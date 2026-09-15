Свят

Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Разследване на "ProPublica" разкрива, че шефът на Международната боксова федерация Умар Кремльов е платил стотици хиляди долари за тържеството на Бахамите. Снахата на Тръмп заяви, че това е било просто подарък от приятел

15 септември 2026, 07:50
Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши
Източник: БГНЕС

Р уски олигарх е помогнал за финансирането на сватбата на сина на американския президент Доналд Тръмп - Доналд Тръмп-младши, съобщи вчера разследващият сайт "Про Публика" (ProPublica), цитиран от ДПА.

Сайтът посочи, че олигархът е Умар Кремльов, президент на Международната боксова федерация (IBA), за когото се твърди, че поддържа добри контакти с руския президент Владимир Путин.

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Според медията Кремльов е платил стотици хиляди долари за тържеството на Бахамите. Само наемането на частния остров се твърди, че е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките – около 70 000 долара.

"Приятелството не изисква политически мотив. Щедростта не е автоматично свързана с някакви скрити намерения. А понякога сватбеният подарък е просто сватбен подарък", написа снахата на Тръмп - Бетина Тръмп, в Инстаграм след публикуването на информацията.

"Нашият скъп приятел Умар много щедро ни организира две невероятни вечери с празненства СЛЕД сватбата ни", каза тя.

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"Това е изключително щедър сватбен подарък от приятел, за който бяхме и оставаме невероятно благодарни", допълни снахата.

Според разследващия сайт Кремльов се е срещнал с Доналд Тръмп-младши малко преди сватбата през май, но все пак е присъствал на партито с голяма група други руски гости.

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В публикацията си Бетина Тръмп описа сватбата като "частна семейна сватба, чудесен уикенд с приятели и едно страхотно парти".

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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