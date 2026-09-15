Рекорд за 78 години: Матю Рийс влезе в историята на наградите „Еми“ с невиждан двоен триумф

У елският актьор Матю Рийс направи нещо, което никой друг не бе постигал в 78-годишната история на наградите „Еми“. На бляскавата церемония той спечели две отличия за главна мъжка роля в една и съща вечер, съобщава Variety.

„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ сред големите победители на наградите „Еми“ 2026

Първо Рийс изненада всички, като грабна статуетката за най-добър актьор в минисериал за участието си в трилъра на Netflix „The Beast in Me“. Малко по-късно той се качи отново на сцената, за да вземе и наградата за най-добър комедиен актьор за ролята си в хитовия сериал на Apple TV+ „Widow’s Bay“.

Пълната триада: Историческо постижение

Matthew Rhys poses with his #Emmys after making history as the first actor two win two lead prizes in the same night.https://t.co/HJ3auRHFmj pic.twitter.com/qA4eR9LpcS — Variety (@Variety) September 15, 2026

С тези две победи и след статуетката си за най-добър драматичен актьор през 2018 г. (за сериала „Американците“), Рийс се превърна в първия мъж в историята, който притежава пълен комплект от награди „Еми“ за главна роля във всички три основни категории - драма, комедия и минисериал.

В миналото само двама актьори са печелили по две отличия в една вечер - Джеймс Ърл Джоунс през 1991 г. и Стокард Чанинг през 2002 г., но техните триумфи са комбинирали главна и поддържаща роля. Рийс е първият, който доминира на самия връх и в двете гласувания едновременно. Единствената актриса с подобен пълен комплект в историята е легендата Барбара Стануик, постигнала това между 1961 и 1983 г.

Пълна триумфална вечер

В категорията за минисериал уелсецът поднесе най-голямата изненада на вечерта, изпреварвайки сочения за фаворит Оскар Айзък („Beef“), както и актьори като Джейсън Бейтман и Чарли Хънъм. При комедиите той надделя над имена като Стив Карел и Мартин Шорт.

Сериалът „Widow’s Bay“, на който Рийс е и продуцент, счупи абсолютния рекорд за комедийна поредица, тръгвайки си с общо 14 статуетки „Еми“.