Зеленски: Украйна е готова да прекрати ударите, ако Русия също го направи

Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости

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У крайна е готова да предприеме стъпки за деескалация на войната с Русия, ако Москва направи същото. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че двете страни са се договорили да прекратят ударите по енергийни обекти.

Неочакван обрат: Тръмп твърди, че Москва и Киев спират ударите по енергийните обекти

Zelensky says Ukraine ready to de-escalate if Russia halts strikes

➡️ https://t.co/gObQnlGScx pic.twitter.com/J7cGBHyJDS — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 14, 2026

На фона на новото покачване на международните цени на петрола Тръмп разкритикува през уикенда украинските атаки срещу руски рафинерии. По думите му те са допринесли за недостиг на дизелово гориво.

В поредна публикация в социалните мрежи Тръмп заяви в понеделник: „Украйна се съгласи да не нанася удари по руските енергийни обекти. Русия се съгласи да направи същото!“.

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От Москва не последва незабавен коментар.

В ежедневното си видеообръщение Зеленски обаче посочи, че САЩ са отправили „силно предложение за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура“.

„Ако това може да се превърне в първата стъпка към деескалация, спиране на руските удари по нашата критична инфраструктура и съответно спиране на нашите удари, тогава Украйна е готова да подкрепи деескалацията“, заяви украинският президент.

Той каза още, че „виждаме, че руснаците усещат натиск заради нашите прецизни ответни действия срещу руската военна икономика“.

Зеленски отбеляза, че „досега никой не е видял истинско желание от страна на Русия да се придвижи към прекратяване на войната“.

„Но ако нашите американски партньори успеят да осигурят реална готовност от страна на Русия да спре тази война, която унищожава човешки животи, и да го направи искрено и в дългосрочен план, Украйна ще предприеме свои собствени стъпки за деескалация“, добави той.

Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии

Все повече руски удари по железопътната мрежа

Тръмп настоява, че именно войната между Русия и Украйна, а не конфликтът с Иран, е причината за повишаването на цените на горивата за американците. Темата е особено чувствителна преди важните междинни избори в САЩ през ноември.

Предишният опит на Тръмп да постигне прекратяване на огъня между Русия и Украйна остана на заден план заради конфликта между САЩ и Израел и Иран, който вече е в седмия си месец. В началото на месеца американски пратеници посетиха Москва и Киев, но без да бъде обявен пробив в преговорите.

Докато Украйна продължава да атакува рафинерии дълбоко на руска територия, Зеленски засили призивите към съюзниците за предоставяне на допълнителни средства за противоракетна отбрана на фона на засилващите се руски атаки.

Ударите на Русия срещу украинската железопътна мрежа се увеличават всяка седмица, заяви пред АФП в понеделник главният изпълнителен директор на държавния железопътен оператор „Украински железници“ Олександър Перцовски.

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Думите му идват след руски удар през уикенда, при който беше засегнат влак, често използван от дипломати, в близост до границата с Полша.

„Това се увеличава експоненциално. Всеки месец, всяка седмица като цяло е по-зле от предходната“, каза Перцовски.

Полша, която е член на НАТО, съобщи в неделя, че Русия е нанесла удар по влак на около два километра от полско-украинската граница. Това се случва само дни след като украински представители заявиха, че са били атакувани контролно-пропускателни пунктове по границата с Молдова.

Полският премиер Доналд Туск заяви в неделя, че Варшава е получила информация, според която Москва може да планира атаки срещу гранични пунктове.

ЕС отложи срока за продължаване на санкциите срещу Русия

Междувременно страните от Европейския съюз отложиха в понеделник крайния срок за продължаване на санкциите срещу Русия, след като Франция настоя руският милиардер Алишер Усманов да бъде изваден от санкционния списък, съобщиха дипломати.

Списъкът на ЕС включва близо 3000 физически и юридически лица и трябва да бъде подновяван на всеки шест месеца. Настоящият му срок изтичаше в сряда.

Посланиците на 27-те държави членки обаче отложиха решението с една седмица. Причината са последните усилия на Париж за премахване от списъка на 73-годишния узбекско-руски метален магнат Усманов, които са срещнали съпротива от други държави членки.

Усманов, който в миналото е бил основен акционер във футболния клуб „Арсенал“, беше включен в санкционния списък на ЕС през 2022 г. заради посочените от Брюксел близки връзки с Кремъл.

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Френската инициатива е изненадала някои от държавите членки.

„Подновяването на санкциите е от съществено значение, за да продължим да подкопаваме руската военна машина и да запазим натиска върху лицата и организациите, които я подкрепят, улесняват действията ѝ и се възползват от тях“, заяви говорител на Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС.

Financial Times съобщи, позовавайки се на запознати с въпроса източници, че Франция предприема тези действия като част от договорка за освобождаване на френски граждани, задържани в Азербайджан.