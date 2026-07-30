„Горят с интензитета на атомни бомби“: Европа навлезе в новата ера на мегапожарите

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О громните пожари, бушуващи в Югозападна Франция, горяха толкова интензивно, че създадоха мощна, генерирана от самия огън гръмотевична буря. Този рядък феномен понякога се наблюдава при мегапожарите, които засягат САЩ и Канада, но досега беше невиждан във Франция — и според експертите това е само един от знаците, че Европа навлиза в нова ера на пожарите.

В Европа винаги е имало горски пожари, но те стават все по-екстремни с засилването на климатичната криза. Пожарникарите във Франция и Испания тази седмица се опитваха да овладеят стихиите, по-ожесточени и по-непредвидими от всичко, с което са се сблъсквали досега.

Източник: БТА/AP

В сряда властите в Испания и Франция съобщиха, че някои горски пожари са стабилизирани, но изразиха безпокойство, че ситуацията все още може да се влоши на фона на четвъртата гореща вълна в Европа за тази година.

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Европейският съюз също така предупреди, че съществува риск от пожари по на изток — в Гърция и Италия.

Всичко това следва миналогодишния рекорден сезон на пожарите в Европа, като експертите казват, че континентът се присъединява към дългия списък от региони — от Сибир до Амазония, — които сега понасят последователни екстремни сезони на пожари.

„Навлязохме в ера на пожари, които не могат да бъдат загасени“, каза Виктор Реско де Диос, преподавател по инженерна лесовъдство и глобални промени в университета в Лейда, Испания и добавя:

„Това са пожари, които горят с интензитета на няколко атомни бомби“.

Горските пожари във Франция вече са изпепелили над 160 000 хектара, което ги прави най-големите регистрирани в страната, а до края на сезона на пожарите остават още месеци.

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„Ситуацията, пред която сме изправени днес, е най-тежката, която някога сме регистрирали, най-тежката от Втората световна война насам“, заяви френският президент Еманюел Макрон в понеделник по време на посещение в Бордо. Той нарече пожарите „напълно безпрецедентни“.

Един от най-ясните примери за това беше появата на огнени облаци, или „пирокумулонимбус“, които се формираха през уикенда в региона Жиронд, близо до Бордо, според противопожарните власти.

Източник: БТА/AP

Огнените облаци възникват, когато особено интензивни горски пожари генерират стълб от екстремна топлина, който бързо се издига в по-хладния въздух отгоре и кондензира във извисяващи се гръмотевични облаци. Те могат да създадат собствен вятър, дъжд и мълнии и да превърнат пожарите в непредвидими и самозахранващи се огнени бури.

Феноменът е добре документиран в Австралия, Канада и САЩ — пожарите в Лос Анджелис през 2025 г. произведоха рядко торнадо, или огнено торнадо, — но той изобщо не е обичаен за Европа.

Европейският център за средносрочни прогнози за времето заяви, че все още не може да потвърди със сигурност дали това е първият пирокумулонимбус във Франция.

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„Въпреки това, ако се потвърди, неговото развитие би подчертало изключителната интензивност на настоящия пожар и извънредните атмосферни условия, при които той гори“, каза Франческа Ди Джузепе, координатор на прогнозите за пожари към центъра.

Мащабът на пожарите също е забележителен, казват експертите. Те са изпепелили огромни участъци земя във Франция и Испания, като и двете страни са поискали помощ от ЕС.

Източник: БТА/AP

„Синхронизирана, многонационална криза от горски пожари е рядкост в Европа“, заяви Стефан Доер, директор на Центъра за изследване на горските пожари към университета в Суонзи, Уелс.

Пожарите бушуват близо до големи градове, включително един, който опустоши планинската провинция Авила, западно от испанската столица Мадрид, и сега е най-големият в историята на страната, съобщиха властите.

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„Това, което е необичайно, е настоящият брой разрушителни горски пожари: пожари, които се разпространяват бързо, сриват противопожарните екипи и принуждават общностите да се евакуират“, каза Гилермо Рейн, професор по пожарна наука в Империъл Колеж Лондон. Досега над 300 000 души са били евакуирани в двете страни, въпреки че някои започнаха да се завръщат по домовете си в сряда.

Горските пожари в Турция също започнаха да се засилват. Властите съобщиха, че огънят се е разпрострял в земеделски и горски райони на югозападната провинция Мугла на егейското крайбрежие.

Източник: БТА/AP

В съседна Гърция са загинали най-малко трима пожарникари: двама при борба с пламъците на остров Крит и трети при овладяване на пожар в Гитио, съобщи държавната Атинско-македонска информационна агенция (АМНА), позовавайки се на представители на гръцката противопожарна служба. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази своите съболезнования на семействата им, като заяви, че мислите му са с всички екипи на първа линия. За Триопетра, на южния бряг на Крит, е издадена заповед за евакуация, според АМНА.

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Пълното потушаване на пожари от такъв мащаб е почти невъзможно, докато горивото не изчерпа или не падне продължителен дъжд, независимо колко противопожарни ресурси са мобилизирани, казват експертите.

„В Австралия, части от САЩ и Канада съществува общо очакване и приемане на излизащите от контрол горски пожари“, каза Доер от университета в Суонзи и добавя: „В Европа все още преобладава схващането, че подобни пожари могат да бъдат напълно предотвратени“.

Защо тези пожари са толкова тежки?

Всеки горски пожар е сложен и уникален и се влияе от много фактори, включително стопанисването на земите, терена и противопожарните ресурси. Но екстремното време, влошено от изменението на климата, е основен двигател на пожарите в Европа, казват учените.

Глобалното затопляне носи по-силни колебания между влажни и сухи екстремуми. Това е „камшичен ефект“, каза Матю Джоунс, независим изследовател в Школата по науки за околната среда към Университета на Източна Англия.

Миналата зима беше необичайно влажна във Франция и Испания, което доведе до бурен растеж на растителността. След това времето се обърна. От май насам Западна Европа е разтърсена от поредица брутални горещи вълни, които изсушиха ландшафта. Тази горещина осигури „камшичния удар“ в ефекта, превръщайки тази гъста растителност във високозапалимо гориво, каза Джоунс.

„Дантеви сценарии“

Пълното потушаване на настоящите пожари може да отнеме месеци, заявиха властите, но въздействието им ще остане дълго след това.

Опасното, изпълнено с дим небе е вредно за здравето. Замърсяването от горски пожари се оценява на над 100 000 смъртни случая в световен мащаб всяка година.

Има и щети за икономиките. Тези пожари бушуват близо до големи европейски градове, засягайки туристически горещи точки, лозарски региони и жизненоважни центрове за отбрана.

Нещо повече, те могат да променят връзката на хората със земята, на която живеят, след като се намират под постоянната заплаха от неконтролируеми пожари.

В бъдеще учените казват, че трябва да очакваме пожарите — в Европа, както и на други места — да станат по-чести и по-екстремни, докато хората продължават да изгарят изкопаеми горива и да повишават температурите.

„Трудно е да се прогнозира колко далеч могат да стигнат нещата“, каза Реско де Диос и добавя, че „скоро няма да можем да изключим Дантеви сценарии като тези в Калифорния или Австралия, с пожари или комплекси от пожари, достигащи стотици хиляди хектари или дори милион хектари“.