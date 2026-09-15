Руски олигарх финансирал сватбеното парти на Доналд Тръмп-младши

Р уски олигарх е помогнал за финансирането на сватбата на сина на американския президент Доналд Тръмп - Доналд Тръмп-младши, съобщи вчера разследващият сайт "Про Публика" (ProPublica), цитиран от ДПА.
New: Russian oligarch Umar Kremlev footed the bill for hundreds of thousands of dollars of wedding expenses at Donald Trump Jr.’s lavish wedding, including renting out a private island and paying for the fireworks show. https://t.co/5eAkam17gM— ProPublica (@propublica) September 14, 2026
Сайтът посочи, че олигархът е Умар Кремльов, президент на Международната боксова федерация (IBA), за когото се твърди, че поддържа добри контакти с руския президент Владимир Путин.
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Според медията Кремльов е платил стотици хиляди долари за тържеството на Бахамите. Само наемането на частния остров се твърди, че е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките – около 70 000 долара.
A new report from ProPublica says a Russian oligarch with ties to President Vladimir Putin helped fund Donald Trump Jr.’s wedding celebration in the Bahamas earlier this year.— PBS News (@NewsHour) September 14, 2026
Umar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association, paid… pic.twitter.com/x4PGL7adfy
"Приятелството не изисква политически мотив. Щедростта не е автоматично свързана с някакви скрити намерения. А понякога сватбеният подарък е просто сватбен подарък", написа снахата на Тръмп - Бетина Тръмп, в Инстаграм след публикуването на информацията.
According to the ProPublica report, Umar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association, paid hundreds of thousands in wedding expenses. https://t.co/hxKbfjQjBY— PBS News (@NewsHour) September 15, 2026
"Нашият скъп приятел Умар много щедро ни организира две невероятни вечери с празненства СЛЕД сватбата ни", каза тя.
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"Това е изключително щедър сватбен подарък от приятел, за който бяхме и оставаме невероятно благодарни", допълни снахата.
🇺🇸 Donald Trump Jr.’s lavish Bahamas wedding celebration was partly paid for by Russian oligarch Umar Kremlev, who covered hundreds of thousands of dollars in expenses.— NewsForce (@Newsforce) September 15, 2026
Kremlev reportedly paid for a private island rental and fireworks, while Trump Jr. and Bettina Anderson say… pic.twitter.com/R4CClALUyn
Според разследващия сайт Кремльов се е срещнал с Доналд Тръмп-младши малко преди сватбата през май, но все пак е присъствал на партито с голяма група други руски гости.
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В публикацията си Бетина Тръмп описа сватбата като "частна семейна сватба, чудесен уикенд с приятели и едно страхотно парти".