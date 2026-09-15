Свят

Танкер експлодира в Ормузкия проток, Иран и САЩ с различни версии

Техеран твърди, че корабът е попаднал на мина, Вашингтон посочва ирански ракетен и дронов удар

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 07:28
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П етролен танкер се е взривил и е бил обхванат от огън, след като се е сблъскал с мина в Ормузкия проток, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на иранската агенция "Фарс" и изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток

Според иранската държавна телевизия танкерът "Ел Гая" е плавал по южния маршрут през протока, който според КГИР е миниран от Иран. След детонацията на мината целият кораб е бил обхванат от пламъци, съобщава ДПА.

От американските въоръжени сили обаче отхвърлиха тази версия.

Два петролни танкера пламнаха в Ормузкия проток

  • САЩ: Танкерът е бил ударен от ракета и дрон

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че танкерът "Ел Гая", плаващ под панамски флаг, е бил ударен от иранска ракета миналия месец, в резултат на което е станал неуправляем.

"Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", посочиха от CENTCOM в публикация в X.

От американското командване допълниха, че в момента танкерът е теглен от регионален партньор.

"Неверните твърдения на КГИР са поредният пример за лъжите и опитите им за сплашване, докато се опитват да възпрепятстват движението на търговските кораби в протока", заявиха от CENTCOM.

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

  • Иран обяви южния маршрут за опасен

Военноморското командване на КГИР по-рано заяви, че "Ормузкият проток е затворен и остава под ирански контрол".

Иранските власти предупредиха корабите да не използват южния маршрут. Според КГИР той е бил миниран, докато за безопасен за преминаване е обявен единствено северният маршрут покрай иранското крайбрежие. Иранските сили събират и такси за преминаването по него.

Контролът над Ормузкия проток се превърна в един от основните източници на напрежение между Техеран и Вашингтон.

12-а поредна нощ: САЩ нанесе удари по Иран

Преди началото на войната през протока са преминавали около една пета от световните доставки на петрол. По този маршрут се изнасят също втечнен природен газ и торове от държавите от Персийския залив, отбелязва ДПА.

Междувременно насрочената за вчера среща на външните министри на държавите от Персийския залив и Иран, на която трябваше да бъде обсъден въпросът за Ормузкия проток, беше отложена в последния момент, съобщава ДПА.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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