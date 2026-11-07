Новото ниво на лукса: Могат ли парите да ви купят по-добър мозък?

П азарът на уелнес услуги се разширява отвъд физическото здраве, насочвайки се към когнитивното подобрение като нова граница на лукса. Това развитие отразява нарастващото потребителско търсене за оптимизация на мозъчната функция, подкрепено от научни открития за способността на мозъка да се променя.

Според доклада „Бъдещето на уелнеса 2025“ на McKinsey, цитиран от Vogue, 61% от анкетираните смятат когнитивната функция за много важна. Въпреки това здравето на мозъка остава една от областите, в които потребителското търсене не е удовлетворено, като според доклада младите потребители, особено от поколението Z, усещат тази липса най-силно.

Отвъд физическото представяне: Новият фокус е мозъкът

„Дълго време всичко се въртеше около физическото представяне, да имаме красиви и високопроизводителни тела възможно най-късно в живота“, казва Олга Доника, директор по иновации в дълголетието в луксозната клиника Clinique La Prairie. „Сега преминаваме към нещо много по-напреднало, сложно и изтънчено, и това със сигурност е мозъкът“, добавя тя.

Част от привлекателността на тази нова тенденция се крие в нарастващите изследвания в областта на невропластичността. Тези проучвания обориха идеята, че мозъкът става фиксиран в зряла възраст, разкривайки капацитета му да се преструктурира и адаптира през целия живот. За уелнес брандовете това е примамливо предложение: ако са изградили доходоносен бизнес, помагайки ни да оптимизираме телата си, защо не и мозъците ни?

Пример от висок клас - „мозъчен фитнес“

През юни хотел Mandarin Oriental Mayfair в Лондон добави към своите уелнес предложения програма, наречена „Мозъчен фитнес“ (Brain Gym). Тя се ръководи от Наталия Рамсден, психолог по представянето и основател на консултантската фирма за когнитивни резултати Sofos Associates.

Изживяването започва със 75 до 90-минутна оценка чрез картографиране на мозъка, по време на която клиентите носят шапка с 24 сензора. Тези сензори записват електрическата активност, докато човекът си почива и изпълнява кратки когнитивни задачи. Резултатите служат за изготвяне на персонализирани препоръки.

За тези, които желаят да продължат, се предлага курс от 10 до 20 сесии с неврофийдбек, където игра на екрана реагира на мозъчната им активност в реално време. Някои клиенти се връщат за поддържащи сесии и повторни оценки, като Рамсден отбелязва: „Не влизаш във форма с една тренировка във фитнеса и с мозъка не е по-различно“.

Сесиите се провеждат в частните резиденции и апартаменти на хотела, но повечето клиенти са външни – предимно бизнес лидери, основатели на компании и предприемачи от района на Мейфеър. Това подчертава превръщането на когнитивното подобрение от медицинска необходимост в инструмент за постигане на конкурентно предимство в професионалния свят.