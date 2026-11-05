Битката за властта в Израел: Започнаха преговорите за ново правителство

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П резидентът на Израел Исак Херцог започна консултации с политическите партии за това на кого да бъде възложено съставянето на ново коалиционно правителство, след като в сряда сутринта получи официалните резултати от проведените миналата седмица парламентарни избори, които според него нямат ясен победител.

Херцог заяви пред партийните лидери, че „не всеки поет ангажимент и обещание могат да бъдат изпълнени“, ако искат да избегнат нови избори. Нито блокът на премиера Бенямин Нетаняху, нито този на неговия съперник Гади Айзенкот успяха да си осигурят мнозинство в парламента.

По-рано представители на изборните органи заявиха, че няма доказателства за нередности и че непотвърдените твърдения от лагера на Нетаняху за това, че ръководените от араби партии са „откраднали“ изборите, не оправдават забавянето на сертифицирането на резултатите, съобщава Би Би Си (BBC).

Службата за сигурност „Шин Бет“ разследва твърдения за чуждестранна намеса в изборите, но председателят на Централната избирателна комисия подчерта, че те няма да променят съществено крайния резултат.

На изборите на 27 октомври десноцентристката партия „Ликуд“ на Нетаняху и нейните крайнодесни и ултраортодоксални еврейски съюзници спечелиха 53 места в 120-местния Кнесет. Центристката партия „Яшар“ на Айзенкот и три други еврейски опозиционни партии в неговия блок спечелиха 48 места.

Два алианса, ръководени от израелски араби – Обединената арабска листа и Общата листа – спечелиха заедно рекордните 19 места след значителен скок в избирателната активност сред арабските гласоподаватели. Това ги прави потенциален фактор с решаващо значение при формирането на мнозинство. Всички еврейски партии обаче, с изключение на една, се зарекоха преди изборите да не си сътрудничат с тях за съставяне на правителство.

Ролята на президента на Израел е предимно представителна, но след избори той има задачата да покани член на Кнесета да състави правителство. На този човек се дават 28 дни да го направи, с възможност за продължение от 14 дни. Президентът разполага с широко право на преценка да избере този, за когото смята, че има най-голям шанс да изгради коалиция. Той не е длъжен да избере лидера на партията с най-много места в Кнесета.

В сряда сутринта Херцог получи официалните резултати от председателя на Централната избирателна комисия съдия Ноам Солберг по време на церемония в Йерусалим. „През последните дни чухме гласове, които се опитват да хвърлят съмнение върху изборните резултати и да подкопаят тяхната легитимност. Това е истинска опасност“, каза Солберг.

„Една от основите на демокрацията е способността да се осъществи мирно предаване на властта. Това произтича от разбирането, че волята на избирателите ни задължава всички“, обясни той.

Херцог обяви, че ще започне процеса на консултации в сряда вечерта. „За да предотвратим пореден кръг от избори и да изградим стабилно и добро правителство за народа на Израел, очаквам от фракциите и техните представители да разберат, че в настоящата реалност не всеки поет ангажимент и обещание могат да бъдат изпълнени“, каза той.

Президентът също така изрази увереност във възможностите на „Шин Бет“ да разследва твърденията за чуждестранна намеса в изборите и призова за търпение.

Но той предупреди, че израелските араби – които съставляват около една пета от населението и често се определят като палестински граждани на Израел – „не бива да бъдат очерняни“. „Осъждам грубостта и расистките изрази, които чухме наскоро. Няма място за тях спрямо която и да е общност в Израел“, каза той.

По-рано Солберг заяви пред заседание на Централната избирателна комисия, че разузнавателните данни на „Шин Бет“ изглежда сочат за „широкоразпространено явление, включващо приток на значителни средства в Израел от чужди държави“, някои от които враждебни. Според него е необходимо по-нататъшно разследване, за да се „свържат точките и да се установи мащабът на явлението с висока степен на сигурност“.

Миналата седмица израелските медии съобщиха, че пред комисията е било представено твърдение, че Катар е осигурил финансиране, насочено към увеличаване на избирателната активност в арабските общности. Външното министерство на Катар заяви, че категорично отхвърля това обвинение.

Крайнодесният министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, лидер на партията „Оцма Йехудит“ („Еврейска сила“) и съюзник на министър-председателя, призова „Шин Бет“ да арестува всички лидери на арабските партии и да ги разпита, „докато тези съмнения не бъдат напълно изяснени“.

Председателят на Общата листа Юсеф Джабарин обвини Бен-Гвир и министър-председателя в опит да „откраднат изборите от обществеността“.

Във вторник Айзенкот заяви, че Нетаняху и неговата партия „Ликуд“ „се опитват да извършат същински погром срещу демокрацията и върховенството на закона“.

Неговите коментари дойдоха, след като главният прокурор Гали Бахарав-Миара отхвърли съобщеното искане на шефа на „Шин Бет“ Давид Зини, назначен от министър-председателя, да бъдат разпитани четирима арабски политици, заявявайки, че не са представени доказателства за извършено нарушение.

От „Ликуд“ обвиниха Бахарав-Миара в опит да „пречи на разследването и да прикрие този сериозен случай на манипулация на изборния процес от чужди субекти“.