Технологии

Китай отговори: Плашенето с AI не помага на никого

След като водещи американски AI компании призоваха да се забави разработката на технологията в името на сигурността, китайското външно министерство публикува свой отговор, че подобно заиграване със страховете на хората не е от полза

Мартин Дешев Мартин Дешев

15 септември 2026, 08:34
Китай отговори: Плашенето с AI не помага на никого
Източник: iStock/GettyImages

М инистерството на външните работи на Китай отхвърли призивите на водещи ръководители в американския технологичен сектор за забавяне на разработването на авангардни модели на изкуствен интелект. Коментирайки тези предложения по време на брифинг в Пекин, говорителят на министерството Гуо Дзякун разкритикува тезите, настояващи за забавяне от съображения за безопасност, и предупреди, че „насаждането на страх, конфронтацията и безпощадната конкуренция“ ще попречат на глобалното управление на изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

Това е пряк отговор на предложението на главния изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей, който призова водещите лаборатории за изкуствен интелект да забавят внедряването на авангардни модели, за да позволят оценките на безопасността и изследванията за съгласуване да наваксат технологиите. Рамката на Амодей призовава за трети страни, оценители, регулаторни стандарти в демократичните държави и евентуална глобална координация.

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Той обаче също така подчерта, че Съединените щати трябва да поддържат силно технологично предимство пред Китай, като се застъпи за строг контрол върху износа на усъвършенствани чипове и мерки за предотвратяване на китайските фирми да използват резултатите от американските модели за обучение на конкурентни системи. Ако американските компании умишлено забавят темпото, с което разработват най-усъвършенстваните си модели, Китай теоретично би могъл да продължи да се движи с пълна скорост.

Именно това е дилемата, стояща в основата на настоящия дебат. Съединените щати искат да запазят преднината си в сферата на изкуствения интелект поради значението на тази технология за икономиката и националната сигурност, но някои от водещите в надпреварата компании все по-често предупреждават, че твърде бързият успех може да породи свои собствени рискове.

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Китай възприема ситуацията по съвсем различен начин. Китайски представители отхвърлиха определяните от тях като алармистки тези относно изкуствения интелект, като вместо това се застъпиха за подход на откритост и сътрудничество в развитието на технологията. Подкрепяното от държавата издание „Глобал Таймс“ (Global Times) стигна още по-далеч, представяйки предложенията на Амодей като част от по-мащабен опит за сдържане на технологичния възход на Китай.

Вместо да забавят напредъка, китайските власти твърдят, че изкуственият интелект трябва да се развива чрез отворени, приобщаващи и универсално полезни глобални рамки. Китайските власти предупредиха да не се използват опасения за безопасността, за да се оправдаят едностранни търговски бариери или пазарни ограничения.

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Пекин продължава да подкрепя ускоряването на вътрешния AI като двигател на индустриалната производителност, подкрепяйки компании като Huawei, Tencent и лаборатории като DeepSeek и Moonshot AI. Въпреки че отхвърля западните призиви за международна пауза, Пекин поддържа строг вътрешен контрол върху вътрешния си технологичен пейзаж. Министърът на националната сигурност Чен Исин наскоро подчерта, че неконтролираната злоупотреба с AI може да представлява риск за политическата сигурност, идеологическата стабилност и критичната инфраструктура.

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Китай е интегрирал надзора върху AI директно в националната си правна рамка за киберсигурност, за да регулира публичното съдържание и безопасността на системите. Китайското ръководство обаче разглежда регулирането на вътрешната сигурност и международната надпревара като напълно отделни области. Докато вътрешните власти прилагат строги правила за съответствие в рамките на китайските регулации, Пекин все още не е склонен да приеме външни ограничения върху разработката.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект Доналд Тръмп OpenAI Anthropic Google Microsoft технологии софтуер Китай
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