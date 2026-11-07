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Бащата на Меган се яви пред съда: Свидетели го разпознаха в снимки с насилие над деца

Съдът разпореди Маркъл да бъде поставен под домашен арест в специализираното си заведение за настаняване на хора с деменция във Флорида и да бъде подложен на електронно наблюдение

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 ноември 2026, 08:37
Бащата на Меган се яви пред съда: Свидетели го разпознаха в снимки с насилие над деца
Бащата на Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс, Томас Маркъл се яви пред съда, където му беше повдигнато обвинение за притежание на неприлични изображения на деца   
Източник: GettyImages

Т омас Маркъл, бащата на Меган, херцогинята на Съсекс, се яви в съда, след което му бяха повдигнати обвинения за притежание на материали със сексуално насилие над деца. Маркъл беше арестуван въз основа на федерална жалба, твърдяща, че е държал изображения, показващи сексуално насилие над деца, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

82-годишният мъж е бил арестуван във Флорида, след като ФБР е претърсило две складови помещения в района на Лос Анджелис, които той е наемал в продължение на близо 20 години.

Повдигнато му е едно обвинение за притежание на неприлични изображения на деца, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ. Преди това Маркъл отрече обвиненията за притежание на изображения със сексуално насилие над деца, наричайки ги „болни лъжи“.

Съдебното заседание на Маркъл е продължило 30 минути, а обвиненията са му били предявени от федералния прокурор Кортни Дери, според американския партньор на BBC, CBS News. Той е бил вкаран в съдебната зала в инвалидна количка, ескортиран от двама американски шерифи. Маркъл е бил облечен с черен панталон и черна тениска.

Съдът разпореди Маркъл да бъде поставен под домашен арест в специализираното си заведение за настаняване във Флорида и да бъде подложен на електронно наблюдение.

По време на заседанието не е била изслушана позицията му за виновност, а датата за официалното повдигане на обвинението в Калифорния ще бъде определена своевременно, се казва в съвместно изявление на Министерството на правосъдието и Главната прокуратура за Централния окръг на Калифорния.

Херцогът и херцогинята на Съсекс не са коментирали ареста на Маркъл.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че властите са „действали бързо“ при арестуването на Маркъл. „Твърди се, че г-н Маркъл е взел под прицел невинни деца и е се е опитал да отнеме тяхната невинност чрез престъпните си действия“, каза Пател.

Той добави, че ФБР ще „използва всеки наличен ресурс, с който разполагаме, за да защити невинните деца – нито един хищник, който посяга на деца, няма да има сигурно убежище в тази страна или където и да било, където се опитва да се укрие“.

Маркъл е бил арестуван, след като ФБР, действайки по съдебни заповеди, е претърсило регистрирани на негово име складови помещения в Лос Анджелис, които е наемал от 2008 г., като последното плащане е направено през октомври тази година.

В помещенията ФБР твърди, че агентите са иззели около 78 предмета, включително филмови негативи, диапозитиви и книги, за които се твърди, че съдържат материали със сексуално насилие над деца. 

Свидетели са „позитивно идентифицирали“ Маркъл в две от изображенията, за които се смята, че съдържат материали със сексуално насилие над деца. На тези изображения мъжът изглежда на възраст между 30 и 40 години, което предполага, че предполагаемото злоупотреба датира отпреди десетилетия, тъй като Маркъл в момента е на 82 години.

Миналия месец полицията във Филипините получи заповед за изследване на устройства, за които се твърди, че са били премахнати от бившия дом на Маркъл в страната. Четири кашона с материали, включително компютри, телефони, твърди дискове и стари видеокасети, бяха предадени на полицаите от полубрата на херцогиня Меган, Томас Маркъл-младши.

Маркъл-старши се премести във Филипините миналата година, след като претърпя поредица от инсулти, и живееше в Себу до май. След това според информациите той е живял в рехабилитационен център във Флорида, където отново се е учил да ходи след ампутация на крака.

През октомври Столичната полиция на Лондон потвърди, че през 2019 г. е получила писмо, съдържащо „поредица от твърдения“, свързани с Маркъл-старши

Лондонската полиция заяви, че информацията в писмото, засягаща обвинения срещу бащата на Меган извън Обединеното кралство, е била предадена на канцеларията на херцога и херцогинята на Съсекс, но не е била споделена с други правоприлагащи органи. Оттогава полицията доброволно се е сезирала пред Независимата служба за поведение на полицията (IOPC) относно начина, по който се е справила с писмото.

В изявление, публикувано през октомври, след като се появиха обвиненията срещу Маркъл-старши, херцогинята на Съсекс заяви: „Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха наяве през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали“.

Меган е прекъснала отношенията си с баща си от 2018 г. Според информация на BBC тя окончателно е прекратила контакта с него миналата година.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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