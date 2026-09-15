Инцидент с кортежа: Защо Хари и Меган спешно смениха училището на децата си

П ринц Хари и Меган Маркъл са преместили децата си в ново училище само броени дни след началото на учебната година поради опасения за сигурността, съобщава Sky News.

Седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет започнаха училище миналата седмица след преместването им от САЩ миналия месец.

Говорител на херцога и херцогинята заяви: „Решението децата да сменят училището беше взето след дискусия с екипа по сигурността на семейството относно практическите измерения на настоящите им уговорки. Родителите остават изключително благодарни на всички учители и персонала за любовта, грижата и усилията, които са показали към тяхното семейство. Това решение по никакъв начин не трябва да се тълкува като отражение върху училището или изключителната грижа, която децата са получили там“.

Според информация на Sky News е имало засилен трафик по време на карането на децата до училище, а изминаваното разстояние е създало допълнителен натиск върху екипа по сигурността на семейството. Вярва се също, че е имало инцидент, при който кортежът от автомобили на двойката е бил възпрепятстван.

Местоположението на новия дом на семейството и подробностите за училището на децата се пазят в тайна, но през уикенда Меган сподели кратък кадър от новия им живот в Обединеното кралство. Във видео публикация в Instagram Хари, съпругата му и двете им деца се виждат как се наслаждават на разходка сред природата, скачат в локви, карат велосипеди и ловят риба.

Решението на двойката да се върне в Обединеното кралство, шест години след като напусна кралското семейство, дойде като шок за мнозина. До миналия месец Хари се беше връщал само броени пъти след заминаването си, предимно без Меган и децата им.

Кралят е бил информиран за плана на семейство Съсекс да се върне за постоянно само няколко дни преди той да стане публично известен. Хари и Меган не живеят в кралска резиденция и остават извън състава на работещите членове на кралската фамилия.

В момента сигурността на херцога се преразглежда от правителствена комисия, докато дългогодишната битка относно решението за лишаване на семейство Съсекс от автоматична полицейска защита продължава. В момента Хари чака решение от Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и обществените личности (Ravec), който отговаря за вземането на решения относно кралската сигурност. Бордът за управление на риска извършва оценка на заплахите и се очаква Ravec да реши дали семейство Съсекс трябва да има право на сигурност, финансирана от данъкоплатците, след като вече живеят в Обединеното кралство.

Sky News също така разбира, че охраната на Меган преминава през първия си преглед, подкрепен от правителството, откакто двойката напусна Обединеното кралство.