сайед ще трябва да работи с политици, които не споделят неговите възгледи, да изгражда коалиции и да търси подкрепа за законодателните си предложения.

Една от най-големите задачи ще бъде да превърне обещанията за универсално здравеопазване и ограничаване на корпоративното влияние в конкретни законодателни инициативи.

Предстои да стане ясно и как ще се позиционира по най-спорните въпроси на американската външна политика, отношенията с Израел, войната в Близкия изток, Иран и американската роля в региона.

Очакванията към него са високи, но и политическата съпротива ще бъде сериозна.

Според Associated Press след победата си Ел-Сайед заявява, че спечелването на мястото в Сената е само началото. Той подчертава необходимостта демократите да предложат ново политическо лидерство и да докажат, че могат да постигат реални резултати за гражданите.

Абдул Ел-Сайед Източник: БТА

Историческа победа, която надхвърля религията

Историята на Абдул Ел-Сайед е показателна за променящото се лице на Америка.

Той е син на египетски имигранти, израснал в Мичиган, получил образование в едни от най-престижните университети в света и изградил кариера в общественото здраве. Започва като учен и държавен служител, прави неуспешен опит да стане губернатор, а осем години по-късно печели една от най-важните политически надпревари в страната.

Пътят му не е лишен от противоречия. Неговите възгледи за Израел, позициите му по социалните въпроси и прогресивната му политическа програма продължават да предизвикват остри дебати. Но именно тези противоречия правят победата му толкова значима.

Той не е кандидат, който е успял, защото е избегнал трудните въпроси. Напротив, кампанията му преминава през едни от най-напрегнатите дебати за религията, идентичността, имиграцията, Близкия изток и бъдещето на американската левица.

На 4 ноември 2026 г. световните медии съобщиха, че Америка има своя първи избран мюсюлмански сенатор.

Това не означава, че всички американци споделят неговите възгледи. Не означава и че религиозните и етническите разделения в страната са преодолени.

Но означава нещо важно: човек, чието име и вяра бяха използвани като оръжие в предизборната битка, успя да спечели доверието на избирателите и да стигне до една от най-влиятелните институции в света.

А може би най-важният въпрос вече не е дали Америка е готова да има мюсюлманин в Сената. Това е решено от избирателите в Мичиган.

Истинският въпрос е какво ще направи Абдул Ел-Сайед с историческата възможност, която получи.