Доматите срещу стареенето на мозъка: Червеният пигмент, който пренастройва невронните ни мрежи

Е дна от най-популярните храни в света може тихомълком да променя начина, по който функционира мозъкът ни. Червените домати съдържат мощен пигмент и антиоксидант, наречен ликопен. Той има уникалната способност да преминава през кръвно-мозъчната бариера и да намалява възпалителните процеси в нервната система.

Но влияе ли това пряко върху когнитивните ни способности?

Ново клинично проучване на изследователи от Университета в Барселона, публикувано в списание Antioxidants, дава първи обещаващи доказателства.

„Доколкото ни е известно, това е първото клинично изпитване, което свързва промените в нивата на антиоксиданта ликопен с изменения във функционалната свързаност на мозъка“, заявява ръководителят на екипа д-р Рикардо Лопес-Солис.

Какво разкрива експериментът?

В проучването участват 42-ма здрави възрастни хора в средна възраст. В продължение на три месеца те консумират по 35 грама доматено пюре дневно. Резултатите от когнитивните тестове показват:

Подобряване на селективното внимание.

Леко повишение на асоциативната памет.

При по-малка група от 14 участници са направени и мозъчни сканирания. Данните показват, че след диетата, богата на домати, настъпва функционално пренастройване на ключови невронни мрежи. Намалява се излишната комуникация между определени мозъчни зони, което прави работата на органа по-ефективна и адаптивна – ефект, сходен с този след интензивни тренировки на паметта.

В кръвните проби на участниците е отчетен рязък скок на ликопена, както и увеличение на протеина BDNF, отговорен за растежа и оцеляването на мозъчните клетки.

Важните условности

Въпреки вълнуващите констатации, учените призовават за предпазливост:

Липса на плацебо контрола: Участниците и учените са знаели кой кога консумира доматено пюре, което може подсъзнателно да е повлияло на усилията при тестовете.

Участниците и учените са знаели кой кога консумира доматено пюре, което може подсъзнателно да е повлияло на усилията при тестовете. Малък мащаб на сканиранията: Нужни са по-големи проучвания, за да се потвърди дали тези промени са дълготрайни и клинично значими.

Защо готвените домати са по-полезни?

Това не е първото проучване, което свързва ликопена с подобрени когнитивни функции, както и с намален риск от рак на простатата, белите дробове, чернодробни и сърдечносъдови заболявания.

Интересен факт е, че топлинната обработка прави ликопена много по-лесен за усвояване от организма. Високата температура при готвене разрушава твърдите клетъчни стени на домата и освобождава антиоксиданта.

Така че само една супена лъжица доматено пюре или вкусният сос към пастата могат да осигурят солидна доза здраве за мозъка и тялото.