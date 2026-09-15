Любопитно

Инцидент с кортежа: Защо Хари и Меган спешно смениха училището на децата си

Имало засилен трафик по време на карането на децата до училище, а изминаваното разстояние е създало допълнителен натиск върху екипа по сигурността на семейството. Вярва се също, че е имало инцидент, при който кортежът от автомобили на двойката е бил възпрепятстван

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 септември 2026, 09:52
Инцидент с кортежа: Защо Хари и Меган спешно смениха училището на децата си
Меган Маркъл и принц Хари   
Източник: GettyImages

П ринц Хари и Меган Маркъл са преместили децата си в ново училище само броени дни след началото на учебната година поради опасения за сигурността, съобщава Sky News.

Седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет започнаха училище миналата седмица след преместването им от САЩ миналия месец.

Говорител на херцога и херцогинята заяви: „Решението децата да сменят училището беше взето след дискусия с екипа по сигурността на семейството относно практическите измерения на настоящите им уговорки. Родителите остават изключително благодарни на всички учители и персонала за любовта, грижата и усилията, които са показали към тяхното семейство. Това решение по никакъв начин не трябва да се тълкува като отражение върху училището или изключителната грижа, която децата са получили там“.

Според информация на Sky News е имало засилен трафик по време на карането на децата до училище, а изминаваното разстояние е създало допълнителен натиск върху екипа по сигурността на семейството. Вярва се също, че е имало инцидент, при който кортежът от автомобили на двойката е бил възпрепятстван.

Местоположението на новия дом на семейството и подробностите за училището на децата се пазят в тайна, но през уикенда Меган сподели кратък кадър от новия им живот в Обединеното кралство. Във видео публикация в Instagram Хари, съпругата му и двете им деца се виждат как се наслаждават на разходка сред природата, скачат в локви, карат велосипеди и ловят риба.

Решението на двойката да се върне в Обединеното кралство, шест години след като напусна кралското семейство, дойде като шок за мнозина. До миналия месец Хари се беше връщал само броени пъти след заминаването си, предимно без Меган и децата им.

Кралят е бил информиран за плана на семейство Съсекс да се върне за постоянно само няколко дни преди той да стане публично известен. Хари и Меган не живеят в кралска резиденция и остават извън състава на работещите членове на кралската фамилия.

В момента сигурността на херцога се преразглежда от правителствена комисия, докато дългогодишната битка относно решението за лишаване на семейство Съсекс от автоматична полицейска защита продължава. В момента Хари чака решение от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и обществените личности (Ravec), който отговаря за вземането на решения относно кралската сигурност. Бордът за управление на риска извършва оценка на заплахите и се очаква Ravec да реши дали семейство Съсекс трябва да има право на сигурност, финансирана от данъкоплатците, след като вече живеят в Обединеното кралство.

Sky News също така разбира, че охраната на Меган преминава през първия си преглед, подкрепен от правителството, откакто двойката напусна Обединеното кралство.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Sky News    
Принц Хари Меган Маркъл Кралско семейство Сигурност Смяна на училище Завръщане във Великобритания Семейство Съсекс Арчи и Лилибет Полицейска защита Кралска сигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Как да се погрижа за котката ми през лятото

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жената, която излъга целия свят: Нов документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Жената, която излъга целия свят: Нов документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Любопитно Преди 11 минути

Без да спечели и един цент, Таня Хед изгражда една от най-разтърсващите истории в историята на атентатите, преди разследване на The New York Times да срути кулата ѝ от лъжи

Нов удар за Мерц: „Алтернатива за Германия“ с рекордните 30% подкрепа

Нов удар за Мерц: „Алтернатива за Германия“ с рекордните 30% подкрепа

Свят Преди 14 минути

В същото време подкрепата за ХДС/ХСС пада до рекордно ниските 18%

<p>Хаос с влаковете в Нидерландия: Подозират саботаж на поне 20 места</p>

Предмети върху релсите блокираха влакове в Нидерландия, подозират саботаж

Свят Преди 47 минути

Инцидентът се случва в деня, в който в парламента в Хага ще бъде представен проектобюджетът на страната за 2027 г

Елизабет Танд Рингквист

Запознайте се с най-влиятелната жена в Швеция

Свят Преди 1 час

54-годишната лидерка отказва да работи както с крайнодесните „Шведски демократи“, така и с Лявата партия

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

България Преди 1 час

Решението е взето единодушно, след като от Европейската прокуратура са постъпили документите по дисциплинарното производство срещу нея

,

Аномалия в Атлантика: Океанът счупи 60-годишен рекорд за най-дълъг период без урагани

Любопитно Преди 1 час

Учените са изумени от необичайното затишие, но предупреждават, че феноменът „Ел Ниньо“ може бързо да преобърне климатичната картина

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

България Преди 1 час

Средствата се предоставят на две части - в началото на учебната година и в началото на втория срок

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

България Преди 1 час

Правителството работи за сваляне на дефицита от 3,8% в рамките на критериите от Маастрихт, заяви финансовият министър

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Любопитно Преди 1 час

Историческа правна вратичка освобождава свидетелите на аномални явления от наказателна отговорност, а Доналд Тръмп настоява за пълна прозрачност

Илюстративно изображение

„Никой няма да ме убие“: Зловещият край на мафиотския бос Кармайн „Лило“ Галанте

Свят Преди 1 час

Галанте се издига в семейство Бонано, превръща хероина в основа на мафиотската си империя и е застрелян в ресторант в Бруклин

<p>Край на TikTok и Instagram за деца? ЕС готви нови правила</p>

ЕС готви нови правила за децата онлайн: Ограничения за TikTok, Instagram и YouTube

Свят Преди 1 час

Европейската комисия ще предложи общи правила за достъп на непълнолетни до социалните мрежи, видеоплатформите, игрите и AI чатботовете

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите проверяват и като „таен клиент“, а глобата може да стигне 20 000 евро

Осама бин Ладен през 2001 г.

Защо Осама бин Ладен звънял на майка си ден преди атаките от 11 септември

Свят Преди 1 час

В семейството на Мохамед бин Ладен и съпругата му Алия Ганем, сирийка, се ражда син - Осама („млад лъв“ на арабски) в Рияд на 10 март 1957 г. Той е седемнадесетото от 52-те деца на бин Ладен-баща, който през годините има общо 11 различни съпруги

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

Парите ни Преди 2 часа

Дизелът остава под най-силен натиск заради недостига на световния пазар

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Любопитно Преди 2 часа

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи и разработчици в областта на ИИ предупреждават за огромните рискове

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Актьори от Народния театър се върнаха в детството

Edna.bg

8 фрази, които могат да провалят първата среща

Edna.bg

Стилиян Петров с култов разказ за ЦСКА и две торби с пари (видео)

Gong.bg

Левски обяви програмата до мача със Залцбург

Gong.bg

Почти всеки втори търговец на цветя - в нарушение, показаха проверки на НАП

Nova.bg

Разбиха прозорци в банков клон в София и проникнаха в два банкомата (СНИМКИ)

Nova.bg